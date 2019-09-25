25 сентября 2019, 06:17
Мобилизация резервистов на учения объявлена в Нагорном Карабахе
Армия обороны Нагорного Карабаха начала десятидневные военные учения, цель которых - противодействие угрозе агрессии. В республике объявлен сбор резервистов.
Армия обороны Нагорного Карабаха 24 сентября начала десятидневные стратегические учения «Развертывание вооруженных сил, противодействие агрессии противника». Учения продлятся до 5 октября под руководством министра обороны Армении и начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Об этом на заседании правительства, на котором присутствовала корреспондент "Кавказского узла", сообщил министр обороны Нагорного Карабаха Карен Абрамян.
По словам Абрамяна, основная цель учений - развертывание мобилизационных сил и выявление ряда вопросов в условиях угрозы агрессии противника.
«На данном этапе военных учений, воинские части Армии обороны были приведены в полную боевую готовность, начались процессы развертывания и оборудования пунктов командования и управления», - говорится в распространенном 24 сентября сообщении пресс-службы военного ведомства.
Кроме того, по данным министерства обороны, "в пунктах приема резервистов, отведенных на всей территории Республики Арцах (Нагорный Карабах), при действенном содействии территориальных и местных органов управления осуществляются процессы мобилизационной подготовки".
24 сентября президент Бако Саакян провел встречи с участниками военных сборов, говорится в сообщении пресс-службы аппарата президента Нагорного Карабаха.
«Президент провел совещание в пункте управления сборами Армии обороны и обсудил вопросы, касающиеся хода военных сборов», - пишет пресс-служба.
Процесс урегулирования карабахского конфликта проходит на основе так называемых "Мадридских принципов", которые были выдвинуты Минской группой ОБСЕ в 2007 году в Мадриде и обновлены в 2009 году. Странами-сопредседателями МГ ОБСЕ являются Россия, США и Франция. Азербайджан принимает "Мадридские принципы" с оговоркой, что Нагорный Карабах может быть только в составе Азербайджана, допуская его автономию. Армения также признает основы "Мадридских принципов", но с противоположным условием.
В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?". Материалы о ситуации в зоне конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".
Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"