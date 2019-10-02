Обвинение связало братьев Курбановых с махачкалинской группой боевиков

02 октября 2019, 01:51

Боеприпасы и гранату, которые были изъяты в 2018 году у братьев Курбановых, одному из них передал боевик Магомед Тамураев, убитый еще в 2012 году, считает следствие.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября 2019 года в суде по делу Мухтара и Исмаила Курбановых сторона обвинения заявила, что братья вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них, Мухтар, воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Обвиняемые не признали своей вины. На заседании суда 26 сентября силовик рассказал, как у братьев при досмотре изъяли боеприпасы, однако Курбановы заявили, что свидетель не присутствовал при досмотре.

25-летний Исмаил и 23-летний Мухтар Курбановы обвиняются по статьям об участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ), незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении боеприпасов (ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ), прохождении лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ) и участии в деятельности организации, которая признана террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

На заседание суда по делу братьев Курбановых 1 октября вновь не явились свидетели обвинения, гособвинитель пообещал обеспечить их явку в следующий раз. Родственников и знакомых Курбановых не было, передает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла", который был единственным представителем СМИ в зале суда.

В связи с неявкой свидетелей прокурор попросил огласить ряд документов. Судом были оглашены два протокол осмотра следователями предметов; в частности, в феврале 2018 года они осмотрели пакет с патронами и пакет с гранатой РГД-5, которые, по версии следствия, были изъяты у Курбановых. Также был оглашен протокол осмотра места происшествия от 16 мая 2018 года, согласно которому следователь с оперативниками выехали «в конец улицы Мебельная» в Махачкале, где «на неасфальтированной местности рядом со склоном горы» осмотрели «место передачи участником НВФ «Махачкалинская» Магомедом Тамураевым боеприпасов Мухтару Курбанову».

7 февраля 2018 года житель Дагестана заявил об исчезновении своих сыновей Исмаила и Мухтара Курбановых. По словам отца, они пропали накануне днем в селе Дружба Каякентского района. На следующий день выяснилось, что братья находятся в одном из отделов полиции Махачкалы.

Эксперты экспертно-криминалистического отдела МВД в своих заключениях пришли к выводу, что изъятые у Курбановых патроны из одного свёртка являются пригодными для стрельбы патронами калибра 5'45 для автоматов, ручных пулемётов Калашникова и их модификаций, а из другого — патронами калибра 7'62, подходящие для винтовок. Гранаты РГД-5, изготовленные промышленным способом, также оказались пригодными для использования по назначению.

Адвокат подсудимых Альфат Габбасов отметил, что эксперты вернули следователю 25 патронов, хотя отстреляли всего три из 31, а при исследовании гранат получили из них взрывчатое вещество «непонятным образом», так как не описали методику.

Суд также изучил рапорт одного из сотрудников правоохранительных органов, в котором он сообщил, что 8 февраля 2018 года вместе с коллегой в районе дома 78 по улице Мебельной в Махачкале они увидели братьев Курбановых, подошли к ним, представились и спросили про наличие запрещенных предметов.

Курбановы, согласно рапорту, сказали, что таких предметов у них нет, однако сотрудник правоохранительных органов все же вызвал следственно-оперативную группу, которая обнаружила у братьев боеприпасы. Сами боеприпасы были получены Мухтаром Курбановым, как утверждается в документе, «от члена НВФ Магомеда Тамураева 1991 года рождения». Защита назвала эту информацию «не соответствующей действительности».

В постановлении о возбуждении уголовного дела в отношении Магомеда Тамураева от 26 августа 2011 года следователь сообщил, что в 2010 году житель Дагестана Алибег Абуназаров создал в Махачкале незаконное вооруженное формирование, участники которого занимались поджогами пивных баров и магазинов, реализующих спиртные напитки.

Абуназаров, говорится в постановлении, назначил руководителем одной из групп Ильяса Меджидова, который вовлек в нее еще несколько человек, в том числе Магомеда Тамураева. По версии следствия, 14 и 21 декабря 2010 года Тамураев участвовал в разбойных нападениях на продавщиц алкогольных магазинов, в декабре того же года обстрелял из автомата магазин, а в январе 2011 года участвовал в убийстве жителя республики по фамилии Магомедов.

Тамургаев обвинялся по семи статьям Уголовного кодекса, однако дело было прекращено в связи с его смертью в августе 2012 года.

31 августа 2012 года сотрудники правоохранительных органов блокировали в Ленинкенте дом, где, по данным МВД, укрывался один из предполагаемых членов вооруженного подполья, находящихся в федеральном розыске. Сотрудник Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказал, что мужчины отказались сдаться и открыли огонь по силовикам. Ответным огнем они были убиты, одного из них "опознали как Магомеда Тамураева, известного под кличками Билял и Самурай", сказал он.

Последним изученным документом стали данные о вылете Мухтара Курбанова 10 октября 2014 года из московского аэропорта Шереметьево в Каир через Минеральные Воды и его возвращении 13 декабря 2016 года из Стамбула в аэропорт Внуково.

Оба подсудимых никак не прокомментировали озвученные данные. Их адвокаты отказались давать корреспонденту "Кавказского узла" комментарии.

Рассмотрение дела продолжится в 14.00 мск 16 октября. Ожидается, что в этот день будут допрошены оставшиеся свидетели обвинения.

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