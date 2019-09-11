Погорельцы хутора на Кубани рассказали о бездействии властей

11 сентября 2019, 03:13

39 жителей хутора МТФ-1 в Темрюкском районе остались без крова после пожара. Местные жители рассказали, что пока не получили помощи от властей. В Таманском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации, подсчитывается ущерб, сообщила администрация района.

Пожар на хуторе МТФ-1 в поселке Волна начался днем 9 сентября.

Сообщение о возгорании сухой травы поступило в диспетчерскую службу управления ГОЧС Темрюкского района в 12.05 мск, сообщила пресс-служба администрации Темрюкского района на своем сайте. «В связи с сильным северо-восточным ветром, порывы которого достигали 16 метров в секунду, локализовать возгорание полностью не удавалось и пламя перекинулось на стоящие поблизости домовладения. В результате сгорело шесть жилых многоквартирных построек», - отмечается в сообщении.

По данным администрации района, из очага возгорания было эвакуировано 57 человек, никто не пострадал, но имущество 39 жителей полностью уничтожено. 26 человек временно размещены в гостинице «Уют Тамани» в поселке Волна, они обеспечены водой и питанием. Остальные пострадавшие расселились у родственников и знакомых, говорится в сообщении. В Таманском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации, подсчитывается ущерб, ведется работа по восстановлению утраченных документов всем пострадавшим в огне, сообщает пресс-служба.

16 семей остались без своих домов из-за пожара, рассказал 10 сентября корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Сергей Кириллов. До пожара его семья жили в четырехквартирном доме, сказал он.

«Мы были на работе, мне позвонили, сказали, что поле горит, я не придал значения. А потом позвонили в 13.30 мск и сказали, что дома начали гореть. Я приехал, уже все дома были объяты пламенем... забежал в дом, документы успел схватить вместе с сейфом. И только выбежал, потолок обрушился», - рассказал Кириллов. По его словам, если бы он приехал на 10 минут позже, документы бы спасти не удалось. Кириллов пожаловался, что все остальное имущество его семьи сгорело, он вместе с женой остался в тех вещах, в которых ушел на работу.

Сын сейчас служит в армии, сказал он. «Сын звонил, я ему говорю: все твои институтские фотографии сгорели, вообще никаких вещей не осталось. Тоже плачет», - рассказал Кириллов. Он считает, что жертв удалось избежать, потому что пожар произошел днем.

«Нам предложили четырехместный номер и сказали, что еще семью подселят. Я отказался от жилья. Работаю в магазине, у нас есть подсобное хозяйство. Хозяйка позвонила и сказала: сколько хотите, столько и живите», - рассказал Кириллов. Он сказал, что администрация Таманского сельского поселения до сих пор не оказала помощь погорельцам.

«Хозяйка магазина выдала 10 тысяч рублей на то, чтобы купить необходимые вещи... Сегодня поехал к дому, думал, может золотые украшения свои найду, но полиция не пускает даже близко», - рассказал он.

По словам Кириллова, в пожарной машине, которая приехала на место пожара, не было воды.

Житель хутора Юрий рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него полностью сгорел дом и погибла скотина. Во то время он и его жена находились на работе, а когда приехали домой по звонку соседей, спасать было нечего. «Ничего не осталось от нашего дома, куры, утки, гуси – лежали мертвые и обугленные. У нас нет даже документов, пока никто нам не предлагал их восстановить», - рассказал Юрий.

По его словам, им тоже предложили переехать в многоместный номер гостиницы. "Мы отказались и поехали к родственникам. Нас предупредили, что мы можем проживать в гостинице только пять дней", - рассказал он. "Осень на дворе, ничего мы до зимы не восстановим", - пожаловался он.

Юрий рассказал, что когда приехал к своему сгоревшему дому, неподалеку стояла пожарная машина, в которой не было воды. «У нас воды своей нет, мы ее покупаем за свой счет. Пожарные не могли этого не знать. У нас нет таких запасов, чтобы тушить пожар. У меня металлическая бочка так нагрелась, что остатки воды в ней закипели», - рассказал он.

Единственный водовод к хутору МТФ-1 таманского поселка Волна был разрушен при проведении строительных работ предприятием "Тольяттиазот", с тех пор доставка воды производится с перебоями, заявили в октябре 2016 года жители хутора.

По словам Юрия, все предметы первой необходимости его семье предоставили родственники и знакомые, от властей он помощи не получал.

Активист из поселка Таманский, автор блога ulica_kaminskogo123 в Instagram Сергей Пинягин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что большинство погорельцев хутора находятся в шоковом состоянии и опасаются давать комментарии средствам массовой информации.

Пинягин рассказал, что поселок Таманский находится недалеко от хутора МТФ-1. Рано утром 9 сентября он увидел дым, а через час клуб дыма был такой большой, что видимость в Таманском сильно упала, сказал он.

По словам Пинягина, он приехал на место и увидел пожарный автомобиль, в котором не было воды. «Увидел, что к дому огонь подошел, а женщина с детьми отъехала подальше на машине, стояла и плакала... Люди жаловались, что не могли дозвониться до главы поселения», - сказал Пинягин

Активист утверждает, что только к 16 часам приехали несколько пожарных машин с водой и начали тушить пожар. «Видел, как жители с ведрами и лопатами бегали... Когда мы к дому подъехали, который горел, мы песком пытались его потушить. Стоять было невозможно, у меня в машине колеса плавились и телефоны», - рассказал Пинягин. Он также рассказал, что 9 сентября с утра был сильный ветер, который сбивал с ног людей.

Пинягин отметил, что тушить пожар помогали случайные люди, проезжающие мимо хутора. «Я попросил проезжего мужчину на погрузчике, успели окопать один дом, но все постройки, вся скотина, что у людей была, все сгорело», - сказал Пинягин.

«Скоро холода, сомневаюсь, что от администрации какая-то помощь будет, потому что люди говорят, что они горят не первый раз и всегда сами восстанавливали свои дома», - отметил Пинягин. Он сказал, что активисты Таманского полуострова организуют сбор средств для пострадавших от пожара, они уже создали свою комиссию, которая сформирует списки, сбор будет вестись через интернет.

Комментариями администрации Темрюкского района и главы Таманского сельского поселения относительно заявлений жителей хутора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что спасатели в Краснодаре 4 июля эвакуировали 70 человек из пятиэтажного многоквартирного дома на улице Мира, 90 во время пожара. Огонь распространился на площади 1600 квадратных метров. Семь человек размещены в гостинице, сообщили власти. Пострадавшим от пожаров в домах на улицах Мира и Коммунаров решено выплатить компенсации в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, сообщила мэрия Краснодара.