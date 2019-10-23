23 октября 2019, 11:10

Два человека задержаны после перестрелки фермеров в Ростовской области

Силовики задержали двух участников перестрелки фермеров на хуторе Орловском, поиск еще четырех продолжается. Послеоперационное состояние раненых остается тяжелым, констатировали врачи.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября пять человек погибли и двое получили ранения во время конфликта со стрельбой в поселке Орловский. Состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое. Силовики начали поиск участников перестрелки и организовали патрулирование в Орловском районе.

Силовики задержали двух человек после конфликта, сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области. "Два человека пока задержаны, разыскивают еще четверых", - приводит его слова ТАСС.

Врачи прооперировали пострадавших, но их состояние остается тяжелым. "Они находятся в реанимации, их прооперировали", - цитирует представителя больницы агентство.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте одного из подозреваемых. "Намерены заявить ходатайство об аресте подозреваемого. У нас есть двое суток", - приводит агентство слова сотрудника областного управления СКР.

Напомним, что, по данным МВД, конфликт произошел из-за фермерских земельных участков. В конфликте участвовали две семьи чеченцев: одни выходцы из Чечни, другие - из Грузии.

Примечание:

"Вертолеты с бойцами ОМОН прибыли на место перестрелки чеченских фермеров", "Отменен приговор по делу о стрельбе полицейского в ростовчанина", "Житель Фролово обвинен в убийстве после стрельбы в офисе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 октября 2019, 09:48

23 октября 2019, 09:08

23 октября 2019, 08:10

23 октября 2019, 07:38

23 октября 2019, 07:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи