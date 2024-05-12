Грозный занял первое место в рейтинге городов по качеству жизни

12 мая 2024, 03:31

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Столица Чечни набрала максимальное количество баллов и опередила Москву в рейтинге городов по индексу качества жизни в первом квартале 2024 года, следует из исследования Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации опубликовал 11 мая рейтинг российских городов по индексу качества жизни по итогам первого квартала текущего года.

При подсчете этого индекса учитывались различные факторы, в числе которых уровень материального благополучия, доступность недвижимости, состояние экологии, качество медицинского обслуживания, работа ЖКХ и другие.

При оценке упомянутых факторов выяснилось, что городом с самым высоким качеством жизни стал Грозный, набравший 75,6 балла из 100 возможных. Столица Чечни даже обогнала Москву, набравшую 75,2 балла.

В десятке лидеров рейтинга также оказался Сочи (третье место и 70,7 балла) и Новороссийск (седьмое место и 65,1 балла).

Первые 25 городов в рейтинге оцениваются как города с высоким качеством жизни. В их числе среди городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов также Владикавказ (11 место и 63,8 балла) и Махачкала (14 место и 63,4 балла).

Еще 25 городов рейтинга отнесены к категории городов с достаточно высоким уровнем жизни. Среди них - Краснодар (32 место с 60,1 балла), Ставрополь (37 место и 59,6 балла), Ростов-на-Дону (41 место и 58,7 балла).

Астрахань, Волгоград, Волжский упомянуты в исследовании как города, где требуются усилия по повышению качества жизни.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по итогам 2023 года на последнем месте среди регионов России по числе жителей, которые получают доход ниже прожиточного минимума, осталась Ингушетия. В республике за чертой бедности живет 27,7% населения, следует из данных Росстата.

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