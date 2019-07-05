05 июля 2019, 07:39

70 человек были эвакуированы из-за пожара в краснодарской пятиэтажке

Спасатели в Краснодаре 4 июля эвакуировали 70 человек из многоквартирного дома во время пожара. Семь человек размещены в гостинице, сообщили власти.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Мира поступило в 12.39 мск 4 июля, информировала пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибывшие пожарные установили, что загорелась крыша многоквартирного дома в районе вокзала Краснодар-I. Огонь распространился на площади 1600 кв. метров. Из дома эвакуировали 70 жильцов, их направили в пункт временного размещения. Всего в тушении пожара было задействовано 147 человек и 47 единиц техники. В 20.10 мск пожар в многоэтажном доме был потушен, сообщило 4 июля со ссылкой на пресс-службу МЧС "Юга.ру".

Для ликвидации пожара и его последствий был создан оперативный штаб, задействованы все городские службы. На место ЧП приехал глава города Евгений Первышов.

"Мы открыли пункт временного размещения для эвакуированных жильцов в школе № 12. Там размещены все, кто этого захотел. В пункт доставлена вода, там находятся соцработники", - цитирует Евгения Первышова официальный сайт администрации города.

Из-за пожара был перекрыт участок улицы Мира и остановлено движение троллейбусов в направлении авто- и железнодорожного вокзалов. Автобусы были направлены в объезд.

К вечеру 4 июля за помощью обратились семь жителей, их поселили в гостинице в Центральном округе города.

"Мы опросили всех жильцов, которые сейчас находятся в городе и смогли выйти на связь - это более 90% жителей дома. Общались и лично, и по телефону. Подавляющее большинство остается в своих квартирах. Некоторые решили отправиться к родственникам. Семь человек заселили в гостиницу, детей среди них нет", - цитирует главу Центрального округа Краснодара Елену Малову официальный сайт администрации города.

Для жильцов доступ в квартиры не ограничен. После пожара в доме временно отключены электричество и газоснабжение, информировали "Кубанские новости".

Пятиэтажный жилой дом на улице Мира, 90 заселили в 1957 году. Всего в доме насчитывается 50 квартир, в которых прописано 89 человек.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. В качестве возможных причин возгорания назван человеческий фактор или замыкание электропроводки, сообщила "Деловая газета.Юг".

Примечание:

"30 сочинцев эвакуированы после взрыва газа в многоэтажке", "150 человек эвакуированы из-за пожара в новороссийской многоэтажке", "Жильцы многоэтажки в Краснодаре были эвакуированы из-за пожара".

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