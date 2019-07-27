Гуковские горняки начали получать выплаты после продажи имущества шахт

27 июля 2019, 19:40

Двадцати бывшим работникам "Кингкоула" в июле выплатили долги после продажи имущества шахты "Гуковская", еще 46 горняков ожидают выплат после торгов по подземным выработкам шахты "Замчаловская", сообщила на пикете в Гуково представитель шахтеров Татьяна Авачёва.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 120 миллионов рублей, но правительство Ростовской области считает долг, равным 14 миллионам, а прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

На сегодняшний согласованный с властями пикет в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" собрались 50 человек.

Член инициативной группы Татьяна Авачёва рассказала собравшимся, что есть надежда на то, что в августе-сентябре горняки получат деньги, а также что инициативная группа просит встречи с министром энергетики и промышленности Ростовской области, передает корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на акции.

20 бывших работников компании "Горный проходчик" получили выплаты от продажи имущества шахты "Гуковская", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Авачёва. Суммы, которые получили люди, она не озвучила. Ещё 10 человек, которым готовы выплатить долги, конкурсный управляющий не может найти, отметила она. «Связи с ними нет, это жители Украины, реквизитов для выплаты нет. Выплаты второй очереди конкурсный управляюший Роман Лапич выплачивать не будет, потому что деньги пойдут на погашение налогов, так он сказал", - отметила Татьяна Авачёва.

По ее словам, в конце июля должны были пройти торги по подземным выработкам шахты "Замчаловская", но эти торги не состоятся. "Они будут перенесены на август, и есть большая уверенность, что всё пройдёт хорошо", - рассказала Авачёва, ссылаясь на слова Лапича.

Авачёва отметила, что если торги пройдут благополучно, то будут погашены долги по зарплате перед 46 горняками, долги работникам "Замчаловского Антрацита" и "Горного проходчика" по алиментам. "И должна остаться сумма для выплат по компенсациям - за время простоя, за несвоевременно выплаченную зарплату. Но денег не хватит, чтобы полностью всё погасить. Так мне рассказал конкурсный Роман Лапич", - сказала Татьяна Авачёва. Она уточнила, что выплаты, о которых говорил Лапич, ожидаются в августе-сентябре.

"Также мы будем просить встречи с министром промышленности и энергетики Ростовской области Игорем Сорокиным, чтобы порешать вопросы по выплате остальной задолженности, это около 100 миллионов рублей. Сюда входит задолженность, признанная прокуратурой - 89 миллионов, и 12 миллионов - это задолженность, которую признаёт правительство области, это зарплата работникам сервисных предприятий. Мы требуем погасить эту задолженность и надеемся, что к началу отопительного сезона эти деньги, а также обещанный гуманитарный уголь - более 100 тонн - мы получим", - рассказала Татьяна Авачёва.

По ее словам, на встрече с министром активисты хотят также решить вопрос по выплатам, на которые есть решения судов и которые обещал помочь получить мэр Гукова Виктор Горенко. "Возможно, он где-то найдёт средства либо поможет", - отметила Татьяна Авачёва.

Ранее инициативная группа организовала сбор судебных решений о компенсациях горнякам за купленный ими уголь. Эти документы будут переданы мэру, который пообещал шахтерам содействие в получении денег, сообщили участники пикета в Гуково 8 июня.

Как рассказала активистка, за время проведения акций горняков умерло уже 17 человек. "На прошлой недели мы потеряли Владимира Галоцука. Он начинал ходить на пикеты, потом на нервной почве его парализовало, и он три года лежал прикованный к постели. У него остались ещё выплаты по зарплате и компенсации", - сообщила Татьяна Авачёва.

По ее словам, еще одной неприятной новостью для горняков стал разбор шахты "Замчаловской". "Сегодня мы побывали на месте и наблюдали, что разобрали котельную, всё сравняли с землёй, осталась одна труба, галерею - 110 метров - на фабрике разобрали. Начали разбирать очистные. Для нас всё это печально. Если раньше ещё была надежда, что всё восстановят, то теперь такой надежды нет", - рассказала Татьяна Авачёва.

Рабочие сообщили, что всё это делается "по технике безопасности", рассказал один из участников пикета Николай Шулепов, который побывал сегодня на шахте "Замчаловской". "Чтобы дети не гуляли по бывшей шахте, чтобы никого не привалило. На месте находится экскаватор, значит, и дальше продолжат разбирать", - с грустью рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Николай Шулепов.

Горняки пожаловались на материальные трудности

Участники пикета пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на те материальные трудности, которые они испытывают.

Так, Акоп Бабаян отметил, что ему остались должны ещё около 400 тысяч рублей, включая все компенсации. "Я не работаю сейчас, нахожусь на пенсии, которой не хватает. Всё лето собираю дрова, чтобы зимой топить, уголь я купить не смогу. Не живу, а выживаю", - сказал мужчина.

Он рассказал о своих планах добиваться выплат. "Я поэтому хочу пойти или поехать в Москву встретиться с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным. Для этих целей взял его телефон, буду звонить, договариваться. Ещё хочу провести в Москве одиночный пикет и рассказать, как мы тут вынуждены существовать"», - заявил Акоп Бабаян.



Тамара Савушкина рассказала, что работала на первом Зверевском стволе. "Мне остались должны ещё 30 тысяч. Пенсии на жизнь не хватает, помогают родственники. Хорошо, что у меня хоть не печное отопление. Но в зимнее время и за газ приходится много платить", - пожаловалась женщина.



Надежда Корчагина рассказала, что ещё не получила 15% от тех долгов, что ей причитаются. "Я раньше ходила на пикеты, но потом в связи с тем, что пенсии 8 тысяч не хватает, я устроилась работать, и поэтому не всегда могу приходить на пикеты. Но как только выходной попадает на день пикета, я иду сюда, потому что вижу несправедливость. Простым людям - таким как я - жить очень трудно", - рассказала женщина.



Следующий пикет в Гуково запланирован на 3 августа, рассказали в инициативной группе.