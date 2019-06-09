Жители Сочи пожаловались на вырубку пицундских сосен

09 июня 2019, 06:33

Восемь пицундских сосен срубили на Приморской набережной в Сочи. Активисты потребовали наказать виновных в уничтожении редких деревьев.

Сообщение о спиле восьми полувековых сосен в центре Сочи поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 6 июня. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На Приморской Набережной в Сочи, между концертным залом "Фестивальный" и Олимпийским университетом (бывший санаторий Мориса Тореза) 6 июня срублены восемь пицундских сосен, сообщили 8 июня корреспонденту "Кавказского узла" жители города.

«Деревья просто рубили, несмотря на то, что люди умоляли не рубить. Эти деревья реликтовые, здоровые, красивые, им по полвека. Они являются украшением Набережной, создают красоту, дают тень», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" лидер сочинского отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова (уточнение 7.20 мск - лидер краевого отделения партии "Яблоко").

На вырубку деревьев пожаловалась и лидер движения «За Сочи» Елена Негоруца.

«Никаких документов нам лесорубы не представили. Они просто валили здоровые деревья и оставляли одни пеньки. Это было зрелище не для слабонервных», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, 7 июня она от имени движения "За Сочи" обратилась в прокуратуру Центрального района Сочи с требованием прекратить рубку.

«Сосны высажены более 50 лет назад для укрепления оползневого склона. Снос зеленых насаждений может спровоцировать активизацию оползневых процессов и дальнейшее разрушение подпорных стен... Прошу Вас принять меры прокурорского реагирования по защите прав жителей и зелёных насаждений города-курорта Сочи», - говорится в заявлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Жительница Сочи Вероника Сомова, по ее словам, проходила 6 июня мимо рабочих которые спиливали сосны.

"Это ужасно, когда губят деревья. В Сочи наносится массовый ущерб природе ради коммерческих строек. Без слез и боли в сердце смотреть на все это невозможно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В апреле руководство одной из сочинских компаний обратилось в Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи за разрешением на вырубку 12 "аварийных пицундских сосен".

"На протяжении нескольких последних лет... участились случаи падения пицундских сосен. По результатам проведения инвентаризации зеленых насаждений указанного участка в июле 2018 года было выявлено 12 аварийных пицундских сосен... Был направлен запрос на выдачу разрешения на добывание объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу РФ (12 шт. аварийных пицундских сосен). По итогам рассмотрения заявления в установленном порядке Росприроднадзор направил... необходимое разрешение... В ближайшее время (компания) планирует начать работы по удалению аварийных деревьев на территории смотровых площадок», - говорится в заявлении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Общественный советник главы Сочи Людмила Шестак сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что Росприроднадзор действительно выдал упомянутой компании разрешение на вырубку 12 сосен. Однако, по ее словам, глава Сочи Анатолий Пахомов совместно с представителями компании и чиновниками провел выезд "по обследованию зеленых насаждений, произрастающих на террасах, расположенных между концертным залом "Фестивальный" и пляжем "Маяк".

По словам Шестак, комиссия пришла к выводу, что, "учитывая уникальный характер природно-техногенного объекта – роща сосны пицундской, необходимо 11 стволов сосны пицундской сохранить, проводить регулярный мониторинг посадок".

Кроме того, по ее словам, было принято решение "о придании статуса ООПТ (особо охраняемых природных территорий) местного значения" роще пицундской сосны.

Какими-либо комментариями представителей компании и Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи относительно спила деревьев "Кавказский узел" пока не располагает.