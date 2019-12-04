Защита братьев Курбановых поставила под сомнение выводы следствия

04 декабря 2019, 20:41

Исмаил и Мухтар Курбановы из Дагестана в 2015-2016 годах находились в родном селе, а не воевали в Сирии, заявил их адвокат в суде, представляя доказывающие это документы. Молодые люди читали готовые признательные показания, указал защитник после просмотра судом видеозаписей допросов Курбановых.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября отец Исмаила и Мухтара Курбановых рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками до их официального задержания. 25 ноября прокурор заявил, что Мухтар Курбанов несколько раз дал признательные показания об участии в сирийском конфликте на стороне боевиков, однако адвокат засомневался в достоверности протоколов. Курбановы вели мирный образ жизни в Египте и не выезжали в Сирию для участия в боевых действиях, рассказал на прошлом заседании суда 2 декабря их знакомый.

По версии следствия, братья Мухтар и Исмаил Курбановы вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них, Мухтар, с конца декабря 2014 года до конца 2016 года воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Изъятые у Курбановых боеприпасы и гранату одному из братьев передал боевик Магомед Тамураев (известный по кличке Самурай), убитый еще в 2012 году, заявил на заседании суда 1 октября гособвинитель. 22 октября Курбановы на допросе в суде сообщили, что подверглись пыткам после задержания, отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что оговорили себя из-за угроз.

Сегодня в Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание Северо-Кавказского окружного суда по делу Курбановых, передает присутствовавший на процессе корреспондент "Кавказского узла". Коллегия судей согласилась приобщить к делу ряд документов, предоставленных защитой Курбановых. В частности, было приобщено заявление Исмаила Курбанова в банк об открытии счета и выдаче банковской карты с чеком о ее выдаче в офисе банка в селе Новокаякент 1 июня 2015 года и договоре о покупке интернет-сайта спустя неделю. Исмаил Курбанов пояснил, что заключал этот договор в Избербаше, а сайт приобрел для размещения рекламных объявлений.

К делу также были приобщены копия свидетельства об обучении Исмаила Курбанова с 16 мая по 5 августа 2016 года в избербашской автошколе ДОСААФ, выданное в автошколе 12 августа того же года водительское удостоверение по категориям "В" и "С" и предшествующее ему медицинское заключение из больницы в Каякенте от 10 августа 2016 года. Вместе с этим, еще одну справку из Каякентской центральной районной больницы, датированную январем 2014 года Исмаил Курбанов не подтвердил, предположив, что дата в ней указана ошибочно, так как он вернулся в республику в мае 2014 года.

Приобщил суд к делу и распечатку публикации с сайта дагестанского издания "Черновик". В этом материале рассказывается, что 7 февраля 2018 года отец подсудимых обратился в газету и рассказал о пропаже сыновей 6 февраля, высказав предположение о похищении своих детей силовиками.

"Документы подтверждают, что Курбанов был дома, а не в Сирийской республике" - подытожил представление документов адвокат Альфат Габбасов.

По просьбе защиты, через монитор в зале суда также были осмотрены диски с видео допроса братьев Курбановых. Так, на 12-минутной видеозаписи допроса от 9 февраля 2018 года Мухтар Курбанов в камуфляжной куртке и свитере сидит на стуле в окружении следователя и адвоката-женщины, на его руках - наручники. Кусая губы, Курбанов говорит о знакомстве с Магомедом-"Самураем" и получении от него боеприпасов, утвердительно отвечает на вопросы следователя о признании вины. На второй видеозаписи Курбанов в застегнутых наручниках и женщина-адвокат подписывают протокол, не высказывая замечаний.

После просмотра видео адвокат Габбасов обратил внимание на то, что, согласно протоколу, допрос Мухтара Курбанова длился 40 минут, в то время как видео имеет продолжительность 12 минут. Следователь зачитывал вопросы, что указывает на предварительное составление документа, добавил адвокат.

Ещё на одном видео, длительностью уже 48 минут, камера снимает лицо Мухтара Курбанова крупным планом. На этом видео молодой человек, отвечая на вопросы, сухо рассказывает об "участии в незаконном вооруженном формировании и вооруженных боестолкновениях на территории Сирийской Арабской Республики", а также о хранении полученных от Магомеда Тамураева гранаты и патронов. При этом во время всех ответов Курбанов смотрит вниз. В конце допроса молодой человек говорит, что "признает вину и сожалеет о случившемся". На просмотренном видео от 12 апреля после первых кадров камера также оказалась направлена только на лицо Мухтара Курбанова.

Защитник Курбановых подчеркнул, что на видео не видно адвоката, и заявил, что "очевидно, что [Курбанов] пользовался какими-то источниками". Пятнадцать страниц показаний со специальными терминами не могли быть даны Мухтаром Курбановым, плохо владеющим литературным русским языком, заявил Альфат Габбасов. Он также обратил внимание, что ночные допросы запрещены, за исключением "не терпящих отлагательств случаев", а допросы Курбановых начались после полуночи.

Рассмотрение дела продолжится в 14.00 мск 9 декабря. В этот день защита планирует допросить супругу Исмаила Курбанова и представить еще ряд документов, а обвинение должно представить свои дополнения, после чего судебное следствие может быть завершено.