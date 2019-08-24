Гуковские шахтеры заявили о нарушении властями обещаний

24 августа 2019, 15:44

Министерство промышленности Ростовской области после смены руководителя отказалось выделить бывшим сотрудникам "Кингкоула" 100 тонн угля, а мэр Гуково не стал выполнять обещание помочь с получением присужденных шахтерам денег, сообщили участники пикета в Гуково.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. На пикете 27 июля член инициативной группы протестующих сообщила, что двадцати бывшим работникам "Кингкоула" в июле выплатили долги после продажи имущества шахты "Гуковской", еще 46 горняков ожидают выплат после торгов по подземным выработкам шахты "Замчаловской".

На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 120 миллионов рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам, а прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Сегодня в Гуково возле ДК шахты "Ростовской" собрались на согласованный с властями пикет 35 бывших горняков "Кингкоула". Людей немного, потому что на улице жарко и организаторы забыли дать объявление о пикете в соцсетях, пояснила член инициативной группы Татьяна Авачёва корреспонденту "Кавказского узла", который присутствовал на пикете.

Акция состоялась в преддверии дня шахтера, и присутствующие назвали ее праздничным пикетом. Горняки принесли два новых плаката. На одном они предлагают губернатору Ростовской области Василию Голубеву вернуть им долги и уехать в Москву, на другом просят президента страны принять меры к губернатору.

По словам Татьяны Авачёвой, конкурсный управляющий Роман Копец сообщил ей, что продажа подземных выработок шахты "Замчаловской" в августе не состоялась, и теперь до 6 сентября идет прием заявок на участие в новых торгах, запланированных на 10 сентября. "Для нас главное, чтобы купили горные выработки и погасили долги по зарплате, выдали компенсации по простою и за несвоевременно выплаченную заработную плату. На встречу пока к нам из области никто не едет - видимо, не с чем приезжать. Я думаю, встреча может пройти в сентябре, после того, если смогут продать подземное имущество шахты "Замчаловской", - сказала Татьяна Авачёва.

Она отметила, что бывший заместитель губернатора Михаил Тиханов, обещавший шахтерам 100 тонн гуманитарного угля, больше не занимает этот пост, а новый министр промышленности Игорь Сорокин не хочет выполнять обещаний Тиханова. "Но мы все-таки ждем встречи с министром промышленности и энергетики Ростовской области Игорем Сорокиным, ждем продажи горных выработок, ждем встречи с губернатором и прокурором города Гуково. А на вторник, 27 августа я записалась на встречу с прокурором Ростовской области Юрием Барановым, пойду к нему с вопросом о невыплате нам задолженности в сумме 102 миллиона рублей". - рассказала Авачёва.

Член инициативной группы Ирина Литвинова сообщила, что 15 августа она и Лидия Дунаева были в администрации города Гуково на приеме у заместителя главы Евгения Яковлева. Мэр Виктор Горенко ранее обещал помочь в получении денег, на которые есть решения судов, и теперь шахтеры принесли ему необходимые бумаги, которые собирали несколько дней, пояснила Литвинова корреспонденту "Кавказского узла".

"Теперь его зам сказал, что Горенко не может помочь, там большие суммы, и нужно ждать продажи подземных выработок. Также зам нам сказал, что встречи с инициативной группой шахтеров в ближайшие время не ожидается, что гуманитарный уголь в количестве 100 тонн, который ожидали люди и которые обещал Сергей Роговенко, начальник отдела в Минпроме, тоже мы не получим. Якобы нам и так выдали достаточно угля, свыше 1000 тонн, больше его взять негде", - сказал Ирина Литвинова.

Бывшие шахтеры обеспокоены перспективами Гуково



Присутствовавший на пикете заслуженный шахтер Николай Шулепов отметил, что встречает профессиональный праздник с грустью. "Мне ничего уже не должны - я хожу на пикеты, чтобы поддержать людей. Мы пытаемся сопротивляться, пытаемся, чтобы всем выплатили оставшуюся задолженность, пытаемся власть будить, не даем им покоя. Промышленности в городе нет, несмотря на заявление, что Гуково территория опережающего развития. Работает только сфера услуг, магазины, базар и мелкооптовые рынки. Шахт нет, автобаз и техбаз нет, нет железной дороги. Все это раньше было завязано на угольной промышленности, на шахтах, которые сейчас закрыты. За счет угля создавалось много рабочих мест, теперь это все потеряно. Мы, конечно, надеемся, только непонятно на что. Создавать тут крупных предприятий, скорее всего, не будут, так что город продолжит загибаться", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

"Сейчас моя шахта "Ростовская" почти не работает. Жалко, но промышленность в городе умерла. Хотелось бы, чтобы для детей и внуков что-то было, но, к сожалению, вся молодежь старается отсюда уехать", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга Светлана Копылова.



"На шахте "Ростовской" порезали хорошую котельную, взамен построили маленькую. Непонятно, как она сможет отапливать ствол. Котельная на дровах. Это просто нонсенс - на шахте под ногами уголь, а топить будут дровами. Перспективы, возможно, и есть, но только у нас не дают развиваться. Сейчас разрушаем все, что есть, как будто чтобы это кому-то не досталось. Обидно, что вся молодежь уезжает, в городе остаются одни старики. Много брошенного жилья, либо оно ветхое - в нем не живут, а доживают свой век люди. Многие просто голодают, ведь пенсии маленькие, а квартплаты огромные: заплати за свет, воду, отопление и так далее, и у людей денег не остается", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший шахтер Евгений Качинский.



Следующий пикет горняки планируют провести в субботу, 31 августа.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".