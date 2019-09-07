Гуковские шахтеры высказали надежду на помощь Путина в выплате им долгов

07 сентября 2019, 19:30

Бывшие сотрудники "Кингкоула" на пикете в Гуково написали обращения к президенту Владимиру Путину и председателю Росуглепрофа Ивану Мохначуку с просьбой посодействовать в выплате долгов. Шахтеры намерены тратить деньги в первую очередь на свое здоровье.

Как писал "Кавказский узел", бывшие сотрудники "Кингкоула" в течение трех лет регулярно проводят пикеты, требуя выплаты задолженности по зарплате и пайковому углю. На пикете 24 августа шахтеры заявили о нарушении властями обещаний. Они отметили, что министерство промышленности Ростовской области после смены руководителя отказалось выделить 100 тонн угля, а мэр Гуково не стал выполнять обещание помочь с получением присужденных шахтерам денег.

На пикете 27 июля член инициативной группы протестующих сообщила, что двадцати бывшим работникам "Кингкоула" в июле выплатили долги после продажи имущества шахты "Гуковской", еще 46 горняков ожидают выплат после торгов по подземным выработкам шахты "Замчаловской". На пикете 29 июля протестующие заявили, что требуют выплатить им 120 миллионов рублей, но правительство Ростовской области считает долг равным 14 миллионам, а прокуратура говорит о 86 миллионах рублей задолженности.

Сегодня в Гуково возле ДК шахты "Ростовской" на согласованный с властями пикет пришли 35 бывших горняков "Кингкоула", передает корреспондент "Кавказского узла", который присутствовал на акции.

Член инициативной группы Татьяна Авачёва рассказала собравшимся о письме конкурсного управляющего угольной компании "Алмазная" Романа Лапича, в котором он просит выбрать один из вариантов в отношении долгов в связи с банкротством. Шахтерам как вариант предложено продать свои долги, а также уступить требования кредиторов, и тогда долги можно будет требовать пожизненно, даже когда закончится процедура банкротства. Для переуступки долгов нужно до 13 сентября всем работникам УК "Алмазная" обратиться в администрацию Гуково, где на вахте будет находиться папка с бланками, которые нужно будет заполнить, сообщила Авачева. По ее словам, если не заполнить бланк, после окончания банкротства долги по умолчанию спишутся, это третий вариант. Все шахтеры выбрали вариант с переуступкой своих долгов, отметила Авачёва.

"Запланированные на 10 сентября продажи подземных выработок шахты "Алмазная" не состоятся, никто не подал заявок на участие в торгах, и когда теперь будет следующий конкурс, неизвестно. Об этом мне сообщил в переписке конкурсный управляющий Роман Копец. И вы знаете, нам кажется, что вообще никто не собирается покупать. Раньше говорили, что подземные выработки купит новый собственник, который выкупил всё, что находится на поверхности. Но сейчас мы видим, что всё режут на метал и вывозят, они для этого и купили - чтобы порезать и вывезти, добывать уголь они не будут", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Татьяна Авачёва.

Она добавила, что никто из правительства области с шахтерами на контакт не идёт. "Мы просим давно провести встречу, но в ответ тишина. Обещали 100 тонн гуманитарного угля и, видимо, вообще об этом забыли. Возможно, поможет прокурор области, я с ним встречалась недавно, и он обещал помочь с гуманитарным углём и встречу с правительством области обещал организовать, также говорил, что нам будет выплачена оставшаяся задолженность, мы, конечно, на это надеемся", - заявила Татьяна Авачёва.

Сегодня на пикете шахтеры написали письмо на имя президента России с просьбой помочь с выплатами.

"Перед нами осталась признанная прокуратурой и правительством Ростовской области задолженность по заработной плате, компенсациям и социальным выплатам на общую сумму 102 млн рублей. Просим Вас принять меры к губернатору Ростовской области, обязав его найти источник погашения оставшейся задолженности в полном объеме", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Мы четвёртый год стоим в пикетах, про нас все стараются забыть, поэтому мы и обратились к президенту, так как вопросы по нашим долгам и углю не решаются", - пояснила Татьяна Авачёва.

Также шахтеры обратились к председателю Росуглепрофа Ивану Мохначуку, чтобы он донёс до Путина информацию о проблеме с долгами и пикетах. "Под обоими обращениями те, кто сегодня был на пикете, поставили свои подписи, и уже завтра (8 сентября) мы это всё отправим по адресатам. А пока пикеты также и будут продолжаться, пока перед нами полностью не рассчитаются", - заявила Татьяна Авачёва.

Участники пикета рассказали корреспонденту "Кавказского узла" о том, в каком положении оказались после работы на шахтах, и о том, на что намерены потратить деньги в первую очередь, когда получат причитающиеся им долги.

"Посмотрите на мои ноги, в чём я хожу. Мне стыдно, но другой обуви у меня нет, и купить я не могу. Мне остались должны за уголь 56 тысяч, угля на эту зиму у меня нет вообще. Я не работаю, у меня много болячек, и мне трудно найти из-за этого работу, живу впроголодь, одежду купить не могу, набралась куча долгов за коммунальные услуги. Хорошо - дрова для печки остались от прежних хозяев, только пилить их некому. Если бы я получила эти 56 тысяч, то отдала бы долги за свет, за вывоз мусора, за воду, купила бы уголь и обувь на зиму", - рассказала Елена Кислинская.

Владимир Лященко рассказал, что ездит на пикет из соседнего Новошахтинска. "Я проработал в угольной промышленности более 30 лет, в последнее время работал на шахте "Алмазная". В августе попал в больницу с инсультом, это вот сказались нервы. Должны мне ещё 439 тысяч - выплата за единовременное пособие за потерю трудоспособности, я инвалид третьей группы. Живу сейчас на пенсию, денег мне не хватает. Если ещё летом как-то [не так сложно], то зимой очень трудно жить - у меня в доме проведён газ, и зимой приходится платить почти 5 тысяч рублей [в месяц]. Очень обидно, что на шахте потерял здоровье, давая стране угля, а теперь осознаёшь, что этой стране ты стал не нужен. Это очень больно воспринимать", - заявил мужчина.

На вопрос, на что бы он потратил деньги, если бы вернули долги, Владимир ответил, что в первую очередь вставил бы зубы, купил бы нужные лекарства. "Я в больнице на лекарства потратил 12 тысяч, и то не все смог купить. Потратил бы эти деньги на здоровье", - отметил он.

Валерий Шевченко рассказал, что он также из Новошахтинска, работал на шахте "Алмазная" горнорабочим очистного забоя. "Мне в общей сложности ещё должны 560 тысяч. Вот уже четыре года бьюсь, есть на руках решения судов, но получить эти деньги не могу. Я также инвалид третьей группы, всё своё здоровье оставил на шахте. В 2016 году был инфаркт, это я могу сказать от того, что на шахте "Алмазная" приходилось работать в трусах, температура 45 под лавой, сердце не выдерживало. Денег сейчас на жизнь не хватает. Если бы сейчас отдали долги, то поехал бы куда-то подлечиться, деньги бы потратил на своё здоровье", - сообщил мужчина.



Следующий пикет в Гуково запланирован на 14 сентября.