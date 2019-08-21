Прокуратура Сочи потребовала наказать чиновника за отписку после жалобы активистов

21 августа 2019, 07:39

Активисты общественного движения "За Сочи" пожаловались в прокуратуру, не получив разъяснений от директора департамента по охране окружающей среды мэрии Андрея Платонова. Прокуратура обратилась в суд с требованием наказать чиновника за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Как писал "Кавказский узел", в июне на Приморской набережной в Сочи срубили восемь пицундских сосен. Активисты потребовали наказать виновных в уничтожении редких деревьев.

При главе города Сочи созданы и работают общественные советы, в которые должны входить только сотрудники общественных организаций, их цель - контролировать работу чиновников, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца. Однако в ряды общественных советов попадают и чиновники, которые согласовывают и подписывают угодные властям документы, отметила она. Конфликт начался после того, как, по словам активистки, власти согласовали вырубку 12 пицундских сосен на Приморской набережной.

"История с соснами до сих пор не завершена. Организация, получившая разрешение на вырубку деревьев, не оставляет своих попыток завершить начатое дело", - рассказала активистка движения "За Сочи" Елена Сенцова. По ее словам, сотрудники общественного движения направили две жалобы в Росприроднадзор, они пока находятся на рассмотрении.

"При главе Сочи с 2015 года существует постоянно действующий экологический совет, в который входят разные люди: экологи, представители общественных организаций, архитекторы, депутаты и, как мы выяснили, чиновники. Причем эти чиновники занимают руководящие должности и отвечают за экологию и состояние зеленых зон в городе", - сказала Сенцова.

"Сначала мы обратились за разъяснениями по вопросу о нахождении чиновников в общественном совете к главе города Сочи Анатолию Пахомову. Но ответ получили именно от того чиновника, деятельностью которого и интересовались, - Андрея Платонова", - рассказала Сенцова. По ее словам, директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андрей Платонов также является председателем общественного экологического совета при главе города. В ответе также значились еще два чиновника, состоящие в экологическом совете, - Андрей Терехов и Юлия Безматерных, рассказала Сенцова.

Сотрудники общественной организации не получили ответов на интересующие их вопросы, и поэтому "попросили прокуратуру вмешаться и разобраться в сложившейся ситуации, проверить наличие нарушений федерального закона об общественном контроле во всех созданных при главе Сочи общественных советах", сказала она.

Платонов, "в двух словах, в своем ответе сообщил нам общедоступную информацию, которую мы не требовали", говорится в жалобе активистов общественного движения (Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "При этом ответы не даны и меры не приняты ни по одному пункту требовательной части", - следует из жалобы. Активисту также попросила рассмотреть вопрос о правомерности нахождении в общественном совете чиновников.

Прокуратура Сочи изучила жалобу и установила, что "на поставленные вопросы директором департамента Платоновым А. П. ответы не даны, чем допущено нарушение ст. ст. 5, 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации", - говорится в документе (Копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В отношении Платонова возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения мировому судье по Центральному району Сочи", отмечается в ответе прокуратуры. Отметим, санкции статьи предусматривают штраф до десяти тысяч рублей.

Чиновники Андрей Платонов, Андрей Терехов и Юлия Безматерных подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что входят в общественный экологический совет города Сочи на основании постановления главы города Сочи Анатолия Пахомова № 3237 от 18 ноября 2015 года "О постоянно действующем экологическом совете при главе города".

Комментариев на сайте администрации Сочи относительно результатов проверки прокуратуры и направлении дела в суд нет по состоянию на 7.00 мск сегодня. На сайте Центрального районного суда Сочи информации о поступлении иска прокуратуры нет по состоянию на 7.10 мск сегодня. Информации о поступлении жалоб сочинских активистов нет на 7.00 мск сегодня на сайте Росприроднадзора.