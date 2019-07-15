Гасангусейнов намерен пикетировать мэрию Махачкалы до согласования митинга

15 июля 2019, 20:00

Сегодняшняя акция отца убитых пастухов Муртазали Гасангусейнова завершилась встречей с чиновником мэрии Махачкалы, который пообещал донести требование пикетчика до главы города. Сам Гасангусейнов счел эту встречу безрезультативной. Власти 15 раз отказали в проведении митинга, сообщил представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", Муртазали Гасангусейнов сегодня утром вышел на одиночный пикет в Махачкале. Он добивается от властей разрешения на проведение митинга численностью в пять тысяч человек с требованием эффективного расследования гибели его сыновей. По словам мужчины, Минюст неоднократно отказывал в акции протеста в центре города, ссылаясь на занятость территории. Муртазали Гасангусейнов начал пикет на центральной площади Махачкалы, а через некоторое время перешел к зданию мэрии.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время поисково-разведывательной операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители заявили, что убитые входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Муртазали Гасангусейнова приняли в администрации Махачкалы

Большую часть пикета сегодня Муртазали Гасангусейнов провел у здания мэрии Махачкалы. На центральной площади он стоял около получаса. За это время к нему и к его представителю Джамбулату Гасанову подходили сотрудники полиции, которые спросили о цели акции, переписали их паспортные данные и не мешали проводить мероприятие. Однако патрульная машина и полицейские дежурили рядом до конца акции, передает корреспондент «Кавказского узла», который находился на месте событий..

Примерно через час после начала акции к пикетирующему Гасангусейнову вышел один из сотрудников управления внутренней политики администрации Махачкалы и попросил зайти в здание мэрии. Гасангусейнов спросил, примет ли его мэр, и знают ли они какие у него требования. Когда пикетчик не получил конкретного ответа на эти вопросы, он сначала отказался идти в мэрию.

«Я столько раз уже был в этом здании, столько раз мне были даны обещания, много слов было сказано, я не хочу слушать этого всего. Мне нужен мэр, который скажет конкретно, когда я могу провести митинг. Больше ничего я слушать не хочу. Вы своим бездействием и попыткой помешать мне провести этот митинг прикрываете убийц моих детей», - эмоционально заявил Муртазали Гасангусейнов.

Отец и мать убитых братьев Гасангусейновых неоднократно проводили одиночные пикеты. 1 октября 2018 года поддержать их на площадь Махачкалы вышли более 300 человек. Акции прекратились после того, как президент России пообещал взять дело под свой контроль. Однако позже Муртазали Гасангусейнов заявил, что это обещание не отразилось на ходе следствия, но он будет продолжать воздерживаться от проведения одиночных пикетов, ожидая согласования митинга Минюстом республики.

Но после переговоров с представителем администрации он в сопровождении Джамбулата Гасанова и корреспондента «Кавказского узла» все же прошел в мэрию. Муртазали Гасангусейнова принял руководитель управления внутренней политики администрации Махачкалы Мухтар Эфендиев. Гасангусейнов рассказал ему о своем требовании, о том что Минюст, ссылаясь на администрацию Махачкалы, все время отказывает в проведении митинга.

«Мне нужен человек, который конкретно скажет, когда мы можем провести митинг. Пока я не получу ответ на этот вопрос, я каждый день буду выходить сюда на пикет. Я проведу этот митинг, я это так не оставлю, не надо испытывать наше терпение. Проведение митинга - это наше законное право», - заявил чиновнику Муртазали Гасангусейнов.

Мухтар Эфендиев объяснил Гасангусейнову, что мэр Махачкалы Салман Дадаев и его заместители находятся на совещании, на выезде, и не могут его сегодня принять. Чиновник заверил Гасангусейнова, что они составят служебную записку, где укажут все его вопросы и требования и доведут ее до главы города.

После приема у Эфендиева Гасангусейнов снова продолжил пикет. Акцию он проводил один, в руках держал фотографию своих убитых сыновей с надписью «Братья Гасангусейновы, мы помним о вас». Поддерживал Гасангусейнова официальный представитель их семьи Джамбулат Гасанов.

Прохожие подходили к Муртазали Гасангусейнову, выражали слова поддержки, соболезнования. В основном это были простые люди, которые шли в мэрию по своим делам (всего 5-6 человек). Все они сказали, что знают о трагедии семьи Гасангусейновых и что очень им сочувствуют. Некоторые женщины не могли сдержать слез при разговоре.

«Вы должны верить в справедливость, не сдавайтесь, пусть Всевышний вам поможет. Не верьте этим чиновникам, они вам что угодно будут говорить, но только не решат ваш вопрос», - давала советы одна из женщин, которая не представилась.

По окончании пикета Муртазали Гасангусейнов заявил, что намерен продолжить свою акцию протеста завтра, 16 июля, перед зданием мэрии Махачкалы.

Гасангусейнов попросил Путина наказать всех причастных к убийству его детей

Во время пикета Муртазали Гасангусейнов обратился к Владимиру Путину с требованием наказать всех причастных к убийству его детей. Его обращение записали корреспондент «Кавказского узла» и другие присутствовавшие на месте проведения акции журналисты.

«Владимир Владимирович, Вы три года назад сказали, что только трусы могут стрелять в безоружных. Я отец братьев Гасангусейновых, которых так жестоко расстреляли. Фашисты во время войны так не поступали с пленными. Они дважды убили моих детей, надевая на них чужие куртки и автоматы на них. Один получил восемь пуль, второй - одиннадцать. Владимир Владимирович, почему же теперь Вы молчите? […] Мы, родители убитых, не требуем от Вас ни медали героев, ни памятники, мы требуем от Вас как от президента Российской Федерации найти убийц и тех, кто хоть словом замешан в этом деле, и наказать по всей строгости закона», - обратился Муртазали Гасангусейнов к Владимиру Путину.

В своем обращении он также пожаловался на неэффективное расследование убийства его сыновей. Митинг, отметил мужчина, он хочет провести как раз с требованием проведения эффективного и объективного расследования убийства Гасангусейновых.

«Прошло три года, но до сих пор в деле нет подозреваемых. Прошло полгода, как Вы дали поручение Александру Бастрыкину, но никаких результатов нет. Именно по делу Гасангусейновых тут никто не работает, иначе в деле были бы хотя бы подозреваемые. Год и три месяца нас мучили, доказывая, что наши сыновья - боевики и террористы. Вот так под видом спецопераций уничтожают молодежь Северного Кавказа. Владимир Владимирович, мы выбирали справедливого, думающего о народе и честного президента. Докажите своему народу, что Вы и есть тот самый достойный президент своей страны», - заявил Муртазали Гасангусейнов.

«Нам не разрешают проводить митинг, и это я считаю прикрывательством убийц моих сыновей. Те, кто мешают нам провести акции, чем они лучше тех, кто убил моих детей? Такие люди не должны работать в правительственных органах», - добавил пикетчик.

Также Муртазали Гасангусейнов в обращении к Владимиру Путину выступил в защиту журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который арестован по подозрению в финансировании терроризма.

«Сначала пугали наших адвокатов, мешали их работе. Единственные люди, которые помогают нам восстановить справедливость, это журналисты. Теперь арестовали Абдулмумина Гаджиева. За что? За то, что он писал правду о гибели наших детей, о том что творится в этой республике? Я Вас очень прошу разобраться в этой ситуации», - сказал Муртазали Гасангусейнов.

Редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей с 18 июня. Всего по этому делу о финансировании терроризма подозреваются 11 человек. Гаджиев пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель "Черновика" Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, указал адвокат Гаджиева. Подробнее о нем рассказывается в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Примечательно, что акции а защиту Гаджиева также не согласовывает Минюст Дагестана. В ведомство поданы девять уведомлений о проведении публичных мероприятий в поддержку журналиста, в суды направлены три иска, оспаривающие отказы в согласовании ранее заявленных акций, сообщили сегодня сторонники Абдулмумина Гаджиева.

Представитель Гасангусейновых сообщил о 15 отказах в проведении митинга

Министерство юстиции Дагестана отклонило 15 уведомлений о проведении митинга, которого добивается Муртазали Гасангусейнов, сообщил официальный представитель семьи Гасангусейновых Джамбулат Гасанов.

«Нам все время отказывают, ссылаясь на мэрию, что по их информации в парке 50-летия Победы, где мы планируем провести митинг, ведутся ремонтные работы или идут ярмарки. Мы выяснили, что в определенные дни в парке не было никаких ярмарок, и в эти же дни подали очередное уведомление и буквально на третий день там появляется ярмарка. Нам продавцы рассказали, что их поначалу оттуда выгоняли, не разрешали торговать, а после того, как их оттуда выгнали, на третий день чуть ли не насильно затаскивали обратно, чтобы они снова наладили торговлю в парке», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Джамбулат Гасанов.

Он также рассказал, что одним из основных требований Гасангусейновых остается привлечение к уголовной ответственности бывшего начальника РОВД Шамильского района, который в ночь убийства пастухов рапортовал об убийстве двоих боевиков. Гасангусейновы считают, что тем самым полицейский дезинформировал все силовые органы.

Жалоба по делу Гасангусейновых, направленная в ЕСПЧ, коммуницирована, другой информации пока по ней нет, сообщил юрист «Комитета против пыток» Абубакар Янгулбаев, который представляет интересы Гасангусейновых. Также он рассказал, что пока нет ясности по поводу даты рассмотрения жалобы на отказ следствия допросить главу Дагестана Владимира Васильева по делу Гасангусейновых.

В опубликованном 26 января интервью Владимир Васильев высказал мнение, что братья Гасангусейновы были убиты из-за трагической ошибки, а не в результате злого умысла. Слова Васильева вызвали негативную реакцию в соцсетях, а правозащитники потребовали допросить главу Дагестана по делу об убийстве Гасангусейновых. Следователь счел, что оснований для допроса Васильева в качестве свидетеля нет. 8 июля юристы «Комитета против пыток» направили в Басманный райсуд Москвы жалобу на решение следствия. Известные Владимиру Васильеву факты об убийстве братьев Гасангусейновых необходимо приобщить к делу, убеждены правозащитники.

«Жалоба, поданная по допросу Васильева, пока только направлена. Ещё дату проведения судебного процесса по рассмотрению жалобы не назначили. И сам допрос Васильева может прояснить несколько важных вопросов: откуда у него информация, что в спецоперации участвовали сотрудники СОБР? Откуда ему известно, что братьев-пастухов убили именно «мальчишки СОБРовцы». С чего он взял, что это случайность и неумышленное убийство, то есть ошибка в ходе спецоперации и как долго он занимался делом убийства парней. Что ему известно ещё», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Абубакар Янгулбаев.