Полиция Нагорного Карабаха ограничилась предупреждением задержанным активистам

21 мая 2019, 16:03

Четыре участника акции с требованием отставки президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна, которые задерживались полицией 20 мая, получили устные предупреждения. Активисты настаивают, что не нарушали закона "О свободе собраний".

Как писал "Кавказский узел", 20 мая около 17 активистов вышли на центральную площадь Степанакерта, потребовав отставки Бако Саакяна. Полицейские задержали четверых из них. Активистов отпустили из отделения спустя три часа, сообщается в видео, подготовленном "Кавказским узлом" 20 мая. В полиции заявили, что акция проводилась в запрещенном месте. Активисты не нарушали закон "О свободе собраний" и имели право на проведение своего митинга, считает участник акции, юрист Монте Мадоян.

Задержанных отпустили из полиции около 23.00 (22.00 мск) 20 мая с административным взысканием, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в полиции Нагорного Карабаха. "Если жители Степанакерта будут продолжать нарушать закон «О свободе собраний», то, естественно, полиция примет соответствующие меры для соблюдения правопорядка", - добавил сотрудник полиции.

Активисты получили устное предупреждение об административном правонарушении, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" один из задержанных, Тигран Петросян. "Я ничего, нарушающего правопорядок, не делал", - настаивает Петросян.

Предложенный президентом Нагорного Карабаха закон "О свободе собраний" был принят парламентом в конце июня 2018 года. Оппозиция считает, что он напрямую связан с акциями протеста в Степанакерте, участники которых требовали отставки Бако Саакяна.