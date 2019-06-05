Полиция Армении не нашла состава преступления в угрозах в адрес Бако Саакяна

05 июня 2019, 05:08

Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело по факту угроз, прозвучавших в адрес Бако Саакяна на митинге в Ереване. После смены власти в Армении отношения между Ереваном и Степанакертом нельзя назвать безоблачными, однако провокации в виде призывов расправится с главой Нагорного Карабаха не станут поводом для углубления разногласий, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские журналисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая на Площади Свободы в Ереване состоялся митинг противников второго президента Роберта Кочаряна, который был отпущен под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабах. На митинге прозвучали угрозы в адрес тех, кто заступается за Кочаряна, в частности в адрес действующего главы Нагорного Карабаха Бако Саакяна. На следующий активиста Дживана Абрамяна, который озвучил эти угрозы, доставили в полицию.

Роберту Кочаряну предъявлены обвинения по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, которые закончились человеческими жертвами. Кроме того, Кочаряну предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Сам Кочарян пояснил решение разогнать протестующих тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. 18 мая суд принял решение освободить из-под ареста Роберта Кочаряна под поручительство действующего и бывшего президентов Нагорного Карабаха.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту угроз, озвученных на митинге противников второго президента Роберта Кочаряна в адрес Бако Саакяна из-за отсутствия состава преступления, сообщил 4 июня корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы республиканской полиции.

Отношения между Арменией и Нагорным Карабахом напряжены, однако отказ полиции возбудить уголовное дело не внесет в эти отношениях еще большую напряженность, считает эксперт Армянского института международных вопросов и безопасности, политолог Армен Варданян.

«Отношения между Ереваном и Степанакертом и без того напряженные. У армянских и карабахских властей есть различие политической системы. Но этот случай, не тот случай, который ухудшит отношения. Тем более, что активист высказался в сослагательном наклонении», - считает он.

После «бархатной» революции к власти пришла новая политическая сила с иной шкалой ценностей, чем та, которая была у прежней политической элиты, в которую входят также власти Нагорного Карабаха, пояснил политолог.

«Именно различие системы ценностей стало причиной разногласий. Однако подобные призывы не устраивают и власти Армении, так как разногласиями могут воспользоваться третьи силы», - подчеркнул Варданян.

Прозвучавшие призывы - слишком незначительный фактор для того, чтобы испортить отношения между Ереваном и Степанакертом, считает политический обозреватель Lragir.am Акоп Бабалян.

«И Ереван, и Степанакерт отлично понимают, что митинг и призыв были провокацией. Однако найдутся круги не только в Армении, но и за ее пределами, в частности, в России и Азербайджане, которые, исходя из своих групповых интересов, пытаются использовать каждый пустяк, чтобы внести раскол в отношения между Арменией и Нагорным Карабахом», - заявил Акоп Бабалян «Кавказскому узлу».