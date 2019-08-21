Сочи. Фото: кадр видео "Плюсы и минусы СОЧИ после 2,5 лет жизни" на Youtube-канале OlgaButuzova, https://www.youtube.com/watch?v=JJC-yxy-Kek

21 августа 2019, 07:39

Прокуратура Сочи потребовала наказать чиновника за отписку после жалобы активистов

Активисты общественного движения "За Сочи" пожаловались в прокуратуру, не получив разъяснений от директора департамента по охране окружающей среды мэрии Андрея Платонова. Прокуратура обратилась в суд с требованием наказать чиновника за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Как писал "Кавказский узел", в июне на Приморской набережной в Сочи срубили восемь пицундских сосен. Активисты потребовали наказать виновных в уничтожении редких деревьев.

При главе города Сочи созданы и работают общественные советы, в которые должны входить только сотрудники общественных организаций, их цель - контролировать работу чиновников, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца. Однако в ряды общественных советов попадают и чиновники, которые согласовывают и подписывают угодные властям документы, отметила она. Конфликт начался после того, как, по словам активистки, власти согласовали вырубку 12 пицундских сосен на Приморской набережной.

"История с соснами до сих пор не завершена. Организация, получившая разрешение на вырубку деревьев, не оставляет своих попыток завершить начатое дело", - рассказала активистка движения "За СочиЕлена Сенцова. По ее словам, сотрудники общественного движения направили две жалобы в Росприроднадзор, они пока находятся на рассмотрении.

"При главе Сочи с 2015 года существует постоянно действующий экологический совет, в который входят разные люди: экологи, представители общественных организаций, архитекторы, депутаты и, как мы выяснили, чиновники. Причем эти чиновники занимают руководящие должности и отвечают за экологию и состояние зеленых зон в городе", - сказала Сенцова.

"Сначала мы обратились за разъяснениями по вопросу о нахождении чиновников в общественном совете к главе города Сочи Анатолию Пахомову. Но ответ получили именно от того чиновника, деятельностью которого и интересовались, - Андрея Платонова", - рассказала Сенцова. По ее словам, директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города Сочи Андрей Платонов также является председателем общественного экологического совета при главе города. В ответе также значились еще два чиновника, состоящие в экологическом совете, - Андрей Терехов и Юлия Безматерных, рассказала Сенцова.

Сотрудники общественной организации не получили ответов на интересующие их вопросы, и поэтому "попросили прокуратуру вмешаться и разобраться в сложившейся ситуации, проверить наличие нарушений федерального закона об общественном контроле во всех созданных при главе Сочи общественных советах", сказала она.

Платонов, "в двух словах, в своем ответе сообщил нам общедоступную информацию, которую мы не требовали", говорится в жалобе активистов общественного движения (Копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). "При этом ответы не даны и меры не приняты ни по одному пункту требовательной части", - следует из жалобы. Активисту также попросила рассмотреть вопрос о правомерности нахождении в общественном совете чиновников.

Прокуратура Сочи изучила жалобу и установила, что "на поставленные вопросы директором департамента Платоновым А. П. ответы не даны, чем допущено нарушение ст. ст. 5, 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59 "О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации", - говорится в документе (Копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"). В отношении Платонова возбуждено административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения мировому судье по Центральному району Сочи", отмечается в ответе прокуратуры. Отметим, санкции статьи предусматривают штраф до десяти тысяч рублей.

Чиновники Андрей Платонов, Андрей Терехов и Юлия Безматерных подтвердили корреспонденту "Кавказского узла", что входят в общественный экологический совет города Сочи на основании постановления главы города Сочи Анатолия Пахомова № 3237 от 18 ноября 2015 года "О постоянно действующем экологическом совете при главе города".

Комментариев на сайте администрации Сочи относительно результатов проверки прокуратуры и направлении дела в суд нет по состоянию на 7.00 мск сегодня. На сайте Центрального районного суда Сочи информации о поступлении иска прокуратуры нет по состоянию на 7.10 мск сегодня. Информации о поступлении жалоб сочинских активистов нет на 7.00 мск сегодня на сайте Росприроднадзора.

Примечание:

"Посетители выставки "Лики старого и нового Сочи" заявили об утрате курортом исторического облика", "Строительство новой высотки в Сочи началось с вырубки деревьев в парке санатория", "Жители Дагомыса заявили об ухудшении экологии из-за хаотичной застройки".

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 августа 2019, 14:48

  • День знаний в Беслане перенесен на 5 сентября

    В 15-ю годовщину теракта в Беслане занятия в школах Правобережного района начнутся 5 сентября, а в остальной части Северной Осетии - 4 сентября, решили республиканские власти. В течение недели полицейские будут нести службу в усиленном режиме.

21 августа 2019, 13:40

21 августа 2019, 13:29

21 августа 2019, 12:33

21 августа 2019, 12:16

  • Учения морской пехоты прошли в Дагестане

    Около 1500 морских пехотинцев Каспийской флотилии были подняты по тревоге для участия в учениях на горном полигоне "Аданак" в Дагестане, сообщили сегодня в Южном военном округе.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи