Политологи рассказали об отношении Кремля к действующему мэру Сочи

03 сентября 2019, 07:24

Отказ действующего мэра Сочи Анатолий Пахомова участвовать в предстоящих выборах продиктован в администрации президента России. При этом больших претензий к градоначальнику у федерального центра нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В целом Путин остался доволен Пахомовым, но "пришло его время", считает Андрей Серенко. Сейчас встал вопрос его ротации, так что Пахомов, "сам вздохнет с облегчением", полагает Алексей Гуня. Дополнительным стимулом" для принятия решения об отказе от участия в выборах послужило "обилие уголовных дел окружения Пахомова" с последующими арестами, предположил Евгений Минченко.

Как писал "Кавказский узел", 8 июля горсобрание Сочи назначило на 10 сентября конкурс на должность главы города, прием документов начался 30 июля. 29 августа прием документов от претендентов на пост сочинского сити-менеджера был завершен. Свои кандидатуры успели заявить 18 человек, в том числе четыре женщины. Действующего мэра Анатолия Пахомова среди них нет, он решил не переизбираться на третий срок.

Анатолий Пахомов занимает пост мэра с 2009 года. 14 сентября 2014 года Пахомова избрали главой города на всеобщих выборах, а 28 мая 2015 года горсобрание Сочи одобрило изменения в уставе города, согласно которым в 2019 году мэр будет избираться не жителями, а депутатским корпусом. Новый градоначальник получит статус сити-менеджера. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября, говорится в биографической справке об Анатолии Пахомове, подготовленной "Кавказским узлом".

Сочи является особым городом для президента России Владимира Путина, здесь глава государства проводит массу времени - даже больше, чем в Москве, поэтому должность градоначальника является особо важной, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" координатор волгоградского клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. По его мнению, Сочи управляется администрацией президента и решение о выборе мэра принимается в Москве.

"Без сомнений, Сочи - вторая или даже первая столица России, особая территория. Выборы мэра города - это даже не прерогатива краснодарского губернатора. Путину нужен комфортный, удобный человек, а не простой управленец. Это должен быть политик, способный сделать из Сочи город, смотря на который, радуешься за всю Россию", - рассказал Серенко.

Претензий к Пахомову у администрации президента нет, в противном случае его сняли бы с должности еще в 2018 году, когда массово возбуждались дела и задерживались высокие, на уровне города, чиновники - руководители департаментов, вице-мэры, считает политолог.

С начала работы на посту губернатора Кубани в апреле 2015 года Вениамин Кондратьев приступил к массовым увольнениям ставленников своего предшественника Александра Ткачева, однако аресты чиновников носили единичный характер. Весной 2018 года аресты приняли масштабный оборот. 17-18 апреля силовики задержали в Краснодаре и Сочи в общей сложности 15 чиновников. В их числе оказался первый заммэра Сочи Мугдин Чермит. В октябре по делу о взятках с застройщиков были арестованы действующий заммэра Сочи Сергей Юрин, его предшественник на этом посту Анатолий Рыков, бывший замначальника правового управления администрации Сочи Андрей Левентюк и замдиректора департамента стратегического развития Александр Иванов. 24 октября по делу о нарушениях при сдаче многоквартирных домов в Сочи были задержаны вице-мэр Иван Бомбергер, главный архитектор Владимир Малов и глава "Водоканала" Сергей Винарский. 7 ноября заместитель мэра Сочи Эдуард Волков уволился на фоне арестов чиновников.

Те события Серенко связывает не с действиями Пахомова или его окружения, а в изменении направлений финансовых коррупционных потоков, присутствующих во всех российских регионах. Пахомов проработал 10 лет, ему удалось успешно провести Олимпиаду, не очернить свое имя коррупционными скандалами; в целом, Путин остался доволен властью Пахомова, но "пришло его время", считает Серенко.

"Посадили окружение, но мэра не тронули. По какой-то причине решили его не втягивать… Возможно, Пахомов заручился влиятельными контактами в администрации президента… Но человек выработал свой срок. Может, он и человек хороший, но поднадоел… Претензии, разумеется, есть: к примеру, многочисленные скандалы с землей. Однако они были и будут всегда: местная земля не менее "золотая", чем в Москве. Это объясняется как климатом и наличием моря, так и шаговой доступностью, особой приближенностью к Путину. Так что любая городская команда будет сталкиваться с безобразием в земельных вопросах", - рассказал Серенко.

Пахомов пользуется поддержкой на федеральном уровне. "Этой поддержки оказалось недостаточно, чтобы предотвратить масштабную чистку городской элиты; но достаточно, чтобы самого Пахомова не задержали... Сочи – лакомый кусок во всех отношения. В этой связи можно, наверное, говорить, о зачистке остатков команды Ткачева и борьбе за чрезвычайно ценный актив", - прокомментировал ранее "Кавказскому узлу" масштабную зачистку сочинских чиновников политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров.

Новый мэр станет особой фигурой, "человеком на вырост", продолжил Андрей Серенко.

"В России остро стоит кадровая проблема - губернаторов набирают уже из военных, охранников, силовиков. Мэр Сочи в дальнейшем может стать главой одного из регионов. Это не просто управляющий, и большая интрига в том, будет ли это человек Пахомова - даст ли ему администрация президента возможность поставить своего человек. Если так, то это покажет, что Пахомов завоевал какие-никакие политические позиции", - рассказал Серенко.

Важность Сочи обусловлена его географическим положением: город расположен стратегически очень выгодно - это единственные субтропики в России, близость с Турцией, Сирией и Ираном делает удобным принятие в нем делегаций, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня.

"Таких городов, наверное, всего четыре - Москва, Питер, Владивосток и как раз Сочи. Это делает мэра города особым человеком, мало чем уступающим московскому градоначальнику по важности. В связи с этим, разумеется, перед "отставкой", а отказ от участия в выборах является таковой, Пахомов имел консультации, не исключаю, что сталкивался с давлением от вышестоящих органов", - предположил Алексей Гуня.

Пахомову не удалось решить земельные проблемы, а также проблему канализации в городе, что и могло послужить причиной отставки, продолжил политолог. Тем не менее, в связи с Олимпиадой значительная часть города была заасфальтирована, однако коллекторы не справляются с потоками воды, возникающими в связи с участившимся смерчами, добавил Гуня.

"Кавказский узел" сообщал, что в 2018 году Сочи столкнулся с несколькими масштабными подтоплениями. В октябре в Сочи после ливней была введена чрезвычайная ситуация, оказались подтопленными жилые дома 5300 жителей, во время августовского ливня в Сочи погиб ребенок.

"Земельные проблемы Сочи были и будут. Но клубок проблем связан с водой. Эту проблему не удалось решить Пахомову, впрочем, она требует много времени - и именно с ней, прежде всего, столкнется новый градоначальник, которому я в этом плане не завидую. В целом же, Пахомов долго удивлял всех смирностью, не было резких движений. Сейчас встал вопрос его ротации, так что Пахомов, не исключаю, и сам вздохнет с облегчением", - сказал Гуня.

В том, что решение Пахомова не принимать участие в выборах согласовано с администрацией президента, уверен и старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО, политолог Вадим Муханов.

"Есть ли претензии у администрации президента, однозначно сказать очень трудно, учитывая, что в России решения принимаются где-то в кулуарных беседах, а сама по себе политика - не публичная, все делается в тени… Мэр Сочи - во многом символичная фигура, глава знакового для власти города, открыто показывающего, насколько прогрессивен как истеблишмент, так и сам президент", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Муханов.

Пахомов являлся если не частью команды бывшего губернатора Александра Ткачева, то человеком из его окружения, и должность мэра Сочи досталась Пахомову по рекомендации патрона, уверен Муханов. Сегодня идет постепенное избавление от его людей - именно с этим связаны задержания и аресты в 2018 году, считает политолог.

"Вопросов к Пахомову крайне много. Не учитывая проблем земли, острее всего стоит неприятное послевкусие от Олимпиады и мнения многочисленных горожан, недовольных добровольно-принудительным переселением в связи со стройками спортивных объектов. Это тяжелая доля людей, кто доверились власти, но пожалел об этом", - сказал Муханов.

"Что касается Олимпиады, я вижу очень много элементов "потемкинской деревни" в этой связи. Когда в жертву сиюминутным целям были принесены долговременные интересы развития территорий и сохранение природы", - заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров. По данным департамента олимпийского наследия Краснодарского края, при подготовке к Олимпиаде у жителей Сочи было изъято порядка 8746 гектаров земли. 2,5 тысячи человек подлежали переселению вне очереди, для передачи жилья переселенцам в муниципальную собственность было отдано 1247 квартир, указано на сайте департамента. Материалы о влиянии зимней Олимпиады 2014 года на ситуацию в Сочи "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Цена Олимпиады".

Преемник Пахомова будет назначен в администрации президента, уверен Муханов.

"Однозначно можно сказать, что Пахомов свое дело сделал. Мавр может уходить", - считает он.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко придерживается версии, что Пахомов сам решил не идти на выборы, о чем сообщил федеральному центру.

"Что касается перехода Анатолия Пахомова с поста мэра Сочи на более высокий пост либо в другой город без каких-либо последствий – это не исключено. Можно предположить, что, будучи не в состоянии воспользоваться связями, чтобы предотвратить происходящую сейчас [чистку], Пахомов имеет достаточно много связей, чтобы не оказаться самому под публичным расследованием", - заявил ранее "Кавказскому узлу" политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров.

"Не очевидно, что у Москвы есть претензии к мэру. Человек вполне мог сам не захотеть продолжить работать городским главой. Это не отставка - Пахомов отработал два срока, его полномочия завершились", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Минченко.

Тем не менее, "дополнительным стимулом" для принятия решения об отказе от участия в выборах послужило "обилие уголовных дел окружения Пахомова" с последующими арестами, закончил Минченко.