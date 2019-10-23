Очевидец рассказал подробности перестрелки фермеров в Ростовской области

23 октября 2019, 14:18

Ростовские силовики подтвердили задержание предполагаемого участника перестрелки фермеров на хуторе Чернозубов. Брат одного из раненых рассказал, что стал свидетелем конфликта и отвез своего родственника в больницу.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября пять человек погибли и двое получили тяжелые ранения во время конфликта со стрельбой на хуторе Чернозубов. Силовики стянули к месту инцидента тяжелую технику и организовали патрулирование в Орловском районе. Послеоперационное состояние раненых остается тяжелым, констатировали сегодня врачи.

По данным властей, перестрелка стала обострением давнего конфликта двух враждующих чеченских семей из-за земельных участков.

Следственный комитет подтвердил задержание лишь одного предполагаемого участника перестрелки, хотя ранее источник в правоохранительных органах сообщал о двух задержанных. Силовики задержали 39-летнего жителя хутора Чернозубов, сообщила пресс-служба СУ СКР по Ростовской области. "Принимаются меры к розыску иных лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте задержанного, пишет ТАСС. "Намерены заявить ходатайство об аресте подозреваемого. У нас есть двое суток", - приводит агентство слова сотрудника областного управления Следкома.

Сотрудник областного управления МВД также сообщил об одном задержанном. По его словам, поиски остальных участников конфликта продолжаются "на территории района и близлежащих поселений", пишет агентство.

Видео, озаглавленное "Следственные действия на месте убийства в Ростовской области", опубликовано сегодня на YouTube-канале СКР. Запись сделана в темное время суток, на кадрах полутораминутного ролика видны сотрудники комитета, фиксирующие улики на месте перестрелки – в частности, лежащую на земле гильзу от ружейного патрона, пятна крови на траве и бейсбольную биту.

Житель хутора Чернозубов сообщил детали перестрелки

В Instagram-паблике "ЧП/Грозный" сегодня опубликовано видео с рассказом очевидца событий. "Рамзан - член одной из двух враждовавших семей, с их стороны в перестрелке полегли два человека", - говорится в аннотации к видео. Запись также сделана в темное время суток, в кадре видна полицейская машина с включенными проблесковыми маячками.

На видео мужчина средних лет подтверждает, что конфликт, в котором участвуют его братья, длится "несколько лет". По его словам, перед перестрелкой один из местных жителей заходил к нему и попросил вызвать родственника. "Тот назначил встречу, оказывается, – говорит мужчина на видео. – Потом я смотрю, одна машина поехала, вторая машина. Я думаю: стопроцентно что-то намечается – и поехал за ними. Те машины подлетают – движение, крики", – рассказал мужчина.

Затем, по его словам, началась стрельба. "Один из них в степь побежал, ему вдогонку стреляют, он падает. Я бегу к нему, чтобы больше не стреляли, поворачиваюсь к своей машине – один возле моей машины лежит. [...] Я оттуда срываюсь, везу его [в больницу] в Орловку. И привозят, уже на скорой, второго. Это уже мой брат", - говорит на видео мужчина, пояснив, что, судя по характеру ранений, его брат был ранен из ружья.

Под этим видео, по состоянию на 15.15 мск, опубликовано три комментария, все они на чеченском языке. Под другой публикацией о перестрелке в Орловском районе, размещенной в том же паблике двумя часами ранее, опубликовано 22 комментария. Большая часть из них также на чеченском языке. Авторы других комментариев выразили сожаление о том, что произошло.

"Самое обидное - и те, и те чеченцы. Куда мы катимся", - написал, в частности, _seriy_cardinal_.

"Остановитесь, братья, и так нас мало!" – написал g_a_n_n_i_b_a_l__a_b_o_r_g_e_n.