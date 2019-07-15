Гасангусейнов потребовал разрешить многотысячный митинг в Махачкале

15 июля 2019, 12:29

Отец убитых в Дагестане пастухов Муртазали Гасангусейнов вышел сегодня на одиночный пикет в Махачкале, требуя от властей разрешить провести митинг численностью в пять тысяч человек. По его словам, Минюст неоднократно отказывал в акции протеста в центре города, ссылаясь на занятость территории.

Как писал "Кавказский узел", отец и мать убитых братьев Гасангусейновых неоднократно проводили одиночные пикеты. 1 октября 2018 года поддержать их на площадь Махачкалы вышли более 300 человек. Акции прекратились после того, как президент России пообещал взять дело под свой контроль. Однако позже Муртазали Гасангусейнов заявил, что это обещание не отразилось на ходе следствия, но он будет продолжать воздерживаться от проведения одиночных пикетов, ожидая согласования митинга Минюстом республики.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время поисково-разведывательной операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители заявили, что убитые входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

Муртазали Гасангусейнов сегодня утром снова вышел на центральную площадь Махачкалы с одиночным пикетом. Акция началась в 10.20 мск. Через некоторое время Гасангусейнов перешел к зданию мэрии Махачкалы, сообщил корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

Муртазали Гасангусейнов призвал власти Махачкалы разрешить провести митинг с требованием эффективного расследования гибели его сыновей. «Мы уже со счета сбились сколько раз подавали уведомление о проведении митинга. Каждый раз Минюст, ссылаясь на мэрию Махачкалы, нам отказывает (в проведении митинга) на подходящей нам площадке: в парке 50-летия Победы то бесконечный ремонт, то чуть ли не круглогодичная ярмарка, из-за которой якобы там нельзя проводить массовые мероприятия. Это все просто грубые попытки нам помешать. Мне все это надоело, и я требую от мэрии Махачкалы сообщить, когда в парке наконец закончится ремонт, закроется ярмарка, и мы сможем воспользоваться своим конституционным правом и провести акцию», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Муртазали Гасангусейнов.

По словам Гасангусейнова, он планируют провести митинг с численностью в пять тысяч человек, а в городе такое количество людей может вместить только площадка в парке и центральная площадь Махачкалы. На центральной площади Минюст не разрешает проводить акции, ссылаясь на то что она «не относится к местам специально отведённым для проведения массовых мероприятий, но их не смущает, что на ней периодически проводятся многотысячные акции и концерты, организованные госструктурами», отметил участник одиночного пикета.

В 11.20 мск представители городской мэрии пригласили пикетчика в здание администрации, передал корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, что в опубликованном 26 января интервью Владимир Васильев высказал мнение, что братья Гасангусейновы были убиты из-за трагической ошибки, а не в результате злого умысла. Слова Васильева вызвали негативную реакцию в соцсетях, а правозащитники потребовали допросить главу Дагестана по делу об убийстве Гасангусейновых. Следователь счел, что оснований для допроса Васильева в качестве свидетеля нет. 8 июля юристы Комитета против пыток обжаловали это решение следствия.