Прокурор подтвердил в суде признательные показания Мухтара Курбанова

25 ноября 2019, 23:31

Дагестанец Мухтар Курбанов несколько раз дал признательные показания об участии в сирийском конфликте на стороне боевиков, следует из оглашенных обвинением документов. Адвокат засомневался в достоверности протоколов.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября отец Исмаила и Мухтара Курбановых рассказал в суде, что его сыновья были похищены силовиками 6 февраля 2018 года, до их официального задержания. 18 ноября свидетели в суде подтвердили версию отца подсудимых. На этом же заседании гособвинитель начал оглашать протокол допроса Мухтара Курбанова.

По версии следствия, братья Мухтар и Исмаил Курбановы вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них, Мухтар, воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Изъятые у Курбановых боеприпасы и гранату одному из братьев передал боевик Магомед Тамураев, убитый еще в 2012 году, заявил на заседании суда 1 октября гособвинитель. 22 октября Курбановы на допросе в суде сообщили, что подверглись пыткам после задержания, отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что оговорили себя из-за угроз.

На сегодняшнее заседание, состоявшееся в Южном военном суде, родственники и знакомые братьев Курбановых не пришли, передал корреспондент «Кавказского узла», который был единственным представителем СМИ на процессе.

Гособвинитель продолжил оглашать протоколы допроса Мухтара Курбанова, датированные 9-10 февраля и 12 апреля 2018 года. Все документы дублировали друг друга и отличались только в части ответов на вопросы следователя, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

В начале всех протоколов говорилось, что Мухтар Курбанов «дает показания добровольно, и кем-либо, в том числе сотрудниками правоохранительных органов, воздействия и давления не оказывалось».

Согласно протоколу допроса Мухтара Курбанова, зачитанному в суде 18 ноября, он ещё со школы "не поддерживал действующую власть и желал жить по нормам шариата". В Египте, куда Курбанов вылетел для изучения арабского языка, познакомился с гражданином Украины и уроженцами Дагестана, которые "вели разговоры о построении халифата", и "осознанно, добровольно, без какого-либо принуждения Курбанов принял решение перебраться на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в боевых действиях", говорилось в протоколе.

Гражданин Украины, с которым Мухтар познакомился на обучении в Египте, помог изготовить подсудимому поддельный паспорт на другое имя, по которому он выехал в Турцию, два дня жил на квартире с «новобранцами», а затем «нелегально пересек турецко-сирийскую границу» и вместе с ещё шестью людьми через два дня прибыл в Сирию, зачитал прокурор в суде. В Сирии Курбанову, как следовало из оглашенного документа, выдали «автомат Калашникова с двумя магазинами и камуфляжную форму», а сам он вступил в ряды боевиков под руководством «амира», который руководил 60 боевиками «преимущественно из Дагестана». Курбанов дважды участвовал в боестолкновениях в Сирии, говорилось в тексте протокола допроса.

Побоявшись «получить тяжелые ранения" Мухтар вернулся через Турцию в Египет, а затем домой в Дагестан, где вместе с братом, который вернулся из Сирии раньше, «принял решение не сообщать о своей деятельности», заключил прокурор.

После оглашения протоколов допроса в суде Мухтар Курбанов, посовещавшись со своим адвокатом, сказал, что даст пояснения по поводу зачитанных документов в конце процесса.

Защитник Альфат Габбасов отметил, что все протоколы совпадают друг с другом «слово в слово». По словам адвоката, время начала и окончания напечатано на принтере, что» может свидетельствовать об их печати после допроса, а не во время».

Рассмотрение дела продолжится 2 декабря в 14.00 мск. Ожидается, что будет допрошен как минимум один свидетель из Дагестана, проживавший в Египте и общавшийся с Курбановыми. Обвинение также намерено огласить показания Ислама Курбанова, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Адвокаты подсудимых воздержались от комментариев до прений.

Напомним, что по словам Мухтара Курбанова, в отделе силовой структуры, куда его и его брата привезли, силовик 8 февраля принес напечатанный протокол на 12 страницах и потребовал его подписать, угрожая снова применить пытки. Поэтому, как заявил Мухтра в суде, он оговорил себя. «Я не был в Сирии и не принимал участия в деятельности террористической организации «Исламское государство»*. Я обучался арабскому языку в Каире, что подтверждается аттестатом, сертификатом и грамотой», - завершил свою речь Мухтар Курбанов.

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