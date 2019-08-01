Кровная месть в Азербайджане оказалась современным трендом

01 августа 2019, 14:03

Три человека, которые получили ранения во время убийства семьи на рынке в Агстафинском районе, уже выписаны из больниц, сообщил сегодня представитель властей. Обычай кровной вражды в Азербайджане не имеет глубоких корней и формируется под влиянием сериалов на эту тему, объяснили психологи. Нередко стороны отказываются от мести семьям обидчиков, выяснило Meydan TV.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня во время стрельбы на рынке в селе Беюк Кесик Агстафинского района были убиты четыре человека, еще трое были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Подозреваемый, Эльнур Сулейманов, сдался полиции.

Инцидент стал следствием конфликта, который возник между семьями Мусаевых и Сулеймановых из-за земельных споров в 2006 году. Выяснение отношений привело в 2007 году к гибели отца и дяди Эльнура Сулейманова, которому в то время было 13 лет. Тогда же были арестованы братья Шамиддин и Новруз Мусаевы. После того как они вышли на свободу, Эльнур Сулейманов подкараулил их и расстрелял вместе с их пожилой матерью из автомата Калашникова. Все остальные, в том числе четвертая погибшая Зейнаб Джалилова, стали случайными жертвами конфликта, рассказал "Кавказскому узлу" источник в правоохранительных органах.

Все трое раненых полностью выздоровели и вернулись в свои дома, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сообщил глава администрации села Садыглы Агстафинского района Эльшан Гулиев.

По его словам, один из пострадавших был легко ранен и был выписан из стационара уже через несколько дней. Двое других раненых, женщина и мужчина, прошли лечение в специализированных клиниках. "У них были более серьезные ранения. Но они полностью вылечены", - сказал Гулиев.

Управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана продолжает расследование убийства, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" источник в правоохранительных органах Газахского района.

"Следствие ведется в Баку. Мы со своей стороны собрали первичные материалы. Допрошены уже все свидетели и потерпевшие. После завершения следствия дело, очевидно, по месту территориальной дислокации будет направлено в региональный суд по тяжким преступлениям, который расположен в городе Гяндже", - сказал силовик.

Осужденные за убийства из кровной мести опасаются выхода на свободу

Инцидент в Агстафинском районе был не единственным в последние годы конфликтом на почве кровной вражды, сообщило 29 июля Meydan TV в статье "V – значит вендетта".

В частности, в августе 2018 года близкий родственник человека, которому тренер по карате, житель города Агдаш Низами Исмаилов несколькими годами ранее нанес смертельный удар, убил Исмаилова из огнестрельного оружия.

В том же году во время массовой драки житель села в Шамахинском районе Сахиб Зейналов убил односельчанина Хабиба Гафарова. Инцидент стал следствием кровной вражды, которая длилась десять лет после того, как в 2008 году во время конфликта член семьи Гафаровых убил члена семьи Зейналовых, пишет издание.

По данным Meydan TV, случаи кровной мести происходили в Азербайджане и в начале XX века, но в советское время об этом явлении писать перестали, поскольку оно считалось "пережитком прошлого". "Да и население, ощущавшее всестороннее давление в советское время, не было заинтересовано предпринимать шаги, "не угодные верхам", - пишет автор статьи Гюнель Мовлуд.

Издание также приводит слова жителя Азербайджана Илькина Рустамзаде, который в постсоветское время провел в тюрьме шесть лет и познакомился там с несколькими заключенными, отбывавшими наказание за преступления на почве кровной вражды. "Вражда между их семьями длилась десятилетиями. Выхода некоторых из них из тюрьмы ждали родственники убитых ими людей, и они были уверены, что их убьют, как только они выйдут из тюрьмы", - рассказал Рустамзаде.

Кровная месть - обычай, сложившийся при родовом строе как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

Психологи объяснили причины кровных конфликтов

По мнению психолога Тариеля Фазильоглу, обычай кровной вражды не имеет глубоких корней в Азербайджане и сформировался как тренд последнего времени в связи с увеличением показов турецких фильмов на эту тему.

"На турецких телеканалах идут фильмы и сериалы про кровную вражду. Они оказывают психологическое воздействие на молодёжь: в центре сюжета находится эта тема, а персонаж, участвующий в кровной вражде, представляется положительным героем. Эта тенденция широко распространяется среди молодёжи, которая испытывает необходимость в самоутверждении, и в результате создаются условия для таких негативных явлений, как кровная вражда", - цитирует Тариеля Фазильоглу автор статьи.

В Азербайджане конфликты на почве кровной вражды происходят потому, что потерпевших и членов их семей не устраивают назначенные судом наказания, объяснила изданию психолог Сабина Абдуллаева. По словам правоведа Фариза Намазлы, в законодательстве Азербайджана нет специальных законов, регулирующих преступления на почве кровной мести. "Тот факт, что какое-либо преступление было совершено на почве кровной вражды, не меняет применяемую к нему статью", - приводит слова Намазлы Meydan TV.

Кровники нередко отказываются от мести

При этом зачастую причиной кровной вражды становится не жажда мести, а опасение выглядеть в глазах общества "слабаками", пишет автор статьи. По ее данным, нередки и случаи, когда стороны добровольно прекращают вражду. "С нами по соседству жили семьи, у которых была кровная вражда. Вы не поверите, но для того чтобы завершить эту вражду, эти семьи женили своих детей", - приводятся в материале слова жительницы Азербайджана.

В качестве другого примера Meydan TV приводит историю семьи Закира Мурадова, чью 70-летнюю бабушку убил 15-летний подросток из другой семьи. "Это были кровные враги нашей семьи. На самом деле мы с ними не враждовали. Но мой дед в молодости убил ребенка из этой семьи, который приходился дядей этому 15-летнему парню. Вся наша семья, включая бабушку, очень стыдились его поступка и полностью отказались от деда. Но семья убитого мальчика не смогла забыть это преступление и отомстила совершенно невиновному человеку", - рассказал Закир.

По его словам, после убийства пожилой женщины семья решила не мстить, а уехала из поселка. "Хватит нам убитых невиновных людей. Моя семья этого не хочет, и мы все пытаемся забыть случившееся", - процитировало мужчину издание.