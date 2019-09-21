Пикетчики в Гуково пожаловались на холод в домах

21 сентября 2019, 20:57

С наступлением осени главной проблемой протестующих в Гуково шахтеров стало отсутствие денег на отопление. Власти не выполняют свое обещание выдать нуждающимся бесплатный уголь.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. На пикете 14 сентября протестующие с недоверием отнеслись к информации, что в октябре с продажи подземных выработок будут выручены средства на погашение долгов по зарплате. Они отметили, что конкурсный управляющий неоднократно давал подобные обещания.

Сумма долга перед шахтерами является спорной. На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 120 миллионов рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам. Прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

На сегодняшний пикет возле Дома культуры шахты "Ростовская" в Гуково пришли 38 бывших сотрудников компании "Кингкоул". Многие пикетчики пожаловались корреспонденту "Кавказского узла", что уже начали мерзнуть в домах, а топить печь нечем.

"Наступили холода, а печку топить нечем. В доме очень холодно, приходится ходить тепло одетой. Если бы был уголь, то я бы уже протапливала. В гости приезжает внучка - боюсь, чтобы не заболела. Запасов угля нет вообще. Видимо, придется во дворе спилить деревья, которые еще остались с прошлой зимы. Уголь купить денег нет: нужно на зиму три тонны, а он стоит 8 - 8,5 тысячи за тонну. Если раньше давали уголь в рассрочку, то сейчас я проехала везде - никто в долг уголь не дает, денег тоже занять не у кого. Продают уголь более худшего качества за семь тысяч тонна, но и за такую цену купить не могу. Я просто не знаю, что делать, если не окажут помощь, как обещали, в виде гуманитарного угля. Как буду жить зимой, страшно подумать", - рассказала Анна Ермакова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Гуково +12, ночью температура упадет до +7. В последующие пять дней минимальная ожидаемая ночная температура составит +5 градусов по Цельсию, минимальная дневная +9 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

На холод пожаловался и пикетчик Александр Ильяев. "Холода наступили, а угля нет. Летом собирал доски с заброшенных дач, но они быстро сгорят. Что потом зимой делать, не знаю. Поэтому сейчас мерзнем, но экономим, впереди морозы. Купить уголь я не смогу, все деньги уходят на лекарства. Прошлой зимой соседи давали уголь в долг, в эту зиму мне просто стыдно будет брать. Мне еще должны компенсационные выплаты, восемь тысяч, и за уголь 57 тысяч. Есть исполнительный лист, но никто не спешит исполнять решение суда. Вот просто не знаю, как зиму переживем", - сказал житель Гуково.

Сергей Цуканов рассказал, что пока отапливает свой дом собранными за лето дровами. "На зиму нужно минимум четыре тонны угля. Если даже по семь тысяч за тонну покупать, это выходит 28 тысяч - таких денег у меня нет. Придется с пенсии выделять как-то средства и частями покупать уголь. Сразу купить четыре тонны я не смогу. А еще неизвестно, какая зима будет. У нас они непредсказуемые: бывают более-менее теплые, а бывают очень холодные. Страшно, конечно, в зиму входить", - сказал пикетчик.

Будут ли выделены обещанные властями 100 тонн угля и когда это произойдет, неясно, сообщила член инициативной группы протестующих Татьяна Авачёва. "Мы надеемся на встречу с правительством области, чтобы задать в том числе и вопрос по гуманитарному углю. Сегодня написали письмо на имя Владимира Устинова, полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Мы его просим организовать встречу с губернатором Ростовской области, с главой Минпрома, чтобы решить вопрос по оставшимся выплатам, а также по 100 тоннам гуманитарного угля, который нам обещали ранее. Также, чтобы он принял меры к губернатору, чтобы он нашел источник погашения долгов", - рассказала Авачёва.

Она добавила, что конкурсный управляющий Роман Копец в телефонном разговоре вновь обнадежил протестующих насчет торгов по подземным выработкам, намеченным на 15 октября. "Очень, конечно, на это надеемся - люди хоть смогут купить уголь на зиму", - сказала Авачёва. Следующий пикет, по ее словам, намечен на 28 сентября.

На сайте правительства Ростовской области по состоянию на 16.50 мск 21 сентября нет актуальной информации о предоставлении шахтерам в Гуково гуманитарного угля.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".