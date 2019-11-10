Около 300 человек привлечены к тушению лесных пожаров на Кубани

10 ноября 2019, 05:48

Девять лесных пожаров зафиксировано в Северском районе Кубани. По предварительным данным, пожары возникли в результате умышленных поджогов.

Авиационная техника применяется в Краснодарском крае для тушения лесных пожаров. 9 ноября было организовано шесть сбросов воды общим объемом 30 тонн в районе Планческой щели, где площадь пожара достигла 2,7 гектара.

9 ноября локализованы два пожара общей площадью 7,5 гектара в Смоленском лесничестве неподалеку от станицы Убинской. Ликвидировано три возгорания - два пожара в Убинском участковом лесничестве Афипского лесничества и один около станицы Крепостной. Общая площадь ликвидированных пожаров - более двадцати гектаров, пишет "Кубань 24".

Для обследования территории возгорания пожарные применяют беспилотники. С их помощью удалось ликвидировать пожар на ранней стадии. Всего на тушение пожаров направлены 278 человек и 38 единиц техники, от МЧС - 55 человек и 13 единиц техники. Планируется, что сегодня, 10 ноября к тушению пожаров также присоединятся 20 сотрудников подразделения Кубань-Спас, говорится в сообщении на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям Краснодарского края.

По данным министерства природных ресурсов Краснодарского края, предварительная причина возникновения лесных пожаров в Северском районе - умышленные поджоги, сообщают "Юга.ру".