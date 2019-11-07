Суд отказался освободить Роберта Кочаряна

07 ноября 2019, 12:10

Решение суда, оставившего сегодня под арестом второго президента Армении Роберта Кочаряна, вызвало акцию протеста его сторонников.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 ноября защита Кочаряна вновь попросила суд освободить его под залог. Заседание прошло на фоне акций сторонников и противников второго президента Армении.

Судья Анна Данибекян объявила сегодня, что отклоняет ходатайство адвокатов, сообщило "Арминфо".

Сторонники Кочаряна в ответ провели у здания суда протестную акцию. Они заявили, что судья "убивает правосудие". Следующее заседание по делу Кочаряна состоится 12 ноября, информировал "Sputnik Армения".

Комментариями защиты Кочаряна "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, что бывший президент Армении обвиняется по делу о разгоне митинга в Ереване 1-2 марта 2008 года, которое привело к гибели 10 человек. Роберт Кочарян объяснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. Кроме того, Кочарян обвинен в получении взятки в 917 миллионов драмов (порядка трех миллионов долларов по курсу того времени).

"Кавказским узлом" опубликована биографическая справка о Роберте Кочаряне, а также материал "Бунт в Армении. 10 лет спустя", рассказывающий о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.