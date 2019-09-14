Гуковские шахтеры не поверили обещаниям о выплате долгов

14 сентября 2019, 17:49

Конкурсный управляющий заверил, что в октябре с продажи подземных выработок будут выручены средства на погашение долгов перед бывшими сотрудниками "Кингкоула", сообщила на пикете в Гуково член инициативной группы протестующих Татьяна Авачёва. Участники пикета отметили, что это уже не первое такое обещание.

Как информировал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. На пикете 7 сентября протестующие написали обращения к президенту Владимиру Путину и председателю Росуглепрофа Ивану Мохначуку с просьбой посодействовать в выплате долгов.

На пикете 27 июля член инициативной группы протестующих сообщила, что двадцати бывшим работникам "Кингкоула" в июле выплатили долги после продажи имущества шахты "Гуковской", еще 46 горняков ожидают выплат после торгов по подземным выработкам шахты "Замчаловской". На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 120 миллионов рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам, а прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Сегодня на пикет возле ДК шахты "Ростовская" в Гуково пришли 36 бывших работников "Кингкоула". На пикете также присутствовал полицейский и представитель администрации города, передал корреспондент "Кавказского узла", также посетивший пикет.

Работник мэрии Валерий Глазычев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он приходит практически на каждый пикет. "Как и полицейский, я смотрю за порядком, чтобы не было никаких нарушений, чтобы мероприятия проходили спокойно. Моя должность не позволяет решать вопросы с выплатами, однако я оказываю людям, по поручению главы, другую помощь. Часто у людей возникают разные вопросы, я могу им подсказать. Также организую прием разных заявлений в администрации", - сообщил чиновник.



На пикете участник инициативной группы Татьяна Авачёва рассказала присутствующим, что с ней после долгого молчания вышли на связь оба конкурсных управляющих. Роман Копец обнадежил, что в октябре точно погасят долги по зарплате за счет выручки от продажи подземных выработок, рассказал она. Авачева отметила, что разработки еще не проданы, но конкурсный управляющий выразил уверенность, что это произойдет. Присутствующие скептически отнеслись к этому известию. Копец уже обещал продать выработки и в августе, и в сентябре, однако покупателя не нашлось, отметили протестующие. Комментариями Романа Копца по этому поводу "Кавказский узел" не располагает.



17 сентября в Гуково пообещал приехать конкурсный Роман Лапич, рассказала Татьяна Авачева. "Он приедет, чтобы забрать бланки, которые мы заполняли. Из трех вариантов мы выбирали один. Выбрали третий вариант, "уступку". Это полагает что все их долги будут на бывшем руководстве "Кингкоул" висеть пожизненно, пока они все полностью не выплатят. Во вторник Лапич встретится с нашими представителями и расскажет, что делать дальше", - пояснила Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

Руководство области пока не сообщало о планах встретиться с шахтерами, отметила Авачёва. "Про встречу с губернатором или его замами нам уже никто и не обещает. Видно, что встречаться с нами никто не хочет. Люди настроены подождать до октября, а потом принимать какие-то меры", - сказала Татьяна Авачёва.

По ее словам, шахтеры все еще надеются получить обещанный бесплатный уголь. "Сегодня мы также составляли списки на гуманитарный уголь - записались 50 человек, кто особо нуждается. Прокурор области пообещал нам помочь решить вопрос с углем, мы на это надеемся. Раньше нам обещали 100 тонн угля, пусть выполняют свои обещания", - сказала Авачёва.

Жители Гуково пожаловались на тяжелую жизнь



Прохожие, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", выразили поддержку пикетчикам. "Я живу в другом районе, и раньше их пикеты проходили возле моего дома. Я сам бывший шахтер. Слава богу, ушел раньше, и мне ничего не должны, однако я часто подхожу к горнякам на пикет и, конечно, поддерживаю коллег. Сейчас безработный - в нашем городе очень трудно найти работу, да еще чтобы была достойная зарплата", - сказал гуковец Игорь.

"Я, конечно, знаю о проблеме горняков, я их поддерживаю, потому что это одна общая беда. Мы все здесь заложники неблагополучной жизни. У меня работоспособный возраст, но я безработная, потому что никуда не могу устроиться. Перебиваюсь случайными заработками, так вот жизнь и проходит с мыслью о том, как выжить. Куда не пойди, везде с тебя требуют деньги, а где их взять? Замкнутый круг, и еще есть уверенность, что дальше будет только хуже, хоть криком кричи. Страшно становится за себя и будущее города", - пожаловалась местная жительница Елена корреспонденту "Кавказского узла".

"Вы посмотрите: все шахты закрыли, рабочих мест взамен не создали, молодежь уезжает, люди вынуждены искать работу в других городах. Кто-то уезжает навсегда, кто-то ездит по вахтам. Ну разве это жизнь? семьи распадаются, многие от такой жизни начинают пить", - пожаловался житель Гуково Александр Свертокин.

Новости о протестах шахтеров в Ростовской области "Кавказский узел" публикует на странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат".