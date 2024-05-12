12 мая 2024, 03:31

Грозный занял первое место в рейтинге городов по качеству жизни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Столица Чечни набрала максимальное количество баллов и опередила Москву в рейтинге городов по индексу качества жизни в первом квартале 2024 года, следует из исследования Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

Финансовый университет при правительстве Российской Федерации опубликовал 11 мая рейтинг российских городов по индексу качества жизни по итогам первого квартала текущего года.

При подсчете этого индекса учитывались различные факторы, в числе которых уровень материального благополучия, доступность недвижимости, состояние экологии, качество медицинского обслуживания, работа ЖКХ и другие.

При оценке упомянутых факторов выяснилось, что городом с самым высоким качеством жизни стал Грозный, набравший 75,6 балла из 100 возможных. Столица Чечни даже обогнала Москву, набравшую 75,2 балла.

В десятке лидеров рейтинга также оказался Сочи (третье место и 70,7 балла) и Новороссийск (седьмое место и 65,1 балла).

Первые 25 городов в рейтинге оцениваются как города с высоким качеством жизни. В их числе среди городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов также Владикавказ (11 место и 63,8 балла) и Махачкала (14 место и 63,4 балла).

Еще 25 городов рейтинга отнесены к категории городов с достаточно высоким уровнем жизни. Среди них - Краснодар (32 место с 60,1 балла), Ставрополь (37 место и 59,6 балла), Ростов-на-Дону (41 место и 58,7 балла).

Астрахань, Волгоград, Волжский упомянуты в исследовании как города, где требуются усилия по повышению качества жизни.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по итогам 2023 года на последнем месте среди регионов России по числе жителей, которые получают доход ниже прожиточного минимума, осталась Ингушетия. В республике за чертой бедности живет 27,7% населения, следует из данных Росстата.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ", "Кубань вошла в число лидеров антирейтинга регионов по просроченной ипотеке", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 мая 2024, 02:32

12 мая 2024, 01:33

12 мая 2024, 00:34

  • Три бойца из Володарского района убиты на Украине

    Ербалат Бершбаев, Бауржан Есенов и Тулеген Шамуратов убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 316 бойцов из Астраханской области.

11 мая 2024, 23:37

  • Участники протестов в Тбилиси анонсировали ночную акцию у парламента

    После сегодняшнего митинга на площади Европы участники протестов сообщили о планах собраться у парламента вечером 12 мая и остаться там на ночь перед обсуждением на юридическом комитете законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении. Студенты Тбилисского университета объявили о забастовке и призвали присоединиться к ней представителей других вузов.

11 мая 2024, 22:39

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи