Раненный в перестрелке чеченских фермеров выписан из больницы

25 октября 2019, 11:33

Один из уроженцев Чечни, раненных в перестрелке на хуторе Чернозубов в Ростовской области, отпущен на амбулаторное лечение, второй остается в стационаре.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября земельный спор двух семей чеченских фермеров привел к перестрелке на хуторе Чернозубов. Пять человек погибли, еще двое - 46-летний Балавди Хусиханов и 42-летний Адлан Бациев - были госпитализированы в тяжелом состоянии. Похороны троих погибших прошли 24 октября в Ачхой-Мартановском районе.

Один из раненых выписан из стационара на амбулаторное лечение, сообщил сегодня представитель больницы, не уточнив имя пациента.

Второй раненый остается в больнице, пояснил сотрудник медучреждения. "Еще в тяжелом состоянии, но положительная динамика", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что 23 октября силовики задержали одного участника перестрелки и продолжили поиск еще нескольких подозреваемых. Суд поместил задержанного Василия Дакишвили под стражу. Жители Чечни предположили, что гибель членов семей Бациевых и Дакишвили приведет к кровной мести.