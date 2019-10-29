Родственники отвергли версию о связях Курбановых с боевиками

29 октября 2019, 23:59

Отец обвиняемых в связях с боевиками Исмаила и Мухтара Курбановых сообщил в суде о похищении сыновей силовиками до их задержания. Мать и супруги подсудимых заверили, что братья никогда не были в Сирии, а в Египте получали образование.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября жители Дагестана Мухтар и Исмаил Курбановы рассказали на допросе в суде, каким пыткам подверглись после задержания. Они отвергли все обвинения в свой адрес и заявили, что оговорили себя из-за угроз.

По версии следствия, братья Мухтар и Исмаил Курбановы вступили в незаконное вооруженное формирование, хранили взрывчатку, а младший из них, Мухтар, воевал на стороне "Исламского государства"* в Сирии. Изъятые у Курбановых боеприпасы и гранату одному из братьев передал боевик Магомед Тамураев, убитый еще в 2012 году, заявил на заседании суда 1 октября гособвинитель.

Отец братьев рассказал суду подробности поисков сыновей до их задержания

На сегодняшнем заседании в Южном военном суде по делу братьев Курбановых были допрошены свидетели защиты - родители и жены подсудимых, которые лично приехали на заседание из Дагестана в Ростов-на-Дону. Первым был допрошен отец подсудимых - 48-летний индивидуальный предприниматель Микаил Курбанов. Отец подсудимых рассказал, что он вместе со своей женой, двумя сыновьями Исмаилом и Мухтаром, а также их жёнами проживает в селе Дружба, зарабатывает торговлей и строительством, на эти доходы содержит жену, безработных жен сыновей и их несовершеннолетних детей. Курбанов также пояснил суду обстоятельства пропажи подсудимых 6 февраля 2018 года, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на заседании.

«6 февраля 2018 года до обеда я вместе с сыновьями был занят строительными работами, с 12.00 до 13.30 мск мы вместе обедали дома, после чего вернулись на стройку. Около 14.00 мск мне позвонили из МФЦ (Многофункциональный центр. — Прим. «Кавказского узла») и попросили забрать документы. Около 16.00 мск я вернулся и обнаружил, что на стройке никого нет, а телефоны сыновей выключены» - рассказал суду Курбанов-старший.

По его словам, односельчане сказали ему, что видели в селе автомобиль Hyundai Solaris с двумя мужчинами спортивного телосложения с пистолетами, которые объяснили местным, что «постоят и уедут»». Узнав это, Курбанов-старший предположил, что его сыновей похитили силовики.

7 февраля 2018 года житель Дагестана заявил об исчезновении своих сыновей Исмаила и Мухтара Курбановых. По словам отца, они пропали накануне днем в селе Дружба Каякентского района. На следующий день выяснилось, что братья находятся в одном из отделов полиции Махачкалы.

«6 февраля я обратился в (силовые ведомства) по Каякентскому району, однако там сказали, что не располагают информацией. В 22.40 мск зарегистрировали моё заявление, но (силовик) отказался там отразить версию о похищении (силовиками)... 7 февраля я посетил все отделы (силовых ведомств) в Махачкале, однако и там сообщили, что их (Курбановых) нет. Утром 8 февраля жители села хотели перекрыть автодорогу с требованием розыска, но я их отговорил, и мы поехали к начальнику УВД района», - сообщил свидетель.

Как рассказал Микаил Курбанов, начальник районной полиции сказал, что Курбановы возможно находятся в одном из отделений силовых ведомств, после чего «50-60 человек из села поехали в Махачкалу», однако в райотделе их направили в изолятор временного содержания, но братьев там не оказалось.

«8 февраля позднее по ошибке, приняв за других лиц, нас с адвокатом пустили в (один из отделов силового ведомства) и в открытую дверь кабинета на первом этаже я увидел Мухтара (Курбанова), с которым рядом был человек в штатском и взрослая женщина. На мой вопрос о пытках он кивнул головой и крикнул, что Исмаил находится на втором этаже», - заявил отец подсудимых. Он подчеркнул, что на Мухтаре Курбанове была надета камуфляжная куртка, хотя он выходил из дома в «запачканной раствором спецовке». После этого Курбанова и адвоката вывели из здания, он подавал ряд жалоб на действия силовиков, однако, по его словам, по ним «пришли отказы».

Мухтар Курбанов, по его словам, и его отец обращались в правоохранительные органы и прокуратуру по поводу пыток силовиков, «однако без результата», рассказал подсудимый на заседании 22 октября. Мухтар Курбанов пояснил, что в изоляторе временного содержания врачи спросили его о происхождении ссадин, однако присутствовавший силовик сказал врачам: «Ничего страшного».

Обвинение в адрес сыновей Микаил Курбанов отверг, так как «обязательно знал бы о совершении ими таких преступлений». «Я верующий человек и выступаю против террора и убийств, я служил в воздушно-десантных войсках и был в составе миротворческих сил» - добавил Курбанов.

В ходе ответов на вопросы участников процесса, свидетель подтвердил слова сыновей о том, что они были в Египте и обучались там арабскому языку в центрах «Аль-Фаджр» и «Аль-Куран», не выезжая в другие страны, а он помогал им деньгами и созванивался «раз-два в неделю». В декабре 2013 года Курбанов, по его словам, приехал в Каир, где жил неделю в общежитии у сына Исмаила. Курбанов также отметил, что на момент вменяемого его сыновьям преступления — получения от боевика Тамураева гранат и патронов - им не было 18 лет.

Коллегия судей согласилась приобщить копии аттестатов, похвальных грамот и сертификатов посещаемости Исмаила и Мухтара Курбановых, предоставленных вместе с оригиналами и заверенным переводом от атташе российского посольства в Египте.

Жена Исмаила Курбанова с недоверием отнеслась к версии следствия

Второй была допрошена жена Исмаила Курбанова Патимат Сажидова, также проживающая в селе Дружба. Сажидова пожаловалась на состояние здоровья, и суд разрешил ей давать показания сидя, передал корреспондент «Кавказского узла».

Сажидова дала аналогичные первому свидетелю показания, уточнив, что утром 6 февраля 2018 года её муж с братом и отцом ушли на строительство дома, а она пошла в дом к своим родителям, и Исмаил Курбанов должен был заехать за ней к 16.00 мск.

«Однако он не приехал, и его телефон был выключен... Очевидно, что с 6 по 8 февраля 2018 года Исмаил и его брат не были в селе Дружба и где они находились — неизвестно», - рассказала свидетельница, выразив недоверие версии следствия.

По просьбе суда Патимат Сажидова пояснила, что брак между ней и Исмаилом Курбановым официально зарегистрирован не был, 2 августа 2014 года они заключили никях — мусульманский брак, и имеют двух общих детей — малолетних дочь и сына. Она подтвердила, что осенью 2014 года вместе с мужем вылетела «в свадебное путешествие» в Египет через Азербайджан и Турцию, в Египте они жили вместе на съемной квартире, виделись с Мухтаром Курбановым и в феврале 2015 года Сажидова будучи беременной одна вернулась в Дагестан через Москву.

Свидетельница уточнила, что в Турции они с мужем не выходили из аэропорта, в Сирию из Египта они не выезжали, и разговоров об этом не было. Исмаил Курбанов вернулся в село в апреле 2015 года, помимо денег, которые Исмаил получал от родителей, он зарабатывал торговлей одеждой и косметикой по объявлениям, заверила судей Сажидова.

Супруга Мухтара Курбанова не видела боеприпасов у мужа

45-летняя мать подсудимых — Мусият Курбанова, уроженка и жительница села Дружба, подтвердила, что 6 февраля 2018 года её муж и двое сыновей утром отправились на стройку дома, вернулись на обед, после чего снова ушли на стройку, однако позднее телефоны сыновей оказались выключены.

«Отец их не нашёл там... Позднее я узнала о машине с людьми явно не из нашего села... Теперь я точно знаю, что их похитили (силовики)», - заключила мать подсудимых.

По ее словам, Мухтар Курбанов два года учился в институте в Санкт-Петербурге, позднее вернулся домой, а в Египет он и Исмаил Курбанов ездили обучаться арабскому языку, не выезжая в другие страны. Происходит ли обучение арабскому языку на территории Дагестана, Курбановой неизвестно, чьей инициативой было обучение сыновей именно в Египте, она ответить отказалась.

Последней суд допросил жену Мухтара Курбанова — Эльмиру Хабарову, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Хабарова также рассказала о пропаже во второй половине дня 6 февраля 2018 года её мужа вместе с братом. По ее словам, дозвониться на их телефоны тогда не удалось, 8 февраля стало известно, что они находятся в отделе полиции Махачкалы. О применении к братьям Курбановым пыток ей стало известно со слов отца, сообщила Хабарова.

Свидетельница также пояснила, что у нее и Мухтара Курбанова есть дочь, которая родилась после задержания, официально брак не зарегистрирован. Хабарова знала, что Мухтар Курбанов обучался в Египте арабскому языку до знакомства с ней, каждый день посещал занятия, о подтверждающих документах она его не спрашивала. Хабарова «изредка» посещала суды по продлению ареста мужу, и в ходе заседаний Курбановы заявляли о своей невиновности и применении к ним пыток, сказала она.

«Он не был в Сирии, он всегда отрицательно относился к таким ребятам, которые туда уезжают», - заявила Хабарова, добавив, что никогда не видела у мужа гранату и патроны.

Рассмотрение дела продолжится в 15.00 мск 11 ноября. Ожидается, что в этот день будут допрошены ещё несколько свидетелей защиты, принимавших участие в поисках Курбановых. Адвокаты Курбановых воздержались от комментариев до стадии прений, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.