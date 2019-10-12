Участники пикета в Гуково обратились за помощью к коммунистам

12 октября 2019, 15:11

Бывшие работники компании "Кингкоул" попросили лидера КПРФ Геннадия Зюганова помочь им с выплатами долгов по зарплате. Участники пикета в Гуково рассказали, что вынуждены были залезть в долги, чтобы выжить.

Как писал "Кавказский узел", с наступлением осени главной проблемой протестующих в Гуково шахтеров стало отсутствие денег на отопление. 28 сентября на пикете они рассказали, как собирают металлолом, чтобы купить продукты, пилят на дрова деревья в своих дворах и моются дождевой водой, экономя водопроводную. Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил протестующим, что взял на контроль решение вопроса о выплате долгов по зарплате.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Сегодня на пикет возле ДК шахты "Ростовская" собрались на пикет 40 бывших работников компании "Кингкоул", передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на пикете.

По словам члена инициативной группы протестующих Татьяны Авачёвой, конкурсный управляющий "Замчаловского антрацита" Роман Копец 11 октября выставил на торги подземные выработки."Он позвонил и рассказал мне об этом. Если раньше цена выработок была свыше 34 миллионов, то сейчас они продаются по цене 30,8 миллиона. Если по этой цене никто не купит, то каждые два дня цена будет снижаться на 5%. Но меньше, чем за половину от начальной цены он продавать подземные выработки не будет", - передала Авачёва содержание разговора с конкурсным управляющим. Она напомнила, что ранее Роман Копец обещал направить средства, вырученные с торгов, на погашение долгов перед шахтерами.

Авачёва сообщила, что пришел ответ на обращение к президенту России. В нем говорится, что письмо передано в Следственный комитет. "Также сегодня на пикете мы написали письмо на имя лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Попросили его помочь нам получить оставшиеся долги, а также разобраться с депутатом Государственной думы Николаем Коломейцевым. 24 сентября Коломейцев выступал в госдуме и сказал, что работников шахты "Восточная" вычеркнули из списка и они никогда не получат зарплаты, им остались должны около 68 миллионов. А за работников "Кингкоула" он ничего не сказал, хотя мы неоднократно обращались к нему за помощью и письменно, и устно. Нас это сильно обидело. Вот и попросили Зюганова разобраться с ним", - сказала Татьяна Авачёва. По ее словам, все, кто присутствовал на пикете, подписали это обращение.



Бывший рабочий угольной компании "Алмазная" Владимир Торопцев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что на пикеты ходит, добиваясь выдачи угля. "Мне по решению суда должны почти 10 тонн угля. Чтобы не замерзнуть, пришлось занимать у людей деньги и покупать уголь. На улице уже похолодало, и приходится подтапливать. Теперь вот нужно будет отдавать долг", - посетовал мужчина.



Другой протестующий, Александр Ильяев, уголь купить не смог. "Летом электрики под опорами обрезали деревья - я ходил, собирал ветки. Соседи получили уголь, и я им помог уголь перекидать в сарай. Они мне должны были заплатить, но я попросил отдать углем. На улице уже холодно, жена болеет, нужно топить печку. Мне дали 15 ведер угля. Я экономно использую, по полведра за ночь. Мне должны еще 50 тысяч за уголь, который мне не выдали на предприятии. Когда смогу получить эти деньги, неизвестно. Сам должен людям 70 тысяч. Занимаю, чтобы выжить. Надеюсь, что получу деньги и смогу погасить долги. Хожу на пикет по 25 километров пешком, транспорт из моего села в Гуково не ходит. Иногда проезжают люди на машине и подбирают меня, довозят", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" бывший шахтер.

Следующий пикет в Гуково запланировал 19 октября, сообщили организаторы.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".