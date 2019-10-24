На месте перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области. Скрнишот: ТРК "Звезда" https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20191023857-HpizK.html

24 октября 2019, 14:34

Убитые в Ростовской области фермеры похоронены в Чечне

Поминки по трем уроженцам Чечни, которые стали жертвами земельного конфликта на хуторе Чернозубов, собрали жителей Чечни и Ростовской области. Похороны прошли сегодня в Ачхой-Мартановском районе. Чеченские власти не вмешиваются в ситуацию в Орловском районе, но следят за ней, сообщил региональный представитель Рамзана Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября пять человек погибли и двое получили тяжелые ранения во время конфликта со стрельбой на хуторе Чернозубов. Послеоперационное состояние раненых остается тяжелым, сообщили 23 октября врачи. Родственники вывезли трех убитых в Чечню, чтобы похоронить на родине. 

После инцидента силовики стянули к хутору тяжелую технику и организовали патрулирование в Орловском районе. По данным властей, перестрелка стала обострением давнего конфликта двух враждующих чеченских семей из-за земельных участков. Один из предполагаемых участников перестрелки задержан.

Поминки (тезет) по погибшим Бациевым - 46-летнему Арби, 45-летнему Идрису и 27-летнему Исламу - с 23 октября проходят в чеченских Самашках. Еще один член семьи, 42-летний Адлан, в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" жители Самашек. "Людей вчера и сегодня было очень много, едут из других сел и районов. Из Ростовской области даже знакомые [погибших] приехали", - рассказал сегодня местный житель Ахмад.

Погибшие были похоронены сегодня на самашкинском кладбище, сообщил другой местный житель, Супьян. "Это большой удар по этой семье, [у убитых] остались дети. Очень тяжелая трагедия - я и не помню, чтобы в одной семье у нас хоронили сразу несколько человек", - сказал Супьян.

Чеченские власти не вмешиваются в ситуацию, хотя она находится на особом контроле у Рамзана Кадырова, отметил представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Имран Исраилов. "Все финансовые затраты по захоронению семья погибших взяла на себя. Участия во всех юридических разбирательствах пострадавших в трагедии представители Чеченской Республики принимать не будут", - привел сегодня слова Исраилова DonDay.

Примечание:

"Житель Фролово обвинен в убийстве после стрельбы в офисе", "Задержанные после стрельбы на кубанском заводе отпущены под подписку о невыезде", "Участники драки со стрельбой в Краснодаре обвинены в хулиганстве".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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