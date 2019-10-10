10 октября 2019, 21:20

Житель Фролово обвинен в убийстве после стрельбы в офисе

Следователи завершили расследование уголовного дела о перестрелке во Фролово, обвинив местного жителя в убийстве и умышленном причинении вреда здоровью. Обвиняемый не признает вину, настаивая на самообороне, сообщил сегодня Следком.

Как информировал "Кавказский узел", 10 марта в результате конфликта с применением огнестрельного оружия в городе Фролово один человек погиб, еще трое были доставлены с ранениями в больницу. Полицейские задержали четырех человек. Источники сообщили, что шесть уроженцев Дагестана приехали в офис-магазин к бизнесменам из Азербайджана и Армении, где произошла перестрелка, в результате которой погиб бизнесмен из Армении, занимавшийся торговлей во Фролово. Опрошенные "Кавказским узлом" жители города исключили, что конфликт произошел на национальной почве, предположив, что это были "криминальные разборки".

По данным следствия, 10 марта обвиняемый у себя в офисе, где он с супругой занимался транспортными услугами, организовал застолье и позвал шестерых друзей. Когда все собрались, в кабинет вошли пятеро волгоградцев, которые оказались родственниками и друзьями избитого накануне мужчины. Они стали обвинять в случившемся присутствующих, в ответ хозяин помещения достал пистолет и начал стрелять. Один потерпевший был доставлен в больницу, где скончался. Пострадали также два приятеля обвиняемого - они были госпитализированы с огнестрельными ранениями ног, сообщило следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

36-летний житель Фролово обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "з" ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п. "з" ч. 2 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). "Уголовное дело направлено в прокуратуру Волгоградской области для утверждения обвинительного заключения. Свою вину в содеянном фигурант преступлений не признает, настаивая на том, что его действия необходимо расценивать как самооборону", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Подозреваемый в похищении двух девушек объявлен в розыск в Волгоградской области", "Тело ребенка найдено в реке в Грузии", "Подозреваемые в похищении ребенка арестованы в Морозовске".

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