Гуковские шахтеры заручились поддержкой Владимира Устинова

06 октября 2019, 07:30

Полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов взял решение вопроса о выплате долгов бывшим сотрудникам "Кингкоул" на контроль, рассказали участники пикета в Гуково.

Как сообщал "Кавказский узел", с наступлением осени главной проблемой протестующих в Гуково шахтеров стало отсутствие денег на отопление. 28 сентября на пикете они рассказали, как собирают металлолом, чтобы купить продукты, пилят на дрова деревья в своих дворах и моются дождевой водой, экономя водопроводную. Они пожаловались, что власти молчат и ничего не делают по выплате долгов по зарплате и раздаче гуманитарного угля.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю, в течение трех лет. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

На пикет в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" 5 октября пришли 40 бывших работников "Кингкоул", передает корреспондент "Кавказского узла".

По словам члена инициативной группы протестующих Татьяны Авачёвой, конкурсный управляющий Роман Копец позвонил ей и рассказал о том, что 10 октября будет собрание кредиторов, на котором будет решаться вопрос по продаже подземных выработок шахты "Замчаловская". Он также заверил, что в октябре выработки будут проданы и люди получат оставшиеся долги по зарплате, рассказала она протестующим. Протестующие выразили надежду, что с этой продажей хотя бы частично будет выплачена компенсация за время простоя и несвоевременно выплаченную заработную плату.

Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что получен ответ от Устинова. Он написал шахтерам, что направил их обращение губернатору Ростовской области и прокурору региона и взял решение их вопроса на контроль, сказала Авачева. "Появилась надежда, что теперь состоится встреча, пускай не с самим губернатором, возможно, его представителем... Радует, что полпред президента за нас вступился", - рассказала Авачева.

На пикете 21 сентября протестующие рассказали, что написали письмо на имя Владимира Устинова, полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. "Мы его просим организовать встречу с губернатором Ростовской области, с главой Минпрома, чтобы решить вопрос по оставшимся выплатам, а также по 100 тоннам гуманитарного угля, который нам обещали ранее. Также, чтобы он принял меры к губернатору, чтобы он нашел источник погашения долгов", - рассказала Авачёва.

Она рассказала, что пришёл ответ из прокуратуры Ростовской области, в котором указано, что шахтерам уже выплатили долг в 331 миллион рублей, а оставшаяся задолженность составляет 88 миллионов. Она пояснила, что сумма долга в порядка 100 миллионов получается, если учесть долг перед шахтерами сервисных предприятий. "Правительство Ростовской области признаёт задолженность по этим предприятиям, и там 12 миллионов", - сказала она. По словам активистки, прокуратура сообщила, что поиски источника финансирования продолжаются.

Авачев рассказала, что ранее побывала на встрече с прокурором области Ростовской области Юрием Барановым, где ей удалось обсудить проблемы горняков. По ее словам, она отдала ему письменное заявление, чтобы он помог решить вопрос с задолженностью.

На пикете в августе Авачева рассказала, что на 27 августа записалась на встречу с прокурором региона Юрием Барановым. "Пойду к нему с вопросом о невыплате нам задолженности в сумме 102 миллиона рублей". - рассказала Авачёва.

На пикете протестующие подходили к корреспонденту "Кавказского узла" и жаловались на то, что у них в домах уже холодно, а угля нет.

Виктор Гаврюшков рассказал, что проработал в угольной промышленности 35 лет, из них 30 - проходчиком. По его словам, ему должны ещё 35 тысяч. "Это расчётные. Топлю я углём, покупаю его на пенсию, но на эту зиму пока угля купить не смог. У меня дом небольшой, угля нужно три тонны, но и пенсия у меня маленькая и купить сразу три тонны за 30 тысяч я не могу. Летом ломали в городе старые бараки и я смог там насобирать досок - ими сейчас понемногу печь протапливаю. Понятно что на зиму мне этих запасов не хватит, дрова горят быстро, нужен уголь. Если гуманитарный не привезут, то буду покупать по полтонны, на сколько смогу собрать денег, рассказал она.

Прошлой зимой гуковским шахтерам, оставшимся без работы после закрытия шахт, выдали гуманитарный уголь. Обещанная администрацией машина сломалась, поэтому за подвоз угля шахтеры платили сами. Уголь 18 февраля получили 48 человек, всего было роздано 93 тонны. "Кавказский узел" подготовил видеосюжет о проблемах замерзающих зимой шахтеров

76 летняя Роза Рудько рассказала, что всю жизнь проработала в угольной промышленности. "Мне ещё остались должны проценты, но я точно даже не знаю, какую сумму. Несколько лет назад у меня сгорел дом, и теперь я снимаю жильё. Пенсия у меня маленькая и уходит вся на аренду дома, еду и лекарства. В прошлом году ещё были силы, я уголь собирала на террикониках и как-то смогла прожить. Сейчас я уже физически не могу это сделать, поэтому надежда только на гуманитарный уголь", - пожаловалась она.

Она открыла сумку и показала смятые алюминиевые баночки. "Это я пока шла на пикет, собирала по дороге. Жить мне настолько трудно, что вот приходится выживать за счёт сбора этих баночек. Молодёжь по ночам на лавочках выпивает, а я рано утром выхожу и собираю тару, которую они выкидывают", - рассказала она.

Надежда Деревнена рассказала, что она смогла купить две тонны угля. "Мне ещё должны 30 тысяч, я сейчас работаю за три тысячи, другой работы у нас в хуторе нет. За год смогла насобирать денег и купила две тоны угля ещё по 7200 рублей, сейчас тонна уже от 8000 до 10000. На мою зарплату прожить невозможно, хорошо, дети помогают и спасает огород. Были утки, но корма стоят дорого. Тех, что смогла вырастить, убила и закупорила, на зиму хватит, новых заводить не стала - нечем их кормить. Сейчас уже, конечно, холодно, по квартире хожу тепло одетая. Уголь приходится экономить - две тонны на зиму не хватит, а накопить ещё денег на покупку не получится. Начну топить печку, когда вообще станет невмоготу", - сказал она.

Следующий пикет в Гуково назначен на 12 октября.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".