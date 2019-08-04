Востоковеды назвали кровную месть нехарактерной для современного Азербайджана

04 августа 2019, 02:55

В прошлом среди азербайджанцев была распространена практика кровной мести, однако для современного Азербайджана она - явление нетипичное, считают опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды, журналисты и жители разных регионов страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня во время стрельбы на рынке в селе Беюк Кесик Агстафинского района были убиты четыре человека, еще трое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Подозреваемый, Эльнур Сулейманов, сдался полиции. По словам психологов, обычай кровной мести в Азербайджане не имеет глубоких корней и формируется под влиянием сериалов на эту тему.

Инцидент стал следствием конфликта, который возник между семьями Мусаевых и Сулеймановых из-за земельных споров в 2006 году. Выяснение отношений привело в 2007 году к гибели отца и дяди Эльнура Сулейманова, которому в то время было 13 лет. Тогда же были арестованы братья Шамиддин и Новруз Мусаевы. После того как они вышли на свободу, Эльнур Сулейманов подкараулил их и расстрелял вместе с их пожилой матерью из автомата Калашникова. Все остальные, в том числе четвертая погибшая Зейнаб Джалилова, стали случайными жертвами конфликта, рассказал "Кавказскому узлу" источник в правоохранительных органах.

Истоки традиции «кровной мести» ведут еще в доисламские времена, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» 3 августа обозреватель агентства Turan, исследователь истории религии Азербайджана Тофиг Тюркель.

"Кровная месть по принципу «око за око, зуб за зуб» существовала еще в родоплеменном строе и впоследствии была распространена не только у мусульманских народов. Ислам как раз-таки запрещает самосуд. Правда, Коран допускает возмездие. Но это норма не императивная, а лишь наделяет обиженного правом мести. С другой стороны, Коран поощряет прощение и отведение наказание на усмотрение Всевышнего. В 42-ой суре Корана «аш-Шура» (Совет) отмечается: “Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит беззаконников…”. Поэтому кровная месть была связана не с религией, а больше была характерна для жителей отдельных регионов и даже частей регионов. Все зависело от традиции и обычаев данного конкретного поселения. Ведь в прошлом населенные пункты были обособлены и имели специфические правила жизни и обычаи", - сказал он.

Он, в частности, отметил села, расположенные в низменных районах Азербайджана, "которые были основаны переселенцами из Южного (Иранского) Азербайджана, бежавшими из-за опасений кровной мести".

"Настрадавшись от кровной мести, жители этих регионов старались избегать этого. В то же время традиция кровной мести была распространена в некоторых горных районах Азербайджана, а также ряде сел Апшеронского полуострова вокруг Баку», - сказал Тюркель.

Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

По его словам, для современного Азербайджана кровная месть не является типичной, и такие факты единичны.

«Это, скорее, рудименты прошлого. Они проявляются в консервативных сельских общинах. Причем возмездие совершают часто не из-за «кровожадности», а из-за пресловутого «общественного порицания». Люди идут на преступление, просто «спасаясь от позора», чтобы не выглядеть в глазах общины «трусами», - сообщил Тюркель.

По его словам, людей к совершению самосуда порой подталкивают увиденные образы из иностранных сериалов или героизация так называемых мстителей, в частности, из криминального мира, в СМИ.

«К примеру, в свое время в медиа был раскручен «положительный» образ Ровшана Ленкоранского, который, будучи молодым человеком, прямо в зале суда застрелил (предполагаемого) убийцу своего отца», - сказал Тюркель.

16 января 2013 года в Москве был убит российский криминальный авторитет, уроженец Грузии Аслан Усоян, известный как Дед Хасан. Предполагаемый заказчик его убийства, уроженец Азербайджана Ровшан Джаниев (Ровшан Ленкоранский) скончался 18 августа 2016 года в больнице Стамбула, куда был госпитализирован с огнестрельными ранениями после нападения неизвестных. Джаниев родился в семье милиционера. Его отец был убит представителями одной из криминальных группировок Азербайджана. В 1996 году Джаниев застрелил обвиняемого в убийстве отца в зале суда и был приговорен к двум годам лишения свободы.

По мнению Тюркеля, борьбу с такими предрассудками и пережитками прошлого, как «кровная месть», «ранние браки», запрет девочкам посещать школы и прочими, надо вести, с одной стороны, путем просвещения и повышения образовательного уровня населения, а с другой – путем ужесточения наказания за нарушения законов светского государства.

В 20-30 годы XX века традиция кровной мести в Азербайджане "сошла на нет"

В Азербайджане традиция кровной мести была распространена, как и многих странах, еще в период возникновения ранних человеческих обществ, отметил востоковед-арабист Зардушт Ализаде.

"Традиция кровной мести продолжала оставаться в исламский период, хотя мусульманская религия установила в шариате законные рамки наказания за убийство. Причем предусматривалось и прощение убийцы по желанию родственников убитого в обмен на денежное вознаграждение или иную компенсацию. В середине 1970-х годов я работал переводчиком в Южном Йемене. Один из советских специалистов тогда, будучи в нетрезвом состоянии, сбил автомобилем ребенка насмерть. Мне поручили уладить этот вопрос. Я посетил семью погибшего, и они согласились простить советского гражданина за денежную компенсацию, и посольство СССР выплатило эту сумму», - сказал Ализаде корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, традиция кровной мести в Азербайджане сохранялась до установления советской власти в 20-е годы XX века и еще немного по инерции в последующие десять-двадцать лет.

«Интересно, что в Азербайджане кровная месть была больше распространена среди знати, нежели бедноты. Аристократия считала сведение счетов как бы атрибутом «особого престижа, смелости и отваги». Но после революции в 1920-30 гг. традиция кровной мести "сошла на нет". Азербайджанцы более подвержены адаптации к новым порядкам, и после утверждения советской системы уголовного наказания традиция кровной мести в Азербайджане, в отличие от Северного Кавказа, где более сильны были традиции местного адата, практически исчезла», - отметил Ализаде.

Отдельные случаи убийств, совершенных на почве мести, Ализаде не считает возрождением указанной традиции в ее классическом виде.

«Это скорее последствия коррумпированности судебно-правовой системы, нежели возрождение кровной мести в ее классической форме. За убийства не назначают адекватных наказаний, и некоторые считают, что они сами должны «восстановить справедливость». А порой за кровную месть выдаются банальные криминальные разборки», - отметил Ализаде.

В условиях современного мира отмщение является делом непростым

Преступления на почве мести совершают часто из-за несправедливости судебной системы, считает эксперт в области права, член «Платформы гражданского общества» Халид Агалиев.

«Иногда из-за коррупционной следственно-судебной системы убийцы получают мягкие наказания. Это вынуждает родственников жертв потом самим прибегать к «восстановлению справедливости». Но эти случаи неправильно относить к традиции кровной мести. Она предполагает вражду между семьями, кланами и так далее. Люди тогда жили по соседству, и каждый наступающий день напоминал им о необходимости совершения возмездия. В условиях современной цивилизации, существующих систем безопасности, совершение отмщения является делом непростым. Кроме того, мышление людей изменилось и многие понимают, что месть посредством самосуда, тем более убийств невинных родственников убийц, неблагоразумна и путь в никуда», - сказал Агалиев корреспонденту «Кавказского узла».

На вопрос, можно ли устранить полностью возможные проявления традиции кровной мести посредством ужесточения законодательства, эксперт ответил, что «это вряд ли возможно».

«Очень сложно квалифицировать признаки совершения преступления на почве кровной мести. Ведь порой «возмездие» совершают наемные убийцы, и они не признаются в этом. Законодательство Азербайджане достаточно сурово карает за убийства, устанавливая меры ответственности от 15 и более лет лишения свободы, вплоть до пожизненного - если совершено массовое убийство. Главное, чтобы суды выносили справедливые приговоры», - отметил Агалиев.

Жители Азербайджана назвали кровную месть редким явлением

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Азербайджана также отметили, что традиция кровной мести - нетипичное явление для страны.

Жительница Баку Лейла, работающая педагогом в общеобразовательной школе, сказала, что знает лишь об одном случае «кровной мести».

«Лет десять назад у нашей знакомой убили брата – молодого человека. Парня зарезали на почве бытовой драки. Убийца - его сверстник - убежал в Россию. Преступление на себе взял его отец, которому дали ввиду пожилого возраста небольшой срок. Семья жертвы, прибегнув к услугам криминалитета, добилась мести – мужчина был убит в тюрьме», - рассказала она.

Кровная месть осталась в прошлом, считает бакинец-пенсионер Агамехти Расулов.

«Мое детство прошло на улице Советская. Это 1930-40 годы. Тогда у нас часто совершались поножовщины вплоть до убийств. Причем за сущие пустяки. Кто-то выругался, кто-то не так посмотрел на соседскую девушку. Обидчика, конечно, арестовывали. Но пока его судили, кто-то из его братьев оказывался жертвой ответного нападения со стороны семьи убитого. Но все это осталось в прошлом. Поменялись поколения, изменилось мышление людей», - отметил Расулов.

Молодой бакинец, студент Технического университета Азер Садыгов признался, что знает о «кровной мести» только из фильмов.

«В моем окружении, среди моих родственников, соседей, друзей никто не был жертвой кровной мести и не совершал преступлений из соображений мести. Об этом я знаю только из фильмов», - отметил Садыгов.

В современный период кровная месть проявляются в других, более «гуманных» проявлениях, считает врач с 30-летним стажем Лейла Гусейнова.

«Сейчас за нанесенную обиду не убивают. Я знаю случай, когда родственники разведенной девушки, используя свои связи, добились ареста и тюремного заключения для ее бывшего мужа. Парню просто подбросили наркотики. Они так решили отомстить молодому человеку за измену и развод. В любом случае с несправедливостью нельзя бороться несправедливыми и, тем более, незаконными методами», - отметила она.

Проживающий в Шекинском районе на северо-западе Азербайджана журналист и активист Мамед Садиг Фаталиев отметил, что за последние десятилетия в регионе о случаях кровной мести не было ничего слышно.

«В нашем районе таких фактов не припомнят старожилы. По их словам, кровная месть до середины XX века оставалось, пожалуй, только в селе Баш Кюнгют. Это было связано с тем, что село располагалось обособленно, в горах, и люди жили там долгое время патриархальным укладом», - сказал Фаталиев.

Уроженец Астаринского района Азербайджана, расположенного на юге страны, главный редактор газеты «Толыши садо» Гилал Мамедов сказал, что в этом регионе Азербайджане кровная месть существовала лишь в далеком прошлом. Однако он отметил, что за время пребывания в тюрьме сталкивался с заключенными, которые опасались кровной мести или совершили преступления на этой почве.

Гилал Мамедов, автор видеоролика "Ты кто такой? Давай, до свидания!", ставшего популярным в Интернете в 2012 году, был в сентябре 2013 года осужден на пять лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене, разжигании национальной розни и хранении наркотиков. В марте 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжении о помиловании 148 человек, в том числе Мамедова.

«Я провел почти четыре года в колонии номер 17. В нашей колонии содержались 1200 осужденных. Из них порядка 50-60 человек попали в тюрьму за убийства. Половина из них опасались возмездия. Эти люди по разным причинам совершили убийства. Одни - непреднамеренно, другие - за разбой, третьи - в защиту своей чести. Но все они опасались, что, выйдя на свободу, их могут убить родственники их жертв. Были несколько человек, которые сами совершили убийства на почве кровной мести, и теперь они опасаются, что эта вражда продолжится и их убьют. Такие заключенные есть и в других тюрьмах. Я знаю про одного, который отбывает пожизненное заключение в закрытой Гобустанской тюрьме. Но он даже в тюрьме боится возмездия», - рассказал Мамедов.

30-летний фермер из села Арабушагы Агсуинского района Самед Салахов рассказал, что ему известно лишь об одном случае кровной мести.

«В соседнем Агдашском районе в прошлом голу был убит тренер по карате. Оказалось, что три или четыре года назад он убил родственника этого человека... Не думаю, что самосуд - лучший способ добиться справедливости», - сказал он.

42-летний уроженец села Сейфали Шамкирского района Самир Алескеров, который занимается в Баку частным извозом, отметил, что факты кровной смерти в этом регионе имели место в начале 1990-х годов.

«Я тогда был подростом. В то время у многих было оружие. Как-то один молодой человек по неосторожности убил соседского парня, после чего, испугавшись тюремного наказания, убежал в Россию. Семья жертвы не успокоилась, пока не убили брата убийцы. И этот стрелявший тоже скрылся. В конечном итоге местные старейшины помирили эти семьи, поскольку эти убийства могли продолжаться. Вообще я считаю, что кровная месть – это очень плохой пережиток прошлого. Если все так станут поступать, то что получится? Мы вернемся в древность? В период Интернета, электромобилей, роботов глупо убивать друг друга из-за каких-то предрассудков», - сказал он.