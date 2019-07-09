Власти анонсировали выплаты жертвам двух пожаров в Краснодаре

09 июля 2019, 07:06

Пострадавшим от пожаров в домах на улицах Мира и Коммунаров решено выплатить компенсации в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщила мэрия Краснодара.

Как писал "Кавказский узел", спасатели в Краснодаре 4 июля эвакуировали 70 человек из пятиэтажного многоквартирного дома на улице Мира, 90 во время пожара. Огонь распространился на площади 1600 квадратных метров. Семь человек размещены в гостинице, сообщили власти.

Пожар на улице Коммунаров, 208 произошел ночью 5 июля. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров. Всего в доме насчитывается 21 квартира. Из жилых помещений были эвакуированы 40 человек, в том числе пять детей, информировали Vesti.ru.

В Краснодаре жильцы пострадавших от пожара домов по ул. Мира и по ул. Коммунаров начнут с сегодняшнего дня получать социальные выплаты, сообщил днем ранее, 8 июля "Коммерсант".

Комиссия администрации завершила составление соответствующих списков жителей, также заканчивается процедура оценки ущерба. Социальную выплату в размере 10 тысяч рублей получат все, кто прописан в пострадавших домах. Семьям, чье жилье и имущество пострадало в огне наиболее сильно, выдадут более крупную сумму - 50 тысяч рублей, сообщил 8 июля официальный сайт администрации Краснодара.

Администрация Краснодара взяла на себя организацию восстановления крыши в доме по улице Мира. К ремонту кровли приступили 6 июля.

"Предстоит как можно быстрее устранить самое серьёзное повреждение - восстановить полностью сгоревшую крышу многоквартирного дома на улице Мира. Мы берём на себя организацию ее строительства, так как сами жильцы этого сделать не смогут. А при любом другом способе восстановления - например, через фонд капремонта жилья - только до начала работ пройдёт несколько месяцев", - цитирует Евгения Первышова официальный сайт администрации города.

Удалось найти внебюджетные источники для строительства новой крыши дома на улице Мира, отметил глава города. Определен подрядчик, имеющий большой опыт таких работ, он готовит проект строительства новой крыши.

С территории каждого из домов - по улице Мира и по улице Коммунаров - вывезли более 100 кубических метров поврежденных огнем конструкций. Специалисты управляющей компании ООО ГУК "Краснодар" приводят в порядок и прочищают дымоходы, чтобы можно было восстановить газоснабжение. Завершается очистка территории на месте пожара в доме блокированной застройки по улице Коммунаров, сообщила 8 июля "Деловая газета.Юг".