Режим ЧС введен из-за пожаров в Северском районе

12 ноября 2019, 08:09

Из-за продолжающихся лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации на территории Северского района Кубани. Власти призвали граждан воздержаться от выездов в лес, разведения костров и сжигания сухой растительности.

Как писал "Кавказский узел", девять лесных пожаров были зафиксированы в Северском районе Кубани девятого ноября. По предварительным данным, пожары возникли в результате умышленных поджогов. Для тушения лесных пожаров в крае применялась авиационная техника, было организовано шесть сбросов воды общим объемом 30 тонн в районе Планческой Щели, где площадь пожара составила 2,7 гектара.

На территории Северского района Кубани, где продолжаются лесные пожары, 11 ноября введен режим чрезвычайной ситуации, сообщила в тот же день на своем сайте администрация района.

"Согласно постановлению администрации муниципального образования Северский район, установлен муниципальный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территории района", - говорится в сообщении местной администрации.

Руководителем работ по ликвидации чрезвычайной ситуации определен Олег Колков, руководитель Крымского филиала ГБУ "Краевой лесопожарный центр".

Главам населенных пунктов рекомендовано защитить их от перехода пожара, вести круглосуточное дежурство, ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта. Управлению по делам ГО и ЧС поручено взять на контроль координацию действий по тушению пожаров, сообщило 11 ноября "Юга.ру".

Местные власти призвали жителей и гостей района воздержаться от выездов в лес, разведения костров и сжигания сухой растительности.

На территории Кубани 11 ноября удалось ликвидировать три возгорания: два в Северском районе и один в Туапсинском, в крае продолжали действовать шесть лесных пожаров общей площадью горения более 70 га, сообщил в тот же день ТАСС.

К вечеру 11 ноября в Северском районе активными оставались пять очагов возгорания, все они локализованы, сообщило в тот же день ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Патрульные группы продолжают обследование очагов для установления предварительной причины пожара. Для мониторинга территории возгорания пожарные применяют беспилотник. К ликвидации пожаров привлечено 506 человек и 64 единицы техники.

"Все очаги возгораний находятся под контролем. В ночное время будет охраняться Планческая Щель и Ставропольская. Проводят активную работу добровольцы", - сказано в сообщении ведомства.