Два человека остаются в больнице после стрельбы на рынке в Азербайджане

21 июня 2019, 08:07

Один из трех человек, раненных при стрельбе на рынке в Агстафинском районе Азербайджана, выписан из больницы, сообщили врачи. Конфликт произошел из-за давних земельных споров двух семей, рассказал источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", четыре человека стали жертвами массового убийства 17 июня в Агстафинском районе Азербайджана. Подозреваемый сдался полиции, сообщило МВД Азербайджана.

Главврач Агстафинской Центральной районной больницы Фатма Велиева сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в связи с инцидентом в это учреждение поступили три человека - женщина и два мужчины.

"Состояние женщины тяжелое, ее направили в Клинический центр Гянджи. Одного из мужчин члены его семьи забрали в Газахский диагностический центр, где ему прооперировали ногу. Состояние его здоровья характеризуется как средней тяжести. У еще одного мужчины ранение было легким, ему былаы оказана медицинская помощь, сейчас он на амбулаторном лечении под наблюдением наших врачей", - рассказала главврач, не называя имен раненых.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, сославшись на ведение следствия органами прокуратуры.

В Агстафинской районной прокуратуре корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Эльнуру Сулейманову предъявлены обвинения по статьям 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия) УК Азербайджана. Следствие по делу передано в Следственное управления по тяжким преступлением генеральной прокуратуры, поэтому представитель районной прокуратуры отказался от других комментариев.

По статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) подозреваемому грозит, согласно УК Азербайджана, лишение свободы на срок от четырнадцати до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы, а по статье 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия) исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок от одного года до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

В пресс-службе генеральной прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла" отказались дать комментарии, сославшись на то, что идет следствие.

Источник в правоохранительных органах Агстафинского района на условиях анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о деталях дела. По его словам, между семьями Мусаевых и Сулеймановых был давний конфликт и возник он еще в 2006 году. Причиной конфликта стали земельные споры. Семьи, занимавшиеся фермерским хозяйством, имели соседние пахотные участки в селе Садыхлы и пастбищные угодья в степи Джейранчель.

Выяснение отношений привело в 2007 году к гибели двух человек из семьи Сулеймановых - отца и дяди арестованного Эльнура Сулейманова, которому в то время было 13 лет. Тогда же были арестованы братья Шамиддин,1978 г.р., и Новруз Мусаевы 1984 г.р., а также еще один их брат, который все еще остается в тюрьме.

Шамиддин и Новруз Мусаевы недавно вышли на свободу. Эльнур Сулейманов подкараулил их 17 июня на рынке у села Беюк Кясик и расстрелял братьев и их пожилую мать Шаргию Мусаеву из автомата Калашникова.

Все остальные, в том числе погибшая Зейнаб Джалилова, оказались случайными жертвами. По словам источника, огнестрельные ранения получили три человека, а не четверо, как писали СМИ. Источник также опроверг сообщения о том, что Сулейманов был ранее судим.

Комментариями от представителей семьи Сулеймановых и его адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.