Два человека задержаны после перестрелки фермеров в Ростовской области

23 октября 2019, 11:10

Силовики задержали двух участников перестрелки фермеров на хуторе Орловском, поиск еще четырех продолжается. Послеоперационное состояние раненых остается тяжелым, констатировали врачи.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября пять человек погибли и двое получили ранения во время конфликта со стрельбой в поселке Орловский. Состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое. Силовики начали поиск участников перестрелки и организовали патрулирование в Орловском районе.

Силовики задержали двух человек после конфликта, сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области. "Два человека пока задержаны, разыскивают еще четверых", - приводит его слова ТАСС.

Врачи прооперировали пострадавших, но их состояние остается тяжелым. "Они находятся в реанимации, их прооперировали", - цитирует представителя больницы агентство.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте одного из подозреваемых. "Намерены заявить ходатайство об аресте подозреваемого. У нас есть двое суток", - приводит агентство слова сотрудника областного управления СКР.

Напомним, что, по данным МВД, конфликт произошел из-за фермерских земельных участков. В конфликте участвовали две семьи чеченцев: одни выходцы из Чечни, другие - из Грузии.