Дагестанские активисты оспорили отказы согласовать акции в защиту Гаджиева

15 июля 2019, 18:23

В Минюст Дагестана поданы девять уведомлений о проведении публичных мероприятий в поддержку арестованного журналиста "Черновика", в суды направлены три иска, оспаривающие отказы в согласовании ранее заявленных акций, сообщили сегодня сторонники Абдулмумина Гаджиева. Власти опасаются роста протестной активности в регионе, заявил заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

"Кавказский узел" информировал, что 1 июля инициативная группа в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева подала в Минюст Дагестана заявки на пять митингов и две демонстрации. Несмотря на то, что акции были заявлены в разных местах и в разное время, ни одну из них чиновники не согласовали. Минюст Дагестана должен был предложить другое время или другие места для проведения акций, но не сделал этого, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей с 18 июня. Всего по этому делу о финансировании терроризма подозреваются 11 человек. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, указал адвокат Гаджиева. Подробнее о нем рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сторонники Абдулмумина Гаджиева подали девять уведомлений о проведении публичных мероприятий в поддержку журналиста и три иска, оспаривающие отказы в согласовании ранее заявленных акций, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Арсен Магомедов.

"Мы продолжаем выбирать все возможные места в городе, чтобы получить положительное решение",- отметил Магомедов. По его словам, заявители акций запросили информацию у администрации Махачкалы график проведения публичных мероприятий. Ответ от мэрии пока не получен, сказал Магомедов.

Республиканские власти опасаются, что митинг в поддержку журналиста Гаджиева послужит точкой сбора всех протестных сил в республике, и поэтому мешают проведению акции, считает заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. "Есть страх у республиканских властей, что на этот митинг придет очень большое количество людей, и им [республиканским властям] будет тяжело объяснить федеральному руководству, почему такое большое количество людей протестует и против чего конкретно они протестуют", - считает Магомедов.

Если очередные девять акций не будут согласованы, инициативная группа продолжит подавать уведомления, заявил журналист Идрис Юсупов. "Наша позиция не изменилась. Нам нужно реализовать свое право на проведение публичного мероприятия в поддержку Абдулмумина Гаджиева", - сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".