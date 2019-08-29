Forbes исключил братьев Магомедовых из списка богатейших семей

29 августа 2019, 12:46

Совладельцы группы "Сумма" Зиявудин и Магомед Магомедовы, арестованные по делу о мошенничестве, за год потеряли почти все свои активы, констатировал 28 августа журнал Forbes. В рейтинг богатейших семейных кланов России, составленный изданием, вошли семьи ингушского бизнесмена Михаила Гуцериева и уроженца Чечни Мусы Бажаева.

Как писал "Кавказский узел", владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов с 31 марта 2018 года находятся под стражей по обвинению в мошенничестве и организации преступного сообщества. 20 августа стало известно, что сумма ущерба по делу выросла до 11 миллиардов рублей.

В 2018 году Зиявудин Магомедов занял 81-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивалось в 1,2 миллиарда долларов. При этом в 2017 году Магомедов занимал 63-ю строчку этого рейтинга.

Журнал Forbes 28 августа опубликовал список "10 богатейших семейных кланов России" 2019 года. При оценке состояния семей учитывалась стоимость принадлежащих ей активов, таких, как акции компаний, земельные участки, объекты недвижимости личное имущество по состоянию на 26 июля, отмечается в публикации.

Издание подчеркнуло, что в список включены только те семьи, которые заработали основную часть своего капитала "частным порядком, не будучи госслужащими". Нижняя планка рейтинга - состояние 1,16 миллиарда долларов. "Если вы не нашли в списке какую-то из известных семей, значит, Forbes оценивает ее состояние менее чем в $1,16 млрд", - говорится в публикации.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы год назад занимали девятую позицию в десятке богатейших семей с состоянием в 1,4 млрд долларов (1,1 млрд долларов у Зиявудина Магомедова и 300 млн долларов у его брата). В новом рейтинге Forbes братья Магомедовы не значатся.

"Магомедовы, которые находятся под арестом в СИЗО «Лефортово», за год потеряли практически все свои активы", - прокомментировало издание их отсутствие в списке богатейших семей.

Зиявудин Магомедов является владельцем и председателем совета директоров группы компаний "Сумма" (компания переименована в августе 2011 года из группы "Сумма Капитал"), говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом". Магомед Магомедов смог юридически закрепить статус совладельца "Суммы" в начале 2014 года, когда покинул Совет Федерации.

При этом первое место в рейтинге занимает, как и в прошлом году, семья ингушского бизнесмена, председателя совета директоров группы «Сафмар» и НК «Русснефть» Михаила Гуцериева. По данным Forbes, суммарная оценка состояний представителей семьи за год снизилась с 5,97 млрд долларов до 5,65 млрд долларов. Так, состояние самого Михаила Гуцериева в этом году издание оценило в 3,8 млрд долларов, состояние его сына Саида Гуцериева – в 1,3 млрд долларов, брата Саит-Салама Гуцериева – в 500 млн долларов, а племянника Билана Ужахова – в 50 миллионов долларов.

Состояние сына Михаила Гуцериева за год выросло в два раза после того, как в январе 2019 года Михаил Гуцериев передал ему свою долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции», объединяющего финансовые активы семьи. Племянник Михаила Гуцериева Билан Ужахов владеет 10% акций «М.Видео» и занимает в этой компании пост гендиректора, отмечает издание.

Семья чеченского бизнесмена Мусы Бажаева заняла в рейтинге девятое место с состоянием 1,51 млрд долларов. Состояние самого Мусы Бажаева, который возглавляет занимающееся драгметаллами АО «Группа Альянс», издание оценило в 650 млн долларов, как и состояние его сына Дени Бажаева. Состояние брата Мусы Бажаева Мавлита оценивается в 210 млн долларов.

При этом в рейтинге богатейших семей, опубликованном Forbes 6 сентября 2018 года, семья Бажаевых занимала восьмое место с состоянием 1,41 млрд рублей. Согласно опубликованным данным, за год состояние семьи выросло за счет увеличения на 50 млн долларов состояний как Мусы, так и Дени Бажаева.