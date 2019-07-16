16 июля 2019, 11:42

Гасангусейнов и коллеги Гаджиева вышли на пикеты в Махачкале

Отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов, а также коллеги обвиняемого в финансировании терроризма журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева проводят сегодня одиночные пикеты на центральной площади Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", Муртазали Гасангусейнов вышел на одиночный пикет в Махачкале вчера, 15 июля с требованием разрешить ему провести митинг численностью в пять тысяч человек в поддержку справедливого расследования дела убийства его сыновей. Акция завершилась встречей с чиновником мэрии Махачкалы, который пообещал донести требование пикетчика до главы города. Сам Гасангусейнов счел эту встречу безрезультативной. Власти 15 раз отказали в проведении митинга, сообщил представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время поисково-разведывательной операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители заявили, что убитые входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".       

Одиночный пикет в поддержку Гаджиева сегодня на центральной площади Махачкалы организовал отец убитых пастухов Муртазали Гасангусейнов. К нему также присоединились коллеги и друзья Гаджиева, которые потребовали прекратить незаконное уголовное преследование журналиста, сообщил в 11.06 мск корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей с 18 июня. Всего по этому делу о финансировании терроризма подозреваются 11 человек. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, указал адвокат Гаджиева. Подробнее о нем рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Муртазали Гасангусейнов выступил в поддержку Гаджиева, так как «Черновик» неоднократно освещал тему убийства его сыновей. Кроме того, Гасангусейнов заявил, что намерен стоять на площади, пока мэр Махачкалы не даст ответ, где и когда ему можно провести митинг. По словам участника протеста, спустя два года нет результатов по расследованию убийства его сыновей, сообщает сегодня газета "Черновик".

Напомним, что 1 июля инициативная группа в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева подала в Минюст Дагестана заявки на пять митингов и две демонстрации. Несмотря на то, что акции были заявлены в разных местах и в разное время, ни одну из них чиновники не согласовали. 15 июля в  Минюст Дагестана были  поданы еще девять уведомлений о проведении публичных мероприятий в поддержку Гаджиева,  а в суды направлены три иска, оспаривающие отказы в согласовании ранее заявленных акций.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Опубликована петиция в защиту журналиста Гаджиева", "Пять депутатов из Карачаево-Черкесии вступились за Тамбиева", "Создан общественный комитет в поддержку журналиста Гаджиева".

Автор: Патимат Махмудова; источник: коррреспондент "Кавказского узла"

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