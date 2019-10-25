Жители Чечни предупредили о возможной кровной мести после конфликта в Ростовской области

25 октября 2019, 04:34

Конфликт между двумя чеченскими семьями фермеров в Ростовской области с гибелью пяти человек приведет к кровной мести, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", 22 октября на хуторе Чернозубов в Орловском районе Ростовской области пять человек погибли и двое получили ранения во время конфликта со стрельбой между двумя семьями чеченцев: Бациевых (выходцы из Чечни) и Дакишвили (выходцы из Грузии). Состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое. 23 октября силовики задержали одного участника перестрелки и продолжили поиск еще нескольких подозреваемых. Суд поместил задержанного Василия Дакишвили под арест, сам подследственный все обвинения отверг.

Поминки по трем уроженцам Чечни, которые стали жертвами земельного конфликта на хуторе Чернозубов, собрали жителей Чечни и Ростовской области. Похороны прошли 24 октября в Ачхой-Мартановском районе.

В числе погибших братья Арби и Идрис Бациевы в возрасте 46 и 45 лет и их 27-летний племянник Ислам. Также убиты 38-летний Зураб Дакишвили и неизвестный мужчина, личность которого устанавливается, сообщил 24 октября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД Чечни.

"Личность пятого убитого пока точно установить не могут. По данным, что мы располагаем, этот человек приехал закупить скот и на время остановился у своих земляков, он не имел отношения к данному конфликту. Госпитализированы 46-летний Балавди Хусиханов и 42-летний Адлан Бациев. На месте находится представитель главы республики в Ростовской области Имран Исраилов", - рассказал он.

Сообщение и небольшой видеоролик о ЧП в Ростовской области, опубликованные в Instagram ТВ «Грозный» 23 октября, к 03.40 мск 25 октября посмотрел 21251 пользователь, оставив 52 комментария. Пользователи социальной сети в комментариях раскритиковали заявление Имрана Исраилова о том, что ситуация находится под контролем.

"Под контроль надо было брать еще раньше, что за бред "все под контролем", - написал пользователь под ником "sulim4864". "Под контролем - поздно, доктор, он уже умер!", - с иронией отметил "maliii3450".

Другие пользователи высказали слова осуждения в адрес участников конфликта. «Они при жизни поделили себе землю... из такой толпы один должен был быть хоть чуточку мудрым... Как говорят, что искали, то и нашли», - отмечает пользователь "domaevasofiia". "Это удивительное дело. Как так можно из-за земли", - пишет "alihan_u_s_k_".

Гибель нескольких участников конфликта неизбежно приведет к кровной мести, полагают некоторые жители Чечни.

«Это однозначно кровная месть. С одной стороны, погибли три человека, из другой семьи - один. Есть еще неизвестный погибший, но это отдельный разговор. В любом случае та семья, что потеряла убитых, имеет право на кровную месть и попытается ее осуществить. В этом нет никакого сомнения», - сказал житель республики Адлан "Кавказскому узлу".

«Конфликт между этими двумя семьями на этом вряд ли завершится вне зависимости от того, кого там накажут или посадят в тюрьму. Если не вмешаются старейшины и власть и не уладят дело миром, это затянется надолго. Такие прецеденты уже случались. Вне зависимости от того, кто именно был виновником конфликта, та семья, что потеряла больше людей, имеет право на месть», - сказал грозненец Сайд-Хусейн.

Чеченский богослов Магомед отметил, что в исламе допускается осуществление кровной мести при определенных случаях.

"Ислам допускает пролитие крови за кровь, но виновника нужно лишить жизни тем же способом, что сделал он, таким же оружием, и нанести ему такую же рану. Но лучшим считается прощение кровника ради Аллаха, за что человека ждет награда от нашего Создателя. У нас же в таких случаях обычно опираются на нормы адата, по которым за жизнь мужчины можно отнять жизни виновника или его близкого родственника по отцовской линии (отца, брата, сына двоюродного брата), а за смерть женщины дозволительно убить двух мужчин из рода виновного. Это несколько расходится с нормами шариата, но многие в таких делах руководствуются именно адатами", - рассказал он "Кавказскому узлу".

В июле 2011 года источник в Духовном управлении мусульман Чечни заявил, что 376 из 417 существовавших в республике конфликтов на почве кровной мести были урегулированы комиссией по национальному примирению, созданной в 2010 году по инициативе властей. 17 октября 2011 года глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что комиссия упразднена за ненадобностью. На следующий день при ДУМ Чечни была создана новая комиссия, которая, как пояснили в муфтияте, будет заниматься в том числе и примирением кровников.

Вооруженный конфликт между двумя чеченскими семьями в Ростовской области отразится на всех членах общины в регионе, полагает житель Чечни Джабраил.

«У меня близкий родственник живет там [в Ростовской области], занимается строительством. Созванивались с ним после случившегося. Он сказал, что все в шоке от случившегося, и везде только и разговоров о вооруженных чеченцах, перестрелявших друг друга из-за земли. Ситуацию он назвал напряженной и сказал, что это негативно отражаtтся на всех других, кто там живет. Местные, по его словам, стали настороженными и избегают общения с чеченцами. Это достаточно неприятный знак», - рассказал он "Кавказскому узлу".

Востоковеды: кровная месть существовала на Северном Кавказе как обычай

Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Кровная месть в XIX веке и начале ХХ века существовала на всем Северном Кавказе, от адыгов до народов Дагестана, рассказал ранее "Кавказскому узлу" профессор Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Владимир Бобровников, комментируя перестрелку в Краснодаре, в которой участвовали выходцы из Чечни и Дагестана, завершившуюся смертью одного из участников конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 21 августа в Краснодаре произошел конфликт, в котором, по данным следствия, участвовали не менее 30 человек. В перестрелке погиб местный житель, уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, его похоронили в родном селе Туршунай. Еще два человека пострадали. Конфликт в Краснодаре поставил вопрос о возможности кровной мести, заявили опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы.

"Кровная месть существовала как обычай, адат, и в то же время имелись нормы шариата, которые регулировали ее применение по-своему", - сказал Владимир Бобровников, пояснив, что у горцев ответственность за убийство или увечье, как и за возмездие, ложилась не на одного человека, а на родственников виновников и потерпевших [соответственно].

"Хотя осуществление возмездия было за одним из близких, все равно это была коллективная ответственность", - сказал он.

"Исламское право ограничивает ответственность только виновником, то есть ответственность индивидуальная, как и в нормах европейского права. В шариате это называется "кысас" — возмездие за физический вред, причиненный личности. Однако позднее, в ХХ веке, при советской власти все очень сильно изменилось", - рассказал Владимир Бобровников, напомнив, что в СССР, кровная месть во всех формах была уголовно наказуема.

"Но при этом использовались порой правовые обычаи, восходящие и к адату, и к шариату: среди них примирение кровников, расселение в разные места и другие. Поэтому в принципе и ранее убийство не влекло обязательно объявление кровной мести... В настоящее время выходцы с Кавказа живут вдали от своих территорий, и обычай кровной мести далеко не всегда применяется", - резюмировал он.

Шариат отвергает кровную месть, отмечает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Это из области адата. Кровная месть достаточно распространена сейчас в Чечне и Ингушетии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".