Посетитель у здания Южного окружного военного суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

03 декабря 2019, 03:21

Свидетель назвал мирной жизнь братьев Курбановых в Египте

Братья Исмаил и Мухтар Курбановы из Дагестана, обвиняемые в участии в незаконном вооруженном формировании и хранении взрывчатки, вели мирный образ жизни в Египте и не выезжали в Сирия для участия в боевых действиях, рассказал на суде их знакомый.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября отец Исмаила и Мухтара Курбановых рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками 6 февраля 2018 года, до их официального задержания. 25 ноября прокурор заявил, что Мухтар Курбанов несколько раз дал признательные показания об участии в сирийском конфликте на стороне боевиков, однако адвокат засомневался в достоверности протоколов.

По версии следствия, братья Мухтар и Исмаил Курбановы вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них, Мухтар, воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Изъятые у Курбановых боеприпасы и гранату одному из братьев передал боевик Магомед Тамураев, убитый еще в 2012 году, заявил на заседании суда 1 октября гособвинитель. 22 октября Курбановы на допросе в суде сообщили, что подверглись пыткам после задержания, отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что оговорили себя из-за угроз.

Заседание Южного военного суда по делу Исмаила и Мухтара Курбановых началось с задержкой почти на полтора часа в связи с поздней доставкой подсудимых. Как и на предыдущих заседаниях, кого-либо из родственников и знакомых Курбановых в зале суда не было, передаёт присутствовавший на заседании корреспондент «Кавказского узла». 

По видеосвязи с гарнизонным военным судом Махачкалы был повторно допрошен отец братьев Курбановых.

Микаил Курбанов рассказал, что с 2010 года является индивидуальным предпринимателем, занимается закупкой стройматериалов и хозтоваров с последующей их перепродажей.

Отвечая на вопрос адвоката Альфата Габбасова, мужчина пояснил, что подвала в семейном доме по улице Пушкина никогда не было, а товар он хранит в помещении на первом этаже дома. Раз в два-три месяца товар полностью продается. Гранат и патронов с 2012 года среди коробок с товаром не было, заявил Курбанов.

Из оглашенных гособвинителем протоколов допроса Мухтара Курбанова следует, что подсудимые в 2012 году получили от боевика Магомеда Тамураева-"Самурая" пакет с боеприпасами и хранили его в подвале дома под коробками с товарами, которые принадлежат отцу, до февраля 2018 года.

«После того, как ребят похитили, приходили (силовики), проводили обыск. Но ничего не нашли» - отметил отец обвиняемых.

По словам Курбанова, ключи к помещению с товаром есть только у него, сыновья ключи не просили и не заходили в это помещение. Из других строений на придомовом участке есть только «маленький курятник на десять куриц», сказал отец подсудимых.

Свидетель рассказал о жизни Курбановых в Египте

Затем, также по видеосвязи был допрошен уроженец Цумадинского района Дагестана, проживающий сейчас в Кизлярском районе республики, 47-летний Магомед Газиев.

Газиев рассказал, что в 2010 году он выехал в Египет для лечения больного сына «верблюжьей мочой и верблюжьим молоком», так как «в российской системе медицины такого лечения не существует». Первые два-три месяца он жил в Египте сам, потом туда приехали его жена, сын и дочка.

В 2012 году на стадионе в «Цветочном» районе Каира, по словам Газиева, он познакомился с Исмаилом, а немногим позднее и с Мухтаром Курбановым, которые обучались в одном из учебных центров. С ними он встречался на улице и минимум раз в неделю, по пятницам играл в футбол, сказал мужчина.

Газиев не поверил версии обвинения о причастности Курбановых к сирийским боевикам. «Насколько я знаю, он (Исмаил Курбанов) никуда не выезжал. В 2014 году Исмаил уезжал домой, чтобы жениться. Потом приехал обратно. Женился он на моей односельчанке из села Гигатли. Они приходили к нам в гости, и мы приходили к ним. Исмаил снимал квартиру в 50-100 метрах от меня... Обычно, если кто-то в Сирию уезжал, студенты знали», - сказал свидетель.

В конце 2015 или в начале 2016 года, по утверждению Газиева, Исмаил Курбанов уехал, отправив перед этим домой жену ввиду ее беременности. Позднее Исмаил Курбанов приезжал в Египет «закупать мыло и шампуни без химикатов» в целях заработка.

В 2017 году по возвращении в Россию Магомед Газиев, по его словам, был задержан оперативниками в аэропорту по обвинению в пособничестве бандподполью в Кизлярском районе, однако после двух месяцев в тюрьме и предоставлении справки-алиби из российского консульства дело в отношении него было закрыто за отсутствием события преступления. Об уголовном деле в отношении Курбановых он узнал в 2018 году из записей в Instagram.

Защита Курбановых также просила приобщить несколько рентгеновских снимков. По словам Исмаила Курбанова, в августе 2015 года после болей в спине он решил сделать платный рентген в одном из медучреждений Каира и привез снимки с собой для последующего сравнения. Однако коллегия судей сочла местонахождение клиники неубедительным и приобщать снимки не стала.

Протоколы допросов Исмаила и Мухтара дублируют друг друга

Гособвинитель зачитал три протокола допроса Исмаила Курбанова, датированные февралем и апрелем 2018 года. Как и в показаниях за подписью Мухтара Курбанова, оглашенные документы дублировали друг друга и отличались только в части ответов на вопросы следователя, а в их начале было указано, что Исмаил Курбанов «признает свою вину полностью и раскаивается».

В протоколе допроса Мухтара Курбанова приведены аналогичные обстоятельства знакомства "с аварцем по имени Магомед и по кличке "Самурай", с которым «велись разговоры о ведении джихада и установлении шариата в Дагестане", а также передачи черного пакета с боеприпасами, которые были спрятаны в подвале дома.

31 августа 2012 года сотрудники правоохранительных органов блокировали в Ленинкенте дом, так как, по данным МВД, в нем укрывался один из предполагаемых членов вооруженного подполья, находящихся в федеральном розыске. Сотрудник Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказал, что мужчины отказались сдаться и открыли огонь по силовикам. Они были убиты ответным огнем. Одного из убитых "опознали как Магомеда Тамураева, известного под кличками "Билял" и "Самурай", сказал он.

Из документа также следует, что Исмаил Курбанов поехал в Египет обучаться, однако в мечети познакомился с арабами, которые призывали выехать в Сирию, «поясняя, что правительственные войска Башара Асада убивают всех мусульман, включая детей и женщин», и «принял решение принять участие в джихаде на территории Сирии в составе одного из НВФ».

Деньги на поездку в Сирию, согласно оглашенному документу, Исмаилу Курбанову дал «старший по имени Махмуд», выделив ему 500 долларов для покупки билета в Турцию и нелегального перехода турецко-сирийской границы. Перейдя границу, Исмаил Курбанов доехал до сирийского города Ракка, где в составе катибы (группы) под руководством «амира Абу-Амина» «принял участие в вооруженных боестолкновениях против правительственных войск», будучи вооруженным автоматом Калашникова и патронами, зачитал прокурор.

Позднее Курбанов испугался, что его убьют, и вернулся в Египет через Турцию, записано в предоставленных следователем бумагах.

Относительно «желания скрыться в Махачкале» после увиденного в селе «незнакомого транспортного средства с ребятами спортивного телосложения» и «сюжета о задержании членов НВФ» в протоколах допроса записаны аналогичные показания, которые приведены у Мухтара Курбанова.

Адвокат Курбановых Альфат Габбасов отметил, что в документах говорится об одной гранате в пакете, переданном «Самураем», хотя обвинение говорит об изъятии гранаты у каждого из Курбановых, а протоколы допроса дословно совпадают, несмотря на разные даты.

Рассмотрение дела продолжится в 10.00 мск 4 декабря. Планируется, что защита огласит ряд документов в подтверждение своей позиции.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями обвинения относительно показаний свидетелей.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Родственники отвергли версию о связях Курбановых с боевиками", "Силовики рассказали суду о добровольных показаниях Курбановых", "Курбановы не узнали допрошенного в суде полицейского".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 декабря 2019, 08:28

03 декабря 2019, 07:34

03 декабря 2019, 07:07

03 декабря 2019, 06:11

  • Пашинян скрыл свои симпатии к претендентам на пост главы Нагорного Карабаха

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил грядущие выборы с тремя политиками, заявившими о намерении баллотироваться в президенты Нагорного Карабаха. Встреча не стала вмешательством Пашиняна во внутренние дела Нагорного Карабаха и не указала на поддержку конкретных персоналий, заявили оппозиционеры и общественные деятели в Степанакерте.

03 декабря 2019, 05:46

  • Турнир с массовой дракой в Назрани поссорил две спортивные федерации

    Всероссийская федерация самбо призвала Генпрокуратуру и Минюст России проверить законность проведения турнира в Назрани, где произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей. Федерация боевого самбо России открестилась от организации турнира, назвав инцидент "обычным делом".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи