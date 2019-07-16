Власти проигнорировали акцию Гасангусейнова и журналистов «Черновика» в Махачкале

16 июля 2019, 18:30

Сегодняшние пикеты отца убитых пастухов Муртазали Гасангусейнова и коллег арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева на центральной площади Махачкалы остались без внимания чиновников. Гасангусейнов анонсировал новые акции протеста, а учредитель «Черновика» Магди Камалов не исключил рост числа участников этих акций.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Муртазали Гасангусейнов, а также коллеги обвиняемого в финансировании терроризма журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева вышли на одиночные пикеты на центральной площади Махачкалы. Муртазали Гасангусейнов выступил в поддержку Гаджиева, так как «Черновик» неоднократно освещал тему убийства его сыновей. Кроме того, Гасангусейнов заявил, что намерен стоять на площади, пока мэр Махачкалы не даст ответ, где и когда ему можно провести митинг.

Муртазали Гасангусейнов проводил одиночный пикет в Махачкале также вчера, 15 июля, требуя разрешить ему провести митинг численностью в пять тысяч человек в поддержку справедливого расследования дела убийства его сыновей. Акция завершилась встречей с чиновником мэрии Махачкалы, который пообещал донести требование пикетчика до главы города. Сам Гасангусейнов счел эту встречу безрезультативной. Власти 15 раз отказали в проведении митинга, сообщил представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов.

Чиновники не обратили внимания на пикетчиков

Сегодняшняя акция Муртазали Гасангусейнова продлилась около двух часов. К своим требованиям о встрече с мэром Махачкалы, чтобы тот разрешил провести митинг, Муртазали Гасангусейнов также добавил требование прекратить преследование журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева. Акция проходила на ступеньках здания правительства Дагестана.

К Муртазали Гасангусейнову присоединились журналисты газеты «Черновик», друзья Абдулмумина Гаджиева, а также официальный представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов. Все пикетчики держали в руках фотографию убитых братьев Гасангусейновых с надписью «Братья Гасангусейновы, мы помним о вас» и плакат «Убийц в погонах к ответу. Свободу Абдулмумину Гаджиеву», передает корреспондент "Кавказского узла", который находился на месте событий.

За время акции ни один представитель власти к пикетчикам не подошел, даже сотрудники полиции не поинтересовались происходящим, а лишь следили за происходящим на расстоянии.

В это время на центральной площади Махачкалы было немноголюдно, редкие прохожие не проявляли никакого интереса к акции, они даже не подходили к пикетчикам, а старались их обойти. За все время акции к ее участникам подошли лишь один молодой человек и девушка. На вопрос корреспондента «Кавказского узла» о том, знакомы ли они с историей братьев Гасангусейновых и журналиста Гаджиева, молодые люди ответили, что они в курсе этих трагедий. Они также сказали, что через СМИ и социальные сети следят за событиями, связанными с Гаджиевым и Гасангусейновыми.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время поисково-разведывательной операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители заявили, что убитые входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане". Родителям убитых пастухов удалось добиться передачи дела об убийстве сыновей в центральный аппарат Следкома, однако уже после этого Муртазали Гасангусейнов пожаловался, что ничего не знает о том, как ведется следствие. В материалах дела говорится, что убийство совершили "неустановленные лица".

«Я знаю об истории убийства Гасангусейновых и о журналисте Гаджиеве. Я мониторил ситуацию, даже был на суде у Гаджиева. Я негативно отношусь к тому, что власти не реагируют на эти ситуации, не реагируют на акции. Мы – народ, и мы имеем право на волеизъявление, но это право тоже не дают людям», - заявил молодой человек, представившийся Султаном.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей делу о финансировании терроризма с 18 июня. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, указал адвокат Гаджиева. Подробнее о нем рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Примечательно, что акции в защиту Гаджиева также не согласовывает Минюст Дагестана. В ведомство поданы девять уведомлений о проведении публичных мероприятий в поддержку журналиста, в суды направлены три иска, оспаривающие отказы в согласовании ранее заявленных акций, сообщили 15 июля сторонники Абдулмумина Гаджиева.

«Я слышала и про убийство Гасангусейновых, я много читала и о деле Гаджиева. Убийство Гасангусейновых это, конечно, ужасный, вопиющий случай, я не понимаю, как вообще можно было поступить так с детьми. Меня поражает, как наша власть всеми силами пытается прикрыть этих преступников», - заявила девушка, которая отказалась представиться.

Она отметила, что не верит в виновность Абдулмумина Гаджиева. «Я смотрела видео из зала суда, и там было видно, что сторона обвинения не знает, что сказать, заикается и ведет себя довольно неуверенно. Мне кажется, у них нет доказательств против Абдулмумина», - сказала девушка.

Отец убитых пастухов анонсировал ежедневные акции

Муртазали Гасангусейнов во время пикета заявил, что каждый день будет выходить на акцию протеста, пока не дадут разрешение на проведение митинга.

Он также отметил, что готов поддержать любого дагестанского журналиста. «Журналисты - это единственная власть, которая действует в Дагестане. Они всегда нам помогали и помогают, я им всем очень благодарен. Благодаря журналистам о нашей трагедии узнали люди, мы получили помощь, в том числе и юридическую. Если бы не журналисты, вряд ли бы меня кто-то услышал. Они освещали и освещают все, что связано с нашим делом, всегда поддерживают, и я очень им благодарен. Также я благодарен Абдулмумину Гаджиеву и газете «Черновик», которая с первого дня освещала все, что связано с делом убийства моих сыновей. Я сегодня вышел, чтобы поддержать Абдулмумина и готов также поддержать любого нашего журналиста», - заявил Муртазали Гасангусейнов.

В беседе корреспондентом «Кавказского узла» Муртазали Гасангусейнов рассказал, что его жизнь остановилась после убийства сыновей.

«Я не могу находиться дома, где жили мои дети, мне там трудно, все о них напоминает. Я больше люблю бывать в том месте, где их убили и где мы на народные средства построили молельную комнату и источник. Там я разговариваю со своими детьми, делюсь с ними тем, что у меня на душе, пытаюсь так хотя бы унять боль. После их смерти мы с женой не живем, мы просто существуем, потому что нет интереса к жизни. Я, наверное, еще держусь, потому что поставил цель наказать убийц моих детей. Я знаю, что мне их никто не вернет, но я не хочу чтобы такая трагедия повторилась, я не хочу чтобы других родителей постигло такое же горе, чтобы убивали других сыновей. Я до последнего вздоха буду бороться за своих убитых сыновей и за чужих живых», - заявил Муртазали Гасангусейнов.

Также он уверен, что подобные совместные акции с разными требованиями могут быть более эффективными, есть большая вероятность, что это всколыхнет общество, и власти будут вынуждены отреагировать.

Как пояснил представитель Гасангусейновых Джамбулат Гасанов, каждый раз при отказе согласовать митинг Министерство юстиции Дагестана не предлагало им другую конкретную площадку.

«По закону они же должны нам предложить альтернативную площадку, нам на конкретную площадку не указывали, а предлагали самим выбрать любую другую подходящую площадку. Но кроме центральной площади Махачкалы в городе нет других площадок, которые могут вместить пять тысяч человек. На площади провести митинг нам и ранее не разрешили и дальше бы они отказали. Это все Минюст прекрасно знает и, понимая это, мы не подавали уведомление с указанием других мест для проведения митинга. Нам подходит только площадка в парке 50-летия Победы или центральная площадь Махачкалы, которая доступна только для правительственных мероприятий численностью в несколько тысяч человек», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Джамбулат Гасанов.

Он назвал совместные акции, подобные сегодняшней, хорошей практикой. «Мы будем участвовать во всех акциях в поддержку Абдулмумина Гаджиева. Эта история с Абдулмумином нас берет за живое, так как газета «Черновик» в какой-то степени попала под прессинг из-за публикаций, касающихся убийства братьев Гасангусейновых», - заявил Джамбулат Гасанов.

Ранее учредитель «Черновика» Магди Камалов заявил о «прямом давлении на газету», которое, по его словам, началось после освещения убийства пастухов Гасангусейновых.

Он также не верит в виновность Абдулмумина Гаджиева и считает, что фабрикацией уголовных дел против местных журналистов «пытаются лишить цвета нации, раздавить независимую прессу, прибить и растоптать свободную мысль» в Дагестане.

Учредитель «Черновика» не исключил рост числа участников акций

С мнением Муртазали Гасангусейнова относительно проведения совместных акций согласились учредитель газеты «Черновик» Магди Камалов и главный редактор «Черновика» Майирбек Агаев, которые также проводили сегодня одиночные пикеты на центральной площади Махачкалы.

«Таких, как арестованный Абдулмумин, очень много. Сегодня нами тут обозначены две проблемы: Абдулмумин и Гасангусейновы. Завтра может присоединиться другой человек, у которого не решилась проблема и, возможно, его тоже бездоказательно, по беспределу, подкинув что-то, посадили. Таких историй много, и список требований на плакатах пикетирующих будет расти. В таких ситуациях возникают митинги», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Магди Камалов.

Он отметил, что в республике такая ситуация, что люди готовы выходить на митинги каждый день. «Это означает, что очень много людей, у которых незаконно задержаны дети, братья, отцы. Только вместе мы можем противостоять этому. Абдулмумину необходимо дать свободу, он один из первых, кто объяснил ситуацию в Сергокале (имеет ввиду убийство в июле 2016 года в селе Сергокала двух мужчин, в том числе сотрудника полиции Магомеда Нурбагандова – прим. «Кавказского узла»). По братьям Гасангусейновым, наконец, надо рассказать правду и извиниться, и так же сделать со всеми незаконно посаженными и нечаянно убитыми. Только вместе мы можем это сдвинуть с мертвой точки», - подчеркнул Магди Камалов.

10 июля 2016 года в селе Сергокала были расстреляны двое мужчин, в том числе сотрудник полиции Магомед Нурбагандов. За это и другие убийства полицейских на пожизненное заключение был осужден Артур Бекболатов. Статья Гаджиева об убийстве Нурбагандова под названием "Сергокалинская трагедия" вышла в газете "Черновик" №27 от 15 июля 2016 года. "Это была первая статья, которая осудила действия боевиков, причём именно с точки зрения ислама. И она была написана Абдулмумином Гаджиевым. В те годы ему пришлось использовать псевдоним Ислам Абдуллаев, так как он сам уже находился в списке приговорённых ИГ* к смертной казни", - говорилось в предисловии к статье, размещенной на сайте газеты 21 июня.

«Мне очень не хочется сравнивать трагедию семьи Гасангусейновых с арестом Абдулмумина Гаджиева. Я думаю, что на фоне этой беды должны меркнуть менее тяжкие дела. Каждый последующий день, когда не решена ситуация с убийством Гасангусейновых, приближает Дагестан к большой-большой пропасти. Мы всегда были солидарны с Муртазали и его супругой. Я поражаюсь его способности выходить, высказываться, добиваться справедливости. Я уверен, что пока мы не получим справедливую и честную точку в этом вопросе, мы в прямом смысле обречены. Поэтому мы будем всегда стоять рядом с Муртазали и любыми законными действиями, методами пытаться чтобы эта ситуация разрешилась, чтобы хотя бы он нашел какое-то успокоение», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Майирбек Агаев.