Гуковские шахтеры пожаловались на нищету

28 сентября 2019, 15:53

Участники пикета в Гуково рассказали, как собирают металлолом, чтобы купить продукты, пилят на дрова деревья в своих дворах и моются дождевой водой, экономя водопроводную. Они пожаловались, что власти молчат и ничего не делают по выплате долгов по зарплате и расдаче гуманитарного угля.

Как сообщал "Кавказский узел", с наступлением осени главной проблемой протестующих в Гуково шахтеров стало отсутствие денег на отопление. Власти не выполняют свое обещание выдать нуждающимся бесплатный уголь, пожаловались пикетчики на пикете 21 сентября.

Бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 102 миллиона рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Сегодня на пикет в Гуково возле ДК шахты "Ростовская" пришли 40 бывших работников обанкротившейся группы компаний "Кингкоул". Протестующие развернули транспаранты с надписями: "Президент России, господин Путин! Мы не получаем задолженности даже по решениям судов. Примите меры к губернатору Ростовской области" и "Губернатор! Верните долг гуковским шахтерам и уезжайте в Москву!" Протестующие выразили недовольство тем, что долги по зарплате не погашаются, а чиновники не встречаются с протестующими, передал присутствовавший на пикете корреспондент "Кавказского узла".

"С 28 мая, когда прошла встреча с чиновниками, с нами больше никто не встречался. Мэр города обещал точечно оказать помощь людям, у которых есть решения судов на руках, но тоже как-то это забылось, никакой помощи так никто не получил. Люди также ждут обещанный гуманитарный уголь, многие без него неизвестно, как переживут зиму", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы протестующих Татьяна Авачёва.



Участница пикета Людмила Завгородняя рассказала, что проработала на шахте с 1994 по 2015 год кочегаром. "Должны мне еще в общей сложности более 100 тысяч. Если бы вернули эти деньги, я бы в первую очередь купила уголь - на зиму мне его надо порядка четырех тонн, а тонна сейчас стоит от восьми тысяч рублей. Сейчас уже похолодало, и я вынуждена топить печь, но угля нет, и купить я его не могу. Сын спилил во дворе березу - вот этими дровами сейчас и греюсь, а что остается делать? Надежда только на то, что привезут гуманитарный уголь", - сказала протестующая корреспонденту "Кавказского узла".



Владимир Пырсенко рассказал, что вынужден собирать металлолом, чтобы на вырученные деньги покупать уголь и продукты. "Я проработал в угольной промышленности 31 год, и сейчас на пенсии не живу, а выживаю. Угля с прошлой зимы немного осталось, но его не хватит. Купить возможности нет, оба с женой болеем, и основная часть денег уходит на лекарства. Поэтому вынужден собирать металл. Сейчас поеду, найду, где больше всего за него заплатят. Надеюсь получить за то, что собрал, тысячи две, на которые либо уголь докуплю, либо куплю домой продуктов", - сообщил участник пикета корреспонденту "Кавказского узла".



Двор частного дома еще одной участницы пикета, Раисы Ждановой, завален досками и спиленными ветками деревьев. "Это все я собирала летом по всей округе. Доски наносила со старых бараков, которые ломали. Электрики опиливали по улице ветки, чтобы не мешали проводам - я эти веточки тоже собирала, складывала во дворе. Сейчас договорилась: сосед хочет спилить у себя орех, сказал, что отдаст мне. Другой сосед менял забор, тоже отдал мне доски. Я из них вытаскиваю гвозди - вот этим и буду греться зимой, если не помогут с углем. Боюсь, придется мерзнуть: дрова горят быстро, надолго их не хватит, поэтому топить придется экономно. В доме уже сейчас холодно, но я экономлю дрова. Надеваю теплые вещи, в них и спать ложусь", - пожаловалась жительница Гуково корреспонденту "Кавказского узла", побывавшему у нее в гостях.

Пенсионерка призналась, что экономит даже на водопроводной воде. "Мне стыдно признаться: дожила до 67 лет, всю жизнь проработала, и сейчас я нищая. Вот, экономлю даже на воде. Воду централизованную использую только для питья и приготовления пищи. Стираю, мою посуду, сама купаюсь в основном в дождевой воде. По двору у меня стоят емкости, в которые, когда идет дождь, я собираю воду. Потом сливаю ее в вагонетку и использую - вот до чего дожила", - рассказала Раиса Жданова.

Она отметила, что долга по зарплате перед ней нет. "Мне, слава богу, успели все выплатить, должны остались только за уголь. И вот из-за этого я вынуждена каждую неделю по субботам ходить на пикет за несколько километров. Без гуманитарного угля мне будет трудно пережить зиму", - подчеркнула протестующая.

Прохожие, видевшие пикет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что хорошо знают о проблемах шахтеров и поддерживают протестующих. "Я иногда подхожу и слушаю, о чем они говорят. Конечно, я их поддерживаю, они своим трудом заработали эти деньги. В городе пойди сейчас попробуй найти работу - ее почти нет, да и зарплаты маленькие. Многие просто уезжают отсюда, если есть возможность", - сказала жительница Гуково Надежда Петренко.



Следующий пикет шахтеров запланирован на 5 октября.