Гуковские шахтеры пожаловались на нехватку угля для отопления домов

20 октября 2019, 00:14

Бывшие работники компании "Кингкоул" на пикете рассказали, как собирают дрова для отопления своих домов из-за отсутствия угля. Одна из пикетчиц анонсировала голодовку.

Как писал "Кавказский узел", с наступлением осени главной проблемой протестующих в Гуково шахтеров стало отсутствие денег на отопление. 28 сентября на пикете они рассказали, как собирают металлолом, чтобы купить продукты, пилят на дрова деревья в своих дворах и моются дождевой водой, экономя водопроводную. На последнем пикете 12 октября шахтеры рассказали, что вынуждены были залезть в долги, чтобы выжить, и написали письмо лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой помочь им с выплатами долгов по зарплате.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

19 октября на пикет возле ДК шахты "Ростовская" собрались порядка 50 бывших работников компании "Кингкоул", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на акции.

Перед пикетом корреспондент "Кавказского узла" побывал в хуторе Ясном Красносулинского района у Александра Ильяева, который на прошлой акции шахтеров рассказал, как экономит полученные в качестве оплаты за помощь соседям 15 ведер угля.

Всё подворье Александра Ильяева завалено дровами, которые он собирал летом и продолжает собирать сейчас. «Я просто не переживу с женой зиму, если не смогу купить угля. Дрова собирал по лесопосадкам, старые заборы разбирал, спилил в огороде два дерева. Но дело в том, что дерево быстро сгорает, и на зиму мне этого не хватит», - рассказал Александр Ильяев.

По словам мужчины, он и жена получают пенсии, но денег не хватает. «Оба болеем, и большая часть денег уходит на лекарства. Жена сейчас больше лежит, по дому приходится всё делать мне. Из-за этого я не могу устроиться куда-то на подработку. Летом собирал фрукты, овощи, делал заготовки на зиму, это хоть как-то должно помочь прожить», - поделился Александр Ильяев.

Он рассказал, что почти 20 лет проработал в угольной промышленности, а в сентябре 2016 года остался без работы в связи с закрытием шахты. «Мне ещё остались должны за уголь и компенсационные выплаты, это порядка 50 тысяч рублей», - отметил Александр Ильяев.

По его словам, в прошлую зиму, когда не было угля, чтобы топить печку, он с женой грелся, наливая в грелки горячую воду. «Сейчас и грелки купить нет денег, а те, что были - прохудились. Днём ещё можно выйти на улицу погреться, а на ночь, как ложимся спать, наливаем в полторалитровые бутылки горячую воду, кладем их с собой в постель и так засыпаем. Разве когда-то я мог себе представить, что так буду жить?» - говорит Александр Ильяев.

Он рассказал, что, иногда, когда сильно холодно, протапливает печку дровами. «Но пока стараюсь экономить, так как не знаю, как купить уголь, если я и так всей округе должен. Приходится занимать у соседей, а гуманитарного угля, видимо, уже ждать не стоит», - пожаловался на жизнь мужчина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", днем 19 октября в Гуково было +18, ночью температура упадет до +11. В последующие пять дней минимальная ожидаемая ночная температура составит +10 градусов по Цельсию, днем – до +18 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

В этом же хуторе на окраине проживает ещё одна участница пикетов шахтеров Валентина Зарбалиева, у которой также побывал по её приглашению корреспондент «Кавказского узла». «Я полтора года не хожу на пикеты, так как перенесла два инсульта. До Гуково от нашего хутора 7 километров, а общественный транспорт не ходит, поэтому нужно идти пешком, сейчас у меня уже не то здоровье, чтобы отматывать такой километраж», - поделилась Валентина Зарбалиева.

По словам женщины, ее дому, который она получила, работая на железной дороге, уже 70 лет. «Тут нет никаких удобств, нет газа, воды, печку нужно топить углём, которого у меня нет совсем. Мне нужно на зиму 4 тонны, а купить его я не могу. Так собираю в округе разные ветки, часть забора сломала, нужно же чем-то топить. Хорошо, брат помогает, он тоже собирает в округе дрова и приносит мне. По ночам уже холодно и иногда протапливаю печь, но пока стараюсь дрова экономить, спать ложусь тепло одетая», - рассказала Валентина Зарбалиева.

Женщина сообщила, что обращалась к главе поселения с просьбой переселить ее, так как дом старый, и его железная дорога передала на баланс муниципалитета. «Так глава предложил переехать мне в [поселок] Чертково, там якобы мне предлагают жить. Поехала я посмотрела, там [в предлагаемом доме] нет ни окон, ни дверей - одни стены, и крыша даже местами течёт, куда же мне переезжать?» - рассказала Валентина Зарбалиева.

Она сообщила, что работала на шахте "Ростовская". «Там мне ещё остались должны 38 тысяч рублей и 4 тонны угля. Видимо, совсем про меня забыли, никаких выплат не производят с лета прошлого года», - рассказала женщина.

Уже на пикете, на который она решила прийти, Валентина Зарбалиева объявила что отчаялась и с 21 октября начинает голодовку. В комментарии корреспонденту "Кавказского узла" женщина рассказала, что, может, так правительство области обратит на неё внимание. «Может, решат проблемы с оставшимися выплатами, разберутся с углём - либо который мне должны 4 тоны, либо гуманитарным помогут, а также власти Красносулинского района переселят меня, так как в этом старом бараке скоро и стены рухнут. В понедельник отнесу заявление на голодовку главе поселения и в Красносулинскую прокуратуру», - заявила Валентина Зарбалиева.

Ещё один участник пикета Сергей Шафановский также пожаловался, что у него проблемы с углём. «Мне гуманитарный уголь давали, вот с прошлого года немного осталось, подсобирал за лето дров, это и все мои запасы. Хватит этого от силы, с учётом если не будет сильных холодов, до Нового года. Я сейчас экономлю, хоть уже и холодно, но топлю немного. Не знаю - если не окажут помощь, что буду делать, где буду брать уголь. Пенсия у меня 13 тысяч рублей, уголь уже больше 7 тысяч тонна стоит. Спилил во дворе тополь и орех, вот этим топлю сейчас. Работал на шахте "Замчаловская", за зарплату судиться не стал, должны мне 4 тонны угля, вот только из-за этого и хожу на пикеты», - рассказал Сергей Шафановский.

На пикете люди собирали подписи под заявлением в адрес прокурора Ростовской области. Как рассказала член инициативной группы Татьяна Авачёва, с лета прошлого года шахтеры никаких выплат не получали.

«А тут вот с Минпрома области пришла бумага, якобы перед нами погашена задолженность в размере 360 миллионов рублей, по зарплате. Откуда они взяли 29 миллионов, нам не понятно. В заявлении на прокурора мы просим разобраться и чтобы Минпром отчитался перед нами о том, кому были выплачены эти деньги. Письмо это мы получили в августе и не можем понять, что это за деньги, с каких они источников и кому их выдали. Также на главу Минпрома области мы написали обращение, чтобы он объяснил нам, что это за деньги», - рассказала Татьяна Авачёва.

Отметим, что один из участников пикетов, Николай Шулепов получил ответ из Минпрома Ростовской области, датированный 29 августа (имеется в распоряжении «Кавказского узла»), в котором сказано: «За 2016-2019 годы бывшим работникам ГК «Кингкоул» из средств АО «Региональная корпорация развития, Благотворительного фонда и средств от реализации имущества погашена задолженность по заработной плате в объеме 360,3 млн рублей (с учетом НДФЛ)». При этом тот же Николай Шулепов ранее получил письмо из Минпрома Ростовской области, в котором значилась другая сумма. «С целью недопущения роста социальной напряженности бывшим работникам ГК «Кингкоул» За 2016-2018 годы из средств АО «Региональная корпорация развития, Благотворительного фонда погашена задолженность по заработной плате в объеме 331 млн рублей (с учетом НДФЛ)», - говорится в ответе чиновников, датированном 23 января 2019 года (имеется в распожении «Кавказского узла». То есть, согласно данным Минпрома, в 2019 году гуковским шахтерам выплачено 29 млн рублей.

Также, по словам Авачевой, ничего неизвестно о том, что с продажей горных выработок. «На встречу с нами никто не приезжает. На пикете просила оповестить всех, чтобы ходили не 40-50 человек, а 85 - как мы заявляем. Нужна массовость, чтобы власти видели, что протест не идёт на спад. Следующий наш пикет пройдёт в следующую субботу, 26 октября. Посмотрим, сколько придёт людей, что изменится за это время, а тогда уже будем думать, что делать дальше», - рассказала Татьяна Авачёва.