Политологи указали на низкий протестный потенциал в Нагорном Карабахе

22 мая 2019, 00:32

Двое активистов провели в Степанакерте акцию с требованием отставки президента Бако Саакяна. Жители Нагорного Карабаха недовольны тем, что политическая жизнь не коррелирует с революцией в Армении, но оппозиция разобщена, а протестной активности препятствует целый ряд факторов, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая около 17 активистов вышли на центральную площадь Степанакерта, потребовав отставки Бако Саакяна. Полицейские на три часа задержали четырех из них, ограничившись устным предупреждением.

В полиции заявили, что акция проводилась в запрещенном месте. Активисты не нарушали закон "О свободе собраний" и имели право на проведение своего митинга, считает участник акции, юрист Монте Мадоян.

Акция протеста в Степанакерте завершилась без задержаний

21 мая Тигран Петросян и Артур Осепян с 18.00 до 19.00 (17.00 - 18.00 мск) проводили акцию "Нет режиму!" на площади Свободы в Степанакерте. "Наши требования остаются прежними: стремление к прозрачным и справедливым выборам в 2020 году! Для этого необходима отставка президента Бако Саакяна и его команды, избрание временного правительства и подготовка к свободным выборам. Также мы призываем начать немедленные экономические реформы, и обязательным пунктом этих реформ должна быть национализация крупных компаний в республике", - сказал активист Артур Осипян корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что район площади густонаселен,а акция пришлась на завершение рабочего дня, потому требования активистов услышало много людей. "В течение часа мы через громкоговорители излагали свои требования. Услышало их много людей. Полиция нам не препятствовала", - добавил Осипян. Он добавил, что активисты намерены продолжать протесты.

21 мая активисты не нарушили закон "О свободе собраний", констатировали корреспонденту "Кавказского узла" в полиции.

Предложенный президентом Нагорного Карабаха закон "О свободе собраний" был принят парламентом в конце июня 2018 года. Оппозиция считает, что он напрямую связан с акциями протеста в Степанакерте, участники которых требовали отставки Бако Саакяна.

"Государственное вмешательство в свободу собраний должно быть законным и соразмерным", - говорится в заявлении офиса омбудсмена Нагорного Карабаха от 21 мая, поступившем в распоряжение "Кавказского узла". С другой стороны, омбудсмен призвал активистов соблюдать требования закона.

Представители Офиса защитника прав человека немедленно после задержания участников акции 20 мая явились в отделение полиции, чтобы проконтролировать соблюдение их прав, говорится в заявлении. "Представители омбудсмена беседовали с задержанными лицами <...> и следили за отношением сотрудников полиции к ним. Жестокого обращения не зафиксировали, жалоб не получили", - заявили в офисе.

Инициатор акции 20 мая активист Тигран Петросян настаивает на том, что закон "О свободе собраний" ни он ни другие протестующие не нарушали. "Я не нарушал правопорядок, никого специально не звал на площадь. На своей странице [в соцсети], я написал, что собираюсь, как гражданин, сказать «нет» режиму. Стоять на площади мне не запрещается. Мне сказали, что я не должен говорить через громкоговоритель - я прекратил. В полиции сказали, что я должен был их информировать заранее, ждать их разрешения с указанием территории, где я могу проводить акцию. Но, согласно закону, я ничего не нарушал", - сказал Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

"В законе четко указано, что если организатор считает, что в акции будут участвовать не более 25 участников, то информировать власти не обязательно", - прокомментировал ситуацию Лидер парламентской оппозиции Айк Ханумян. Он осудил действия полицейских, задержавших протестующих.

Политологи указали на слабость оппозиции в преддверии выборов

Оппозиция в Нагорном Карабахе распылена, считает политолог и социолог, преподаватель АрГУ Давид Карабекян. "Часть оппозиционных сил выступает за досрочные выборы и даже устранение поста президента Арцаха (Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла"), по сути - за превращение Арцаха в область Армении. А часть оппозиционных сил готовится к выборам 2020 года, то есть по сути выступает за сохранение нынешнего статуса Арцаха и общественно-политической системы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Карабекян.

Он указал на факторы, препятствующие протестной активности в Нагорном Карабахе. Так, власть, используя силовой и административный ресурс, контролирует большую часть работающего населения, считает Карабекян. "Власти денно и нощно борются с инакомыслием, пытаются не только подавить, но и предупредить акции протеста. Плюс к этому в Арцахе мало офисов НПО, практически нет независимой прессы, деятельность международных структур ограничена, даже иностранные НПО действуют под плотным контролем местных властей. Ну и при этом есть фактор ситуации - непризнанность Арцаха, постоянная ситуация ни мира, ни войны, отставание демократических реформ, особенности местной психологии и то, что значительная часть активного населения погибла в Арцахской войне 1991-1994 годов, покинула родину, смирилась с ситуацией или не смогла проявить активность из-за болезни, необходимости зарабатывать на хлеб насущный, растить детей и прочих бытовых проблем", - сказал Давид Карабекян.

В то же время, он не исключил, что акции активистов Тиграна Петросяна и Давида Осипяна могут повлиять на политические процессы в стране. "У них довольно широкая интернет-аудитория, общее количество лайков их передач переходит за миллион. Они выступают толково, четко, решительно", - отметил политолог.

По состоянию на 00:30 мск 22 мая трансляция акции 21 мая на странице Тиграна Петросяна в Facebook набрала 6,8 тысячи просмотров, ее положительно оценили 302 пользователя. Трансляцию на странице Артура Осипяна просмотрели 1,2 тысячи пользователей, лайки поставили 68 пользователей.

Отставка Саакяна приведет к власти лидера парламентского большинства Араика Арутюняна, считает политобозреватель, редактор русской версии сайта Lragir.am Наира Айрумян. "Согласно Конституции Нагорно-Карабахской республики, очередные президентские и парламентские выборы должны состояться в конце весны 2020 года. Если нынешний переходный президент Бако Саакян по каким-то причинам перестанет выполнять свои полномочия, то президента будут выбирать не общенародным голосованием, а в парламенте. Сейчас вопрос состоит в том, есть ли резерв времени для того, чтобы дождаться всенародного голосования будущего года или предстоят досрочные выборы. Фактически речь идет о сроке примерно в полгода: если выборы будут очередными, то уже в начале 2020 года начнутся электоральные процессы. Бако Саакян заявил, что не будет баллотироваться на будущих выборах. Кроме того, пока о его преждевременной отставке тоже нет речи. Если таковая состоится, то можно не сомневаться, что парламент изберет временным президентом лидера партии «Свободная Родина», обладающей в парламенте большинством голосов – экс-премьера Араика Арутюняна. Кстати, он 20 мая заявил о намерении баллотироваться и уже приступил к предвыборной кампании", - отметила Айрумян.

Отсутствие корреляции между политической жизнью в Нагорном Карабахе и революционными процессами Армении вызывает недовольство многих граждан, считает она. "Протесты в Степанакерте против правительства Саакяна были сразу после революции в Армении, в начале июня 2018 года. Тогда они были даже помногочисленнее нынешних. Их удалось нивелировать отставкой того самого Араика Арутюняна и обещанием Бако Саакяна не баллотироваться на выборах. Однако не стоит забывать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не раз заявлял, что будет поддерживать Бако Саакяна до очередных президентских выборов в 2020 году", - сказала Наира Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".