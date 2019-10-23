Братья Курбановы озвучили в суде подробности пыток после задержания

23 октября 2019, 01:49

Жители Дагестана Мухтар и Исмаил Курбановы рассказали на допросе в суде, каким пыткам подверглись после задержания. Они отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что оговорили себя из-за угроз.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября 2019 года в суде по делу Мухтара и Исмаила Курбановых сторона обвинения заявила, что братья вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них, Мухтар, воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Обвиняемые не признали своей вины. Изъятые у Курбановых боеприпасы и гранату одному из братьев передал боевик Магомед Тамураев, убитый еще в 2012 году, заявил на заседании суда 1 октября следователь (гособвинитель. - Уточнение "Кавказского узла" от 08.43 мск 23.10.2019).

25-летний Исмаил и 23-летний Мухтар Курбановы обвиняются сразу по нескольким статьям: об участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов (ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), прохождении лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участии в деятельности признанной террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

На заседании в Южном окружном военном суде 22 октября свои доказательства начала представлять защита братьев Курбановых, передает из зала суда корреспондент "Кавказского узла". Родственники и знакомые подсудимых на заседании не присутствовали. Первым выступил Мухтар Курбанов. Суд разрешил ему дать показания сидя, так как он жаловался на боли в ногах.

Мухтар Курбанов рассказал, что в день задержания он вместе с женой Эльмирой, братом Исмаилом и его женой, а также матерью и отцом были заняты на строительных работах в доме родителей.

«Примерно до 13.40 мск мы обедали, что могут подтвердить все родственники. После обеда я и брат вернулись на стройку, Исмаил позднее ушел. Из дома я увидел автомобиль, из которого вышел мужчина крепкого телосложения лет 35, он будто что-то искал. Я вышел спросить, что он ищет. Он протянул мне руку поздороваться и [...] схватил меня за локоть (правой руки), прошептал «молча садись в машину». Второй вышел и схватил меня за левую руку, и они против воли посадили меня на заднее сиденье автомобиля», - сказал Мухтар Курбанов. Он добавил, что эти мужчины не представились и не предъявляли документы.

7 февраля 2018 года житель Дагестана заявил об исчезновении своих сыновей Исмаила и Мухтара Курбановых. По словам отца, они пропали накануне днем в селе Дружба Каякентского района. На следующий день выяснилось, что братья находятся в одном из отделов полиции Махачкалы.

«Застегнули на руках наручники, отобрав мой мобильный телефон [...] Меня спрашивали, был ли я в Сирии, я сказал: "Нет". Тогда один из них ударил меня по голове и стал нецензурно выражаться, затем сказал: «Едем тебя терять [...] 15 минут или везём тебя в Чечню». Опасаясь за свою жизнь и здоровье, я оговорил себя», - сказал подсудимый.

По словам Мухтара Курбанова, после этого его привезли в отдел силовой структуры в Махачкале, «положили вниз лицом на деревянный пол, где применяли физическое насилие, били током и высказывали угрозы в адрес семьи, угрожая, что их также задержат». Он рассказал, что от него требовали признаться в помощи боевику по прозвищу Самурай и «совали в руки предмет, похожий на гранату». Мухтар Курбанов рассказал, что встретил там брата и в одну из ночей их «покормили пряниками и водой».

31 августа 2012 года силовики блокировали в Ленинкенте дом, где, по данным МВД, укрывался один из предполагаемых членов вооруженного подполья, находящихся в федеральном розыске. Сотрудник Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказал, что мужчины отказались сдаться и открыли огонь по силовикам, ответным огнем они были убиты. Одного из них "опознали как Магомеда Тамураева, известного под кличками Билял и Самурай".

«Рано утром 8 февраля нас вместе с братом посадили в машину на заднее сиденье, мои и его руки были в наручниках за спиной. [...] Мне выдали камуфляжную куртку, другие спортивные штаны и обувь, так как я был в грязной спецодежде после стройки. Мне и Исмаилу положили в куртки по два свертка, после вскрытия мы узнали, что там были патроны и гранаты", - сказал он. Понятым сказали, "что эти предметы нам подложили [...] но нас не слушали», - рассказал Курбанов.

В отделе силовой структуры, куда привезли Мухтара Курбанова и его брата, силовик принес напечатанный протокол на 12 страницах и потребовал его подписать, угрожая снова применить пытки, поэтому он оговорил себя, рассказал подсудимый. «Я никогда не встречался с парнем по прозвищу Самурай, он не поручал мне хранить гранату и патроны, я не был в Сирии и не принимал участия в деятельности террористической организации «Исламское государство». Я обучался арабскому языку в Каире, что подтверждается аттестатом, сертификатом и грамотой», - завершил свою речь Мухтар Курбанов.

Он и отец обращались в правоохранительные органы и прокуратуру по поводу действий силовиков, «однако без результата», сказал подсудимый. Мухтар Курбанов пояснил, что в изоляторе временного содержания врачи спросили его о происхождении ссадин, однако присутствовавший силовик сказал врачам: «Ничего страшного». По словам подсудимого, в селе Дружба есть только одна мечеть, которую они посещал вместе со всеми, разногласий с другими прихожанами и духовенством у него не было, что может подтвердить местный имам.

Мухтар Курбанов отказался до прений сообщать в суде имена и фамилии силовиков, которые его задержали и оказывали давление, он объяснил это тем, что опасается за свою жизнь. Он также отказался сказать, были ли среди них ранее допрошенные оперативники.

По просьбе суда Мухтар Курбанов рассказал о своей жизни до задержания. По словам подсудимого, его отец работал в школе, потом занялся строительством, мать работала в колхозе, затем занялась торговлей. Курбанов рассказал, что пошел в школу в пять лет, его воспитанием больше занимался отец. В 2012 году он поступил в строительно-архитектурный университет в Санкт-Петербурге, однако через два года ушел оттуда ввиду неуспеваемости и вернулся в Дагестан.

Свой отъезд в Египет подсудимый объяснил интересом к мусульманской медицине, для чего ему надо было знать углубленно арабский язык. В Египте, по словам Курбанова, он сразу подал документы в «Аль-Фаджр» (языковой центр — прим. "Кавказского узла"), жил там, в свободное время ходил на футбол и торговал лекарствами, общался с местными жителями, каждую неделю виделся с братом, о Сирии они не говорили.

Мухтар Курбанов подтвердил, что он вылетел из России в Каир в октябре 2014 года и вернулся в декабре 2016 года через аэропорт в Стамбуле, "так как прямых рейсов в те дни не было». Он также указал, что у него один ребенок, который родился вскоре после задержания. В конце допроса Мухтар Курбанов добавил, что в следственном изоляторе к нему приходил «сотрудник по сирийским делам», который предложил пройти полиграф, однако после согласия Курбанова больше не появлялся.

Исмаил Курбанов рассказал, что до задержания он жил в родительском доме с женой Патимат, 6 февраля 2018 года до 15 часов с перерывом на обед был занят с братом на строительстве дома, после чего пошёл встретить жену.

«На улице ко мне подошли несколько мужчин, схватили за руки, натянули на глаза мою шапку, усадили в свою машину. Они не предъявляли документов, каких-либо паспортов, отобрали у меня мой телефон. В машине они [...] требовали признание о том, что я был в Сирии и участвовал в боевых действиях», - рассказал Исмаил Курбанов.

«Меня привезли в некое помещение, положили на пол и связали ноги. Меня стали избивать, высказывали угрозы в адрес меня и моей семьи. Потом к пальцам рук присоединили провода и стали включать и выключать ток. Мне сказали, что если не признаюсь, то ток подключат к половым органам, я воспринял это как угрозу жизни, я слышал крики моего брата. От меня также требовали признаться в хранении гранаты и патронов», - продолжал Курбанов.

Исмаил Курбанов, так же как и брат, заявил о том, что утром 8 февраля их посадили в машину, и, подложив в карманы куртки гранату и патроны, отвезли в отдел силовой структуры. По словам подсудимого, он под угрозой пыток подписал уже распечатанный протокол на 12 страницах. Имена и фамилии силовиков Исмаил Курбанов назвать отказался.

Он рассказал, что в Египет в первый раз вылетел 23 апреля 2012 года и вернулся в Дагестан через два года и два месяца, там он занимался изучением арабского языка. Во второй раз Исмаил Курбанов вылетал в Египет с женой в августе 2014 года и вернулся в апреле 2015-го, ещё четыре раза — с сентября по январь 2017 года, он находился в Египте по семь дней, занимаясь покупкой и продажей восточных духов, кремов и масел. В свободное время Исмаил Курбанов ходил на футбол или гулял по историческим местам, посещал зоопарк, живя на средства от торговли через интернет.

«В следственном изоляторе ко мне пришёл (силовик), он мне сказал, что есть человек в нашем селе, который на всех доносит. Он рассказал, что мы всем говорили, что воевали в Сирии. Я ему ответил, что если бы нас вызвали в отдел официально, мы бы сами приехали и всё рассказали», - рассказал Исмаил Курбанов. По словам подсудимого, у него есть дочь и сын 2015 и 2017 года рождения, он и его брат имеют в родном селе земельные участки по шесть соток.

После окончания допроса суд постановил направить выписку из протокола заседания руководству управления Следственного комитета по Дагестану.

Рассмотрение дела продолжится в 10.00 мск. 29 октября. Ожидается, что будут допрошены свидетели защиты, в частности, родители и жены подсудимых.

Комментариями адвокатов подсудимых "Кавказский узел" пока не располагает.