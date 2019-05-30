30 мая 2019, 20:34

Самвел Бабаян заявил о вооруженном нападении на его сторонников

За нападением на сторонников Самвела Бабаяна стоят люди из окружения его возможного соперника на будущих президентских выборах в Нагорном Карабахе, заявили в офисе Бабаяна. Служба нацбезопасности Армении считает, что причиной инцидента стал финансовый спор.

Вооруженное нападение произошло около 03.30 (02.30 мск) 29 мая на дороге Севан - Мартуни, сообщил офис Самвела Бабаяна. "Сторонникам Бабаяна перекрыли дорогу, открыв огонь в их направлении", - говорится в сообщении (перевод "Кавказского узла").

К инциденту причастны люди из ближайшего окружения бывшего премьера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, утверждается в сообщении, опубликованном 29 мая на странице Самвела Бабаяна в Facebook. Среди сторонников Самвела Бабаяна потерпевших нет, отметили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в офисе Самвела Бабаяна, отказавшись сообщить иные подробности инцидента.

Полиция Армении подтвердила факт вооруженного нападения на сторонников Самвела Бабаяна. "Проводится расследование. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для выяснения личностей участников инцидента", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ведомства Эдгар Джаноян.

Конфликт стал итогом финансового спора, заявил сегодня на брифинге глава СНБ Армении Артур Ванецян. "Дело раскрыто. Круг лиц, причастных к инциденту, известен. Но не надо искать в этом заговоров", - передал корреспондент "Кавказского узла" слова Ванецяна.

Упоминание имени Араика Арутюняна в связи с инцидентом является политической манипуляцией, заявили в возглавляемой Арутюняном партии "Свободная Родина". "Информация о покровительстве каких-либо группировок не соответствует действительности", - отмечено в заявлении, опубликованном сегодня на странице политической силы в Facebook.

Как писал "Кавказский узел", бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2020 году. Чтобы получить возможность баллотироваться на выборах в обход ценза оседлости, Бабаян намерен добиться проведения референдума. Когда ЦИК Нагорного Карабаха ужесточил процедуру сбора подписей для проведения референдумов, Бабаян назвал это "насилием над правами граждан". Представители фракций парламента непризнанной республики "Родина", "Демократия" и АРФ "Дашнакцутюн" раскритиковали Бабаяна, заявив, что вне зависимости от былых заслуг каждый человек должен действовать в рамках закона.

Председатель партии "Свободная Родина", бывший госминистр Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в начале февраля также заявил, что примет участие в президентских выборах, а его партия - и в выборах в парламент.

Генерал Самвел Бабаян был командующим армией Нагорного Карабаха до 1999 года, говорится в справке "Армия обороны Нагорного Карабаха", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". "Кавказский узел" опубликовал также биографию Самвела Бабаяна.

Примечание:

"Акция в поддержку Бабаяна приостановлена в Армении", "Оппозиция назвала арест генерала Бабаяна политическим актом", "Сторонники генерала Бабаяна потребовали назначить его главой Минобороны Нагорного Карабаха".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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