17 июня 2019, 11:37

Восемь человек стали жертвами стрельбы на рынке в Азербайджане

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли сегодня во время конфликта на рынке в селе Беюк Кесик, еще четверо доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. Подозреваемый сдался полиции, сообщило МВД Азербайджана.

Мужчина, недавно освободившийся из исправительного учреждения, открыл стрельбу на рынке в селе Беюк Кесик Агстафинского района, в результате которой погибли женщина и двое ее детей, а также работавший на рынке продавец.

Огнестрельные ранения получили также четыре человека - Лилпар Ахмедов, 1964 года рождения, Ибрагим  Абдуллаев, 1999 года рождения, Нусрет Исаев, 1951 года рождения, и Расул Гасанов, их доставили в районную больницу, сообщает сегодня Report.az.

По предварительным данным, причиной инцидента стал давний конфликт между семьями, который обострился после того, как один из его участников вернулся домой из мест лишения свободы, уточняет АПА.

Инцидент произошел сегодня утром, трое раненых находятся в тяжелом состоянии, уточнила пресс-служба МВД Азербайджана.

Дело расследуется по ст. 120.2.7 (убийство двух и более лиц) и ст. 228.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия) УК Азербайджана. Подозреваемый, житель села Садыхлы Агстафинского района, добровольно сдался в райотдел полиции, он заключен под стражу, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Примечание:

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