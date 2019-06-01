Число подозреваемых в нападении на сторонников Бабаяна достигло четырех

01 июня 2019, 05:08

Два участника инцидента со сторонниками бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна взяты под стражу, еще с двоих взята подписка о невыезде.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 мая офис Самвела Бабаяна заявил о вооруженном нападении на его сторонников в Армении на трассе Севан - Мартуни. Представители Бабаяна заявили, что за нападением стоят люди из окружения его возможного соперника на будущих президентских выборах в Нагорном Карабахе. Упоминание имени Араика Арутюняна в связи с инцидентом является политической манипуляцией, заявили в возглавляемой Арутюняном партии "Свободная Родина". 31 мая стало известно, что по подозрению в вооруженном нападении на сторонников Бабаяна два участника инцидента были задержаны на трое суток.

Бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян объявил о намерении участвовать в выборах президента в 2020 году. Председатель партии "Свободная Родина", бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в начале февраля также объявил, что собирается участвовать в президентских выборах, а его партия - и в выборах в парламент.

Число подозреваемых в вооруженном нападении на сторонников достигло четырех, сообщила 31 мая корреспонденту «Кавказского узла» глава отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян. По ее словам, все они подозреваются в хулиганских действиях с использованием оружия и незаконном хранении оружия.

«Двое подозреваемые взяты под стражу, меру их пресечения решит суд. Еще с двоих взята подписка о невыезде», - сказала Арутюнян.

В офисе Самвела Бабаяна заявили, что конфликт имеет политическую подоплеку. «Ни Самвел Бабаян, ни его сторонники не имеют каких-либо проблем бытового уровня с противоположной стороной. Конфликт носит сугубо политический характер», - заявил «Кавказскому узлу» сотрудник офиса бывшего министра обороны Нагорного Карабаха.



