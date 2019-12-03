Свидетель назвал мирной жизнь братьев Курбановых в Египте

03 декабря 2019, 03:21

Братья Исмаил и Мухтар Курбановы из Дагестана, обвиняемые в участии в незаконном вооруженном формировании и хранении взрывчатки, вели мирный образ жизни в Египте и не выезжали в Сирия для участия в боевых действиях, рассказал на суде их знакомый.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября отец Исмаила и Мухтара Курбановых рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками 6 февраля 2018 года, до их официального задержания. 25 ноября прокурор заявил, что Мухтар Курбанов несколько раз дал признательные показания об участии в сирийском конфликте на стороне боевиков, однако адвокат засомневался в достоверности протоколов.

По версии следствия, братья Мухтар и Исмаил Курбановы вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них, Мухтар, воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Изъятые у Курбановых боеприпасы и гранату одному из братьев передал боевик Магомед Тамураев, убитый еще в 2012 году, заявил на заседании суда 1 октября гособвинитель. 22 октября Курбановы на допросе в суде сообщили, что подверглись пыткам после задержания, отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что оговорили себя из-за угроз.

Заседание Южного военного суда по делу Исмаила и Мухтара Курбановых началось с задержкой почти на полтора часа в связи с поздней доставкой подсудимых. Как и на предыдущих заседаниях, кого-либо из родственников и знакомых Курбановых в зале суда не было, передаёт присутствовавший на заседании корреспондент «Кавказского узла».

По видеосвязи с гарнизонным военным судом Махачкалы был повторно допрошен отец братьев Курбановых.

Микаил Курбанов рассказал, что с 2010 года является индивидуальным предпринимателем, занимается закупкой стройматериалов и хозтоваров с последующей их перепродажей.

Отвечая на вопрос адвоката Альфата Габбасова, мужчина пояснил, что подвала в семейном доме по улице Пушкина никогда не было, а товар он хранит в помещении на первом этаже дома. Раз в два-три месяца товар полностью продается. Гранат и патронов с 2012 года среди коробок с товаром не было, заявил Курбанов.

Из оглашенных гособвинителем протоколов допроса Мухтара Курбанова следует, что подсудимые в 2012 году получили от боевика Магомеда Тамураева-"Самурая" пакет с боеприпасами и хранили его в подвале дома под коробками с товарами, которые принадлежат отцу, до февраля 2018 года.

«После того, как ребят похитили, приходили (силовики), проводили обыск. Но ничего не нашли» - отметил отец обвиняемых.

По словам Курбанова, ключи к помещению с товаром есть только у него, сыновья ключи не просили и не заходили в это помещение. Из других строений на придомовом участке есть только «маленький курятник на десять куриц», сказал отец подсудимых.

Свидетель рассказал о жизни Курбановых в Египте

Затем, также по видеосвязи был допрошен уроженец Цумадинского района Дагестана, проживающий сейчас в Кизлярском районе республики, 47-летний Магомед Газиев.

Газиев рассказал, что в 2010 году он выехал в Египет для лечения больного сына «верблюжьей мочой и верблюжьим молоком», так как «в российской системе медицины такого лечения не существует». Первые два-три месяца он жил в Египте сам, потом туда приехали его жена, сын и дочка.

В 2012 году на стадионе в «Цветочном» районе Каира, по словам Газиева, он познакомился с Исмаилом, а немногим позднее и с Мухтаром Курбановым, которые обучались в одном из учебных центров. С ними он встречался на улице и минимум раз в неделю, по пятницам играл в футбол, сказал мужчина.

Газиев не поверил версии обвинения о причастности Курбановых к сирийским боевикам. «Насколько я знаю, он (Исмаил Курбанов) никуда не выезжал. В 2014 году Исмаил уезжал домой, чтобы жениться. Потом приехал обратно. Женился он на моей односельчанке из села Гигатли. Они приходили к нам в гости, и мы приходили к ним. Исмаил снимал квартиру в 50-100 метрах от меня... Обычно, если кто-то в Сирию уезжал, студенты знали», - сказал свидетель.

В конце 2015 или в начале 2016 года, по утверждению Газиева, Исмаил Курбанов уехал, отправив перед этим домой жену ввиду ее беременности. Позднее Исмаил Курбанов приезжал в Египет «закупать мыло и шампуни без химикатов» в целях заработка.

В 2017 году по возвращении в Россию Магомед Газиев, по его словам, был задержан оперативниками в аэропорту по обвинению в пособничестве бандподполью в Кизлярском районе, однако после двух месяцев в тюрьме и предоставлении справки-алиби из российского консульства дело в отношении него было закрыто за отсутствием события преступления. Об уголовном деле в отношении Курбановых он узнал в 2018 году из записей в Instagram.

Защита Курбановых также просила приобщить несколько рентгеновских снимков. По словам Исмаила Курбанова, в августе 2015 года после болей в спине он решил сделать платный рентген в одном из медучреждений Каира и привез снимки с собой для последующего сравнения. Однако коллегия судей сочла местонахождение клиники неубедительным и приобщать снимки не стала.

Протоколы допросов Исмаила и Мухтара дублируют друг друга

Гособвинитель зачитал три протокола допроса Исмаила Курбанова, датированные февралем и апрелем 2018 года. Как и в показаниях за подписью Мухтара Курбанова, оглашенные документы дублировали друг друга и отличались только в части ответов на вопросы следователя, а в их начале было указано, что Исмаил Курбанов «признает свою вину полностью и раскаивается».

В протоколе допроса Мухтара Курбанова приведены аналогичные обстоятельства знакомства "с аварцем по имени Магомед и по кличке "Самурай", с которым «велись разговоры о ведении джихада и установлении шариата в Дагестане", а также передачи черного пакета с боеприпасами, которые были спрятаны в подвале дома.

31 августа 2012 года сотрудники правоохранительных органов блокировали в Ленинкенте дом, так как, по данным МВД, в нем укрывался один из предполагаемых членов вооруженного подполья, находящихся в федеральном розыске. Сотрудник Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказал, что мужчины отказались сдаться и открыли огонь по силовикам. Они были убиты ответным огнем. Одного из убитых "опознали как Магомеда Тамураева, известного под кличками "Билял" и "Самурай", сказал он.

Из документа также следует, что Исмаил Курбанов поехал в Египет обучаться, однако в мечети познакомился с арабами, которые призывали выехать в Сирию, «поясняя, что правительственные войска Башара Асада убивают всех мусульман, включая детей и женщин», и «принял решение принять участие в джихаде на территории Сирии в составе одного из НВФ».

Деньги на поездку в Сирию, согласно оглашенному документу, Исмаилу Курбанову дал «старший по имени Махмуд», выделив ему 500 долларов для покупки билета в Турцию и нелегального перехода турецко-сирийской границы. Перейдя границу, Исмаил Курбанов доехал до сирийского города Ракка, где в составе катибы (группы) под руководством «амира Абу-Амина» «принял участие в вооруженных боестолкновениях против правительственных войск», будучи вооруженным автоматом Калашникова и патронами, зачитал прокурор.

Позднее Курбанов испугался, что его убьют, и вернулся в Египет через Турцию, записано в предоставленных следователем бумагах.

Относительно «желания скрыться в Махачкале» после увиденного в селе «незнакомого транспортного средства с ребятами спортивного телосложения» и «сюжета о задержании членов НВФ» в протоколах допроса записаны аналогичные показания, которые приведены у Мухтара Курбанова.

Адвокат Курбановых Альфат Габбасов отметил, что в документах говорится об одной гранате в пакете, переданном «Самураем», хотя обвинение говорит об изъятии гранаты у каждого из Курбановых, а протоколы допроса дословно совпадают, несмотря на разные даты.

Рассмотрение дела продолжится в 10.00 мск 4 декабря. Планируется, что защита огласит ряд документов в подтверждение своей позиции.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями обвинения относительно показаний свидетелей.

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