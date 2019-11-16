Конкурсный управляющий пообещал выплаты гуковским шахтерам

16 ноября 2019, 16:34

Продажа выработок угольной компании позволила выручить деньги на погашение долгов перед бывшими сотрудниками "Кингкоула", заверил конкурсный управляющий, связавшийся с протестующими во время пикета в Гуково. Как сообщал "Кавказский узел", сна пикете 26 октября бывшие работники "Кингкоул" написали обращение на имя прокурора, в котором потребовали обязать конкурсного управляющего "Замчаловского антрацита" еженедельно отчитываться о ходе торгов по подземным выработкам. Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

16 ноября 45 бывших шахтеров компании "Кингкоул" провели согласованный пикет возле Дома культуры шахты "Ростовская". Это больше, чем на прошлом пикете, отметила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы Татьяна Авачёва. "У людей появилась надежда, что вопрос с выплатами скоро решится", - сказала Татьяна.



В начале пикета Авачёва объявила собравшимся, что 14 ноября часть подземных выработок "Замчаловского Антрацита" была продана за восемь миллионов рублей, причем оставшуюся часть планируется продать в ближайшее время. При этом Авачёва не раскрыла источника своей информации. Однако уже в конце пикета Авачёвой позвонил один из конкурсных управляющих и сообщил, что в ближайшие время он приедет на встречу с шахтерами, чтобы обсудить вопрос о выплатах. Он подтвердил, что часть выработок продана, но не уточнил, за какую сумму.



По словам Татьяны Авачёвой, деньги должны еще примерно тысяче шахтеров. "Это зарплата и компенсации. Вот, допустим, Акоп Бабаян вообще не получил еще ни копейки - ему должны 200 тысяч. Региональная корпорация развития когда производила выплаты, предложила получить ему 98 тысяч, но он отказался, сказав, что требует, чтобы ему выплатили сразу всю сумму долга. В итоге он вообще ничего не получил", - рассказала Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

Протестующие посетовали на нищету



Участница пикета Галина Савченко сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что вынуждена жить у отца, потому что не имеет угля, чтобы отапливать свой дом. "Я вторую зиму зимую у отца. Летом живу в своем доме, а зимой приходится уходить к отцу - не могу купить уголь, нет денег. Работу найти не могу, помогает папа и сын, а так бы я не выжила. 16 лет отработала на шахте "Замчаловская" телефонисткой, мне еще остались должны 70 тысяч. Из-за того, что зимой не живу в доме, начали расходиться стены. Ремонт не знаю, как делать, если даже на еду сын высылает деньги", - пожаловалась женщина.



Другая протестующая, Ирина Толкова, сообщила, что ей также должны 70 тысяч. Она рассказала, что проработала на Замчаловской обогатительной фабрике девять лет. "Сейчас на пенсии, живу с мамой, она тоже на пенсии. Уголь пришлось покупать. За три тонны заплатила 22 500 рублей, теперь вот нужно долги погашать. А по другому просто не могли приобрести уголь. Пенсии у нас небольшие, и все они уходят на оплату коммуналки, лекарства и продуктов. При этом мы не покупаем мясо, колбасу - об этом пришлось забыть, экономим на всем. Стыдно признаться, но когда кто-то, допустим, придет в гости, мы их накормим - так принято в нашем доме встречать гостей, - а на следующий день думаем, как же дальше жить, на какие средства покупать продукты теперь", - посетовала Толкова.

Продавцы одного из гуковских продуктовых магазинов сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что ведут долговую книгу. "Люди очень много должны. Денег нет, они берут в долг, потом отдают, и такой круговорот уже несколько лет с тех пор, как позакрывали шахты", - сказала одна из продавщиц.

Валентина Зарбалиева, которая проводила голодовку, на пикет не пришла. По телефону она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что восстанавливается и чувствует себя нормально. "Недавно приезжал глава [сельского поселения], сказал, нужно дождаться, когда мой сын приедет с вахты, и тогда можно будет начать сбор документов для оказания материальной помощи", - рассказала она.

Жительница хутора Ясного Валентина Зарбалиева 24 октября уведомила администрацию Красносулинского района о начале голодовки. В результате бывшая работница шахты "Ростовской" добилась обещания переселить ее из аварийного жилья. До решения этого вопроса чиновники привезли ей четыре мешка угля от главы поселения, пообещав еще.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями конкурсного управляющего "Замчаловского антрацита" по поводу сведений, озвученных на пикете.