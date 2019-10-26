Гуковские шахтеры потребовали отчета о работе конкурсного управляющего

26 октября 2019, 18:00

Бывшие работники компании "Кингкоул" на сегодняшнем пикете в Гуково написали обращение на имя прокурора, в котором потребовали обязать конкурсного управляющего "Замчаловского антрацита" Романа Копца еженедельно отчитываться о ходе торгов по подземным выработкам. Анонсировавшая голодовку Валентина Зарбалиева сообщила корреспонденту «Кавказского узла» о начале своей акции.

Как писал "Кавказский узел", с наступлением осени главной проблемой протестующих в Гуково шахтеров стало отсутствие денег на отопление. На последнем пикете 20 октября шахтеры рассказали, как собирают дрова для отопления своих домов из-за отсутствия угля. Одна из пикетчиц Валентина Зарбалиева анонсировала голодовку.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллионов рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Сегодня на пикет возле ДК шахты "Ростовская" собралось 36 бывших работников компании "Кингкоул", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

На прошлой акции член инициативной группы Татьяна Авачёва рассказала, что в заявке на пикет указана численность протестующих – 85 человек. Она просила оповестить шахтеров о пикете, чтобы на него приходило больше людей, чтобы «власти видели, что протест не идёт на спад». Уменьшение числа участников пикета Татьяна Авачёва объяснила несколькими факторами.

«Во-первых, у многих нет денег ездить на пикеты. Во-вторых - сейчас люди готовятся к зиме: кто-то делает закупки овощей - картофель, лук - кто-то пытается найти уголь. Люди ходят ищут, где можно купить мешок угля, даже есть кто закупает вёдрами, поэтому людей сейчас ходит меньше», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Авачёва.

На сегодняшнем пикете горняки написали обращение на имя прокурора Ростовской области с просьбой помочь организовать встречу с губернатором региона, его замом Игорем Сорокиным, конкурсными управляющими, с прокурором Гуково, главой Гуково, судебными приставами, с представителем Росуглепрофа для решения вопросов по выплате оставшейся задолженности в размере 102 миллиона рублей и обеспечения нуждающихся гуманитарным углём.

Также в своём обращение шахтёры просят обязать конкурсного управляющего Романа Копца приезжать на пикет каждую неделю и отчитываться перед шахтёрами о том, как идут торги подземных выработок. Более двух недель Копец не выходит на связь, отметила Авачева. «Люди надеялись, что им отдадут деньги, и они смогут купить угля, кто-то подлечиться, но конкурсный не выходит на связь, и мы не знаем, продал ли он подземные выработки или нет. Если он не послушает прокурора области и не приедет в Гуково, то мы просим прокурора привлечь его к уголовной ответственности», - заявила Татьяна Авачёва.

Она отметила, что на пикете собрано 32 подписи под обращением к прокурору. «Сегодня же я отправлю заявление прокурору заказным письмом», - добавила Татьяна Авачёва.

На пикет сегодня пришла Валентина Мельничук, которая рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что не часто ходит на акцию из-за состояния здоровья.

«Мне по решению двух судов должны 4 тоны угля, но решения не исполняются. Я инвалид второй группы, проработала на шахте "Гуковская" машинистом конвейера, получила инвалидность и пришлось рассчитаться. У меня есть несколько вёдер угля, но я экономлю его, печку пока не топлю. Смотрю телевизор одетая в тёплом халате, и ещё одеялом накрываюсь, собственно так и спать ложусь, тепло одетая», - сообщила Валентина Мельничук.

По словам женщины, купить уголь она не сможет. «Мне нужно 5 тон, дом у меня большой, живу одна. В прошлые годы брала уголь в кредит. Топишь три месяца, а платишь весь год. На эту зиму не могу себе позволить даже в кредит взять уголь, одна надежда на помощь с гуманитарном углём, но эта надежда с каждым днём тает», - рассказала Валентина Мельничук.

Еще один участник пикета Виталий Снеговской сообщил, что давно не ходил на пикет, а сегодня откликнулся на призыв Авачевой. «Вот тоже сейчас занимаюсь поисками угля на зиму. Проработал в угольной промышленности 32 года, в последнее время перед закрытием работал в макшейдерском отделе. Мне ничего не должны, я пришёл из-за угля. У меня мама - ей 85 лет, и ей положен уголь, но пока не привезли, и мы начали волноваться. С прошлой зимы небольшие запасы остались, но они заканчиваются. Мама старая, замерзает, и я уже топлю печку с сентября. Если маме не привезут положенный уголь, то я и не знаю, что делать», - пожаловался мужчина.

Следующий пикет пройдёт 2 ноября, сообщила Татьяна Авачёва. Она отметила, что по прогнозам синоптиков к этому времени резко похолодает, и у тех шахтеров, у кого нет угля, начнутся реальные проблемы. «Сейчас глава Гуково находится на больничном, на следующей неделе он должен выйти, и я хочу встретиться с ним и обсудить помощь тем людям, которые крайне в ней нуждаются», - заявила Татьяна Авачёва.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 26 октября в Гуково было +17, ночью температура упадет до +10. Примерно такая же погода ожидается до 31 октября, когда, по данным синоптиков, произойдет похолодание: дневная температура составт +2 градуса Цельсия, ночная + 2. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

На пикет сегодня не пришла анонсировавшая голодовку Валентина Зарбалиева. После акции корреспондент "Кавказского узла" связался с ней по телефону, и женщина сообщила, что начала свою акцию протеста с 24 октября.

Валентина Зарбалиева, у которой побывал в гостях неделю назад, 19 октября, корреспондент «Кавказского узла», живет в хуторе Ясном Красносулинского района. Она работала на шахте "Ростовская", где ей остались должны 38 тысяч рублей и 4 тонны угля. По словам женщины, ее дому, который она получила, еще работая на железной дороге, уже 70 лет, в нем нет никаких удобств, воды и газа. "Мне нужно на зиму 4 тонны угля, а купить его я не могу. Так собираю в округе разные ветки, часть забора сломала, нужно же чем-то топить. Хорошо, брат помогает, он тоже собирает в округе дрова и приносит мне. По ночам уже холодно, и иногда протапливаю печь, но пока стараюсь дрова экономить, спать ложусь тепло одетая", - рассказывала Валентина Зарбалиева.

«В четверг (24 октября) я уведомила администрацию района, куда отвезла заявление о начале голодовки. Мои требования - вернуть мне оставшуюся задолженность и переселить меня из аварийного жилья», - заявила Валентина Зарбалиева. Она отметила, что и ранее плохо питалась из-за материальных проблем, а после начала голодовки испытывает небольшую слабость. «Но в целом держусь», - рассказала женщина.

«Кавказский узел» пока не может проверить заявление Валентины Зарбалиевой о начале голодовки.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".