Более трех тысяч подписей в поддержку Кочаряна собрано в Нагорном Карабахе

08 ноября 2019, 04:40

Активисты движения "Во имя Арцаха" организовали в Нагорном Карабахе акцию по сбору подписей, потребовав прекратить преследование второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщал "Кавказский узел", защита Кочаряна вновь попросила суд освободить его под залог, но 7 ноября было принято решение оставить его под арестом. Сторонники Кочаряна в ответ провели у здания суда протестную акцию.

Бывший президент Армении обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, который привел к гибели 10 человек. Роберт Кочарян объяснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кочарян также обвинен в получении взятки в размере 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени).

Сбор подписей в защиту первого президента Нагорного Карабаха и второго президента Армении Роберта Кочаряна проходит в Степанакерте с 4 ноября, передает корреспондент "Кавказского узла". Акцию проводят активисты общенационального движения "Во имя Арцаха" (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха) при поддержке бывшего главы Совета безопасности Нагорного Карабаха Виталия Баласаняна. Активисты рядом с его офисом поставили стол, на который положили журнал для всех желающих поставить свою подпись.

О создании нового движения "Во имя Арцаха" Виталий Баласанян заявил в конце мая, сообщала "Арцахпресс". Баласанян также объявил, что выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Об участии в выборах заявили бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян и председатель партии "Свободная Родина", бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. Представители офиса Бабаяна провели сбор подписей для внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы ему участвовать в выборах президента, однако 31 октября большинство депутатов Национального собрания Нагорного Карабаха проголосовало против законодательных изменений.

"На сегодняшний день подписи поставили порядка трех тысяч человек", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Виталий Баласанян. Он рассказал, что сбор подписей будет проходить не только в Степанакерте, но и в районах непризнанной республики. "Окончательные сроки (акции) не установлены, сбор подписей будет продолжаться столько, сколько необходимо", - пояснил Баласанян.

Сбор подписей - это обращение к властям Армении прекратить преследование Роберта Кочаряна, сказал он. "Мы считаем, что Роберт Кочарян является заложником властей Армении", - отметил Баласанян. Он отметил, что "власти Нагорного Карабаха должны бороться за освобождение Роберта Кочаряна".

Заявление движения "Во имя Арцаха" и офиса Баласаняна было размещено 4 ноября в социальной сети Facebook и расклеено в общественных местах в Степанакерте. В нем содержатся призывы "освободить Кочаряна", а также обращение "к руководителям тех структур Армении, которые дали указания о лишения свободы Кочаряна", дать "должную оценку своим действиям и принять решения, не противоречащие Конституции и закону". Дело Кочаряна может отрицательно повлиять на единство армянского общества и нации в целом, "удерживание в неволе имеющего большие заслуги президента может стать разрушительным", написали авторы в заявлении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Активисты движения "Во имя Арцаха" 7 октября на своей странице в Facebook сообщили, что "жители общины Красный базар и близлежащих сел также присоединились к их призывам... в поддержку первого президента Нагорного Карабаха, второго президента Армении Роберта Кочаряна". Они призвали власти Армении при принятии решений по Кочаряну руководствоваться положениями Конституции и законами Армении.

Молодежная организация "Поколение победителей" с первого дня присоединилась к акции движения "Во имя Арцаха", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ее председатель Геворг Мирзоян.

Военнослужащий Мхитар Аванесян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что всегда поддерживал Виталия Баласаняна. "Следовал за ним в самые трудные годы для нашей Родины, хорошо знаю его заслуги, потому сейчас уверен в нем и поддерживаю", - пояснил он.

Сбор подписей в поддержку Кочаряна в Армении проводят с 26 октября активисты движения "Победа", сообщила газета "Еркрамас".

Напомним, 18 мая суд освободил из-под ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха. Решение суда противники Кочаряна встретили акциями протеста, пришедший к власти после "бархатной революции" премьер-министр Никол Пашинян в ответ на освобождение Кочаряна призвал блокировать здания судов. 25 мая на площади Свободы в Ереване состоялся митинг противников Кочаряна, на котором прозвучали угрозы в адрес тех, кто заступается за него, в частности, в адрес действующего главы Нагорного Карабаха Бако Саакяна. После смены власти в Армении отношения между Ереваном и Степанакертом нельзя назвать безоблачными, однако провокации в виде призывов расправиться с главой Нагорного Карабаха не станут поводом для углубления разногласий, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские журналисты.

Биография Роберта Кочаряна опубликована на "Кавказском узле".