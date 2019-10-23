23 октября 2019, 11:10
Два человека задержаны после перестрелки фермеров в Ростовской области
Силовики задержали двух участников перестрелки фермеров на хуторе Орловском, поиск еще четырех продолжается. Послеоперационное состояние раненых остается тяжелым, констатировали врачи.
Как писал "Кавказский узел", 22 октября пять человек погибли и двое получили ранения во время конфликта со стрельбой в поселке Орловский. Состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое. Силовики начали поиск участников перестрелки и организовали патрулирование в Орловском районе.
Силовики задержали двух человек после конфликта, сообщил источник в правоохранительных органах Ростовской области. "Два человека пока задержаны, разыскивают еще четверых", - приводит его слова ТАСС.
Врачи прооперировали пострадавших, но их состояние остается тяжелым. "Они находятся в реанимации, их прооперировали", - цитирует представителя больницы агентство.
Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте одного из подозреваемых. "Намерены заявить ходатайство об аресте подозреваемого. У нас есть двое суток", - приводит агентство слова сотрудника областного управления СКР.
Напомним, что, по данным МВД, конфликт произошел из-за фермерских земельных участков. В конфликте участвовали две семьи чеченцев: одни выходцы из Чечни, другие - из Грузии.